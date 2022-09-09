https://ukraina.ru/20220909/1038581819.html

"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео

"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео - 09.09.2022 Украина.ру

"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео

Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов рассказал Украине.ру о важности Дня освобождения Донбасса на сегодняшний день, ситуации с обстрелами и катастрофе... Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T11:49

2022-09-09T11:49

2022-09-09T11:49

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Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов рассказал Украине.ру о важности Дня освобождения Донбасса на сегодняшний день, ситуации с обстрелами и катастрофе с водой в Донецке, терроризме и борьбе с ним и запросе общества на смертную казнь: 0:36 - День освобождения Донбасса;2:58 - Освобождение Донбасса - 2022;4:29 - Обстрелы, ситуация с водой и степень оптимизма;11:40 - Отмена смертной казни в ДНР;14:30 - Борьба с терроризмом и диверсиями;Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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