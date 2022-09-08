ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке - 08.09.2022 Украина.ру
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ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке
ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке - 08.09.2022 Украина.ру
ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке
Украинские войска обстреляли контрольно-пропускной пункт в Васильевке в Запорожской области. Об этом 8 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале
2022-09-08T16:22
2022-09-08T16:22
новости
запорожская область
удар
кпп
владимир рогов
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Два удара с беспилотника нанесли украинские войска по очереди на контрольно-пропускном пункте в Васильевке (Запорожская область). В момент удара на КПП находились 50 мирных жителей, которые вернулись в регион из подконтрольных Украине территорий. Рогов не сообщил о жертвах. Ранее власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара. Также силовики задержали корректировщика беспилотника, с помощью которого был нанесен удар по зданию администрации региона.
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новости, запорожская область, удар, кпп, владимир рогов
Новости, Запорожская область, удар, КПП, Владимир Рогов

ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке

16:22 08.09.2022
 
ВСУ нанесли удар по КПП в Васильевке
ВСУ нанесли удар по КПП в Васильевке
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Украинские войска обстреляли контрольно-пропускной пункт в Васильевке в Запорожской области. Об этом 8 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале
Два удара с беспилотника нанесли украинские войска по очереди на контрольно-пропускном пункте в Васильевке (Запорожская область). В момент удара на КПП находились 50 мирных жителей, которые вернулись в регион из подконтрольных Украине территорий.
"Украинской стороной было нанесено два удара с БПЛА", - сообщил Рогов.
Рогов не сообщил о жертвах.
Ранее власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара. Также силовики задержали корректировщика беспилотника, с помощью которого был нанесен удар по зданию администрации региона.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2022
07:59
"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в МелитополеПострадавших в теракте ВСУ в Мелитополе нет, а исполнители уже известны, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телепередачи "Соловьев LIVE"
 
НовостиЗапорожская областьударКППВладимир Рогов
 
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