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ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке

ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке - 08.09.2022 Украина.ру

ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке

Украинские войска обстреляли контрольно-пропускной пункт в Васильевке в Запорожской области. Об этом 8 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале

2022-09-08T16:22

2022-09-08T16:22

2022-09-08T16:22

новости

запорожская область

удар

кпп

владимир рогов

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Два удара с беспилотника нанесли украинские войска по очереди на контрольно-пропускном пункте в Васильевке (Запорожская область). В момент удара на КПП находились 50 мирных жителей, которые вернулись в регион из подконтрольных Украине территорий. Рогов не сообщил о жертвах. Ранее власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара. Также силовики задержали корректировщика беспилотника, с помощью которого был нанесен удар по зданию администрации региона.

https://ukraina.ru/20220908/1038538017.html

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новости, запорожская область, удар, кпп, владимир рогов