ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке
ВСУ нанесли удар по КПП в Васильевке
Украинские войска обстреляли контрольно-пропускной пункт в Васильевке в Запорожской области. Об этом 8 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале
Два удара с беспилотника нанесли украинские войска по очереди на контрольно-пропускном пункте в Васильевке (Запорожская область). В момент удара на КПП находились 50 мирных жителей, которые вернулись в регион из подконтрольных Украине территорий.
"Украинской стороной было нанесено два удара с БПЛА", - сообщил Рогов.
Рогов не сообщил о жертвах.
Ранее власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара. Также силовики задержали корректировщика беспилотника, с помощью которого был нанесен удар по зданию администрации региона.
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