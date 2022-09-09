"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео - 09.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220909/1038581819.html
"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео
"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео - 09.09.2022 Украина.ру
"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео
Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов рассказал Украине.ру о важности Дня освобождения Донбасса на сегодняшний день, ситуации с обстрелами и катастрофе... Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T11:49
2022-09-09T11:49
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/09/1038581700_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_451f05da55872dfbe66b8d42cb2ac22d.jpg
Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов рассказал Украине.ру о важности Дня освобождения Донбасса на сегодняшний день, ситуации с обстрелами и катастрофе с водой в Донецке, терроризме и борьбе с ним и запросе общества на смертную казнь: 0:36 - День освобождения Донбасса;2:58 - Освобождение Донбасса - 2022;4:29 - Обстрелы, ситуация с водой и степень оптимизма;11:40 - Отмена смертной казни в ДНР;14:30 - Борьба с терроризмом и диверсиями;Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/09/1038581700_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3736e98759ef79fe1d3e270e89d8291a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео

11:49 09.09.2022
 
Читать в
Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов рассказал Украине.ру о важности Дня освобождения Донбасса на сегодняшний день, ситуации с обстрелами и катастрофе с водой в Донецке, терроризме и борьбе с ним и запросе общества на смертную казнь: 0:36 - День освобождения Донбасса;
2:58 - Освобождение Донбасса - 2022;
4:29 - Обстрелы, ситуация с водой и степень оптимизма;
11:40 - Отмена смертной казни в ДНР;
14:30 - Борьба с терроризмом и диверсиями;
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску
13:00Без Елизаветы. Теперь Лиз осталась одна
12:45Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее
12:44Playboy обиделся на Украину
12:36В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием
12:24Блинкен и удивительные совпадения. Три причины незапланированного визита госсекретаря в Киев
12:18Карл Третий – король, который похоронит монархию
12:15"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев
12:04В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ"
12:02Почему загнивающая Европа закрывается от России: Ногинский о последствиях. Видео
12:00Провальная высадка десанта, обстрелы Донбасса, освобождение ДНР. Главное на Украине на 12:00 9 сентября
11:59В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии
11:57Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя
11:56Андрей Суздальцев: Россия не дает Украине вывезти из Одессы оружие, которое хранится в Киеве
11:49"Воды не было с мая": Замдыханов о терроризме, смертной казни и освобождении Донбасса. Видео
10:44Власти Запорожской области заявили о попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре
10:05Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву
09:45Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод
09:34Серой зоны из Херсона не получилось. Кто и как охраняет правопорядок в городе и области
09:29Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом
Лента новостейМолния