https://ukraina.ru/20220908/1038557953.html

Как изменение фамилии из русского офицера сделало украинского генерала на службе Гитлеру

Как изменение фамилии из русского офицера сделало украинского генерала на службе Гитлеру - 08.09.2022 Украина.ру

Как изменение фамилии из русского офицера сделало украинского генерала на службе Гитлеру

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T14:37

2022-09-08T14:37

2022-09-08T14:37

история

коллаборационисты

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60 лет назад, 8 сентября 1962 года, в Соединенных Штатах умер Иван Омельянович-Павленко, один из создателей "Украинской освободительной армии" – коллаборационистского формирования, подчинявшегося нацистскому вермахту. А началась эта история с того, что Иван-Владимирович решил, что его фамилия недостаточно украинскаяБудущий генерал-хорунжий армии Украинской народной республики (УНР) родился 31 августа 1881 года в Баку в семье артиллерийского генерала Владимира Павленко и грузинской дворянки из рода князей Русиевих-Курцебашвили. Иван, как и его старший брат Михаил (впоследствии ставший ещё более заметной фигурой украинского движения), при рождении носил фамилию Павленко.Приставка "Омельянович" в фамилии братьев появилась на волне их увлечения историей казачества. В 1911 году Иван и Михаил Павленко выбрали её в честь деда Омельяна (Емельяна) Павленко – сотника Задунайских казаков, которые в 1829 году вернулись из Османской империи и поступили на службу империи Российской. При этом в Высочайшем Приказе по Военному Ведомству Российской Империи от 10 декабря 1911 года штабс-капитан Иван Павленко значится как Иван Амельянович-Павленко.К тому времени Иван Павленко окончил Сибирский кадетский корпус в Омске (1898) и Константиновское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге (1901), и в звании поручика 1-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Он принимал участие в Мукденском сражении, был ранен, награждён двумя боевыми орденами, произведен в поручики, а в августе 1908 года – в штабс-капитаны.Первую мировую войну Иван Павленко начал в должности старшего офицера 1-й батареи 1-го конно-горного артиллерийского дивизиона Уссурийской конной бригады. С августа 1914 года дивизион воевал на Северо-Западном фронте под Варшавой, с мая 1915-го – на Юго-Западном фронте, сначала в Галиции, в составе Сводной кавалерийской дивизии, затем, в 1916 году, на Буковине, в составе Уссурийской казачьей дивизии 3-го конного корпуса.Командуя артиллерийскими взводами, Иван Павленко активно участвовал в боях, был ранен. За боевые заслуги и проявленный героизм в годы войны удостоен пяти наград, в том числе ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия – высших военных наград Российской империи для обер-офицеров.Высочайшим Приказом от 27 января 1917 года капитан Иван Амельянович-Павленко был назначен командующим 11-й конно-артиллерийской батареей 6-го конно-артиллерийского дивизиона 6-й кавалерийской дивизии 11-й Армии Юго-Западного фронта. В июне 1917 года был произведен в подполковники, а в августе того же года – в полковники.В сентябре 1917 года он был назначен командующим 8-м гусарским Лубенским полком 8-й кавалерийской дивизии 6-й Армии Румынского фронта.К тому времени полковник Иван Омельянович-Павленко, как и его старший брат Михаил, гвардии полковник Российской императорской армии, уже осознали себя украинцами – хотя оба не знали украинского языка, и на территорию нынешней Украины впервые попали только в ходе Первой мировой войны. Потому неудивительно, что Иван Омельянович-Павленко сразу же начал "украинизировать" свой полк, а после большевистского переворота в Петрограде объявил о его переименованным во 2-й Лубенский украинский конно-казачий гетмана Сагайдачного полк – с подчинением украинской Центральной раде.В феврале 1918 года Иван Омельянович-Павленко вывел часть военнослужащих этого полка с Румынского фронта на Украину. После прихода в Киев полк был переформирован в Лубенский сердюкский конно-казачий полк сердюкской дивизии гетмана Павла Скоропадского.До 8 октября 1918 года в чине полковника армии Украинской державы командовал этим полком, затем был кошевым атаманом украинского вольного казачества на Харьковщине. С 5 ноября 1918 года – член Генеральной казачьей рады. С 27 декабря 1918 года – командующий группой войск "Навария" в составе Украинской Галицкой армии, которой в то время командовал его брат Михаил.С 24 февраля 1919 года Иван Омельянович-Павленко состоял в распоряжении военного министра УНР, с 7 марта 1919 года – в распоряжении наказного атамана вольного казачества. В марте 1919 года командовал фронтом армии УНР под Проскуровым, временно исполнял обязанности командира конной бригады действующей армии УНР. С мая 1919 года – инспектор кавалерии армии УНР.В ноябре 1919 он заболел тифом и остался в Проскурове, в который вошли белогвардейцы.После этого украинство с него на некоторое время смыло: в декабре 1919 года Иван Омельянович-Павленко вступил в состав Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) генерала Антона Деникина. Через Одессу морским путём выехал на Кубань, где в чине полковника возглавил 3-й линейный казачий полк Кубанской армии ВСЮР, затем командовал Сводно-линейным казачьим полков. В середине апреля 1920 года, после капитуляции Кубанской армии, переехал в Грузию, откуда морем добрался до Севастополя.Но там Иван Омельянович-Павленко уже действовал не как русский офицер, а в качестве главы Украинской военной делегации.Он встретился с начальником штаба армии генерала Врангеля генералом Шатиловым, обсуждал возможность ведения совместных военных действий против Советской России. Затем через Румынию прибыл в распоряжение командования армии УНР, и уже 30 июня 1920 года стал начальником Отдельной конной дивизии, где одним из его подчинённых был Пётр Дьяченко, будущий палач Варшавского восстания.Напомню, в 1920 году лидер УНР Симон Петлюра был марионеткой Польши, и армия УНР использовалась поляками в ходе польско-большевистской войны. Одним из немногих успешных сражений этой армии был бой Отдельной конной дивизии под Сидоровом (ныне Тернопольская область), после которого Иван Омельянович-Павленко был произведен в генерал-хорунжие армии УНР.Но в конце 1920 года, после заключения перемирия между Польшей и Советской Россией, он был интернирован польскими властями.Правда, в лагере Иван Омельянович-Павленко пробыл недолго, и уже в начале 1921 года был назначен военным министром в правительстве УНР, которое базировалось в Варшаве. Но вследствие внутренних конфликтов в июле 1921-го он был уволен с этого поста, а через два года уехал в Прагу.Чем он там занимался до раздела Чехословакии в 1939-м – точно неизвестно, однако никто из руководства Украинской войсковой организации (УВО), а позже Организации украинских националистов (ОУН*) о контактах с Иваном Омельяновичем-Павленко не упоминает – в отличие от его старшего брата Михаила.Однако уже в июне 1941 года Иван Омельянович-Павленко оказался на Подолье – правда, не в знаковом для него Проскурове, а в Виннице, – где сформировал и возглавил украинское добровольческое подразделение в составе вермахта.Через несколько месяцев оно было преобразовано в городскую полицию Белой Церкви, а в начале 1942 года – в 109-й батальон шуцманшафта (вспомогательной полиции), дислоцированный в Виннице. Командуя этим батальоном, был украинским комендантом Винницы, лично принимал участие в боях против советских партизан.Полковник Михаил Садовский в письме к другому эмигрантскому военному деятелю УНР генералу Всеволоду Петриву от 23 октября 1941 года писал:"Уже многих наших людей, офицеров и гражданских, отправили мы на освобождённые наши земли. Офицеры обычно занимают должности комендантов полиции. Даже генерал Омельянович-Павленко (младший) занимает должность такого коменданта по Винницкому округу. Часть наших офицеров состоят в роли переводчиков при немецкой армии".В 1942 году, вместе с рядом украинских формирований составе вспомогательной полиции (115-й, 201-й и другие батальоны шуцманшафта), 109-й полицейский батальон был переброшен немецким командованием в Белоруссию для борьбы с партизанами. То есть Иван Омельянович-Павленко стал боевым побратимом будущего командующего УПА* Романа Шухевича, который тогда был заместителем командира 201-го батальона шуцманшафта. Однако о личной встрече двух известных коллаборационистов информации нет.Но если Шухевич после "белорусской кампании" из состава нацистских сил формально уволился, то Иван Омельянович-Павленко остался верен новым хозяевам. С июля 1943 года он работал над созданием так называемой Ukrainische Befreiungsarmee ("Украинской освободительной армии", УОА) в составе вермахта.Официально УОА возникла 10 февраля 1943. Её создание было не самостоятельной, обособленной акцией, а составной частью объединения всех коллаборационистских украинских частей, действовавших на оккупированных территориях УССР. В состав УОА вошли бывшие украинские "хиви" (от нем. Hilfswilliger – желающий помочь, то есть добровольные помощники вермахта), военнослужащие Восточных легионов, советские военнопленные и добровольцы.Конечно, речь не шла о создании прообраза армии некой "независимой Украинской державы", как об этом любят писать в мемуарах лидеры украинских националистов того времени, а только об украинских формированиях в вооруженных силах нацистской Германии.Кстати, создание УОА поддержали практически все украинские националистические движения (за исключением бандеровцев), в том числе глава ОУН*(м) Андрей Мельник и президент УНР Андрей Ливицкий. Именно последний и его окружение взяли на себя политическое руководство новой военной структурой.В феврале 1943 года в ряды УОА сразу включили все имеющиеся на тот момент украинские подразделения: охранные батальоны вспомогательной полиции, сформированные в различных районах Центральной и Восточной Украины, а также украинские батальоны и роты, сформированные в рамках Вермахта, действовавших на различных участках фронта. Весной 1943 года началась мобилизационная кампания в ряды УОА.Основной набор проводился на захваченной немцами территории Украины, хотя вербовка также проводился и среди украинцев, которые находились на работах в Рейхе. Однако в этом случае далеко не все желающие могли вступить – отказывали тем, кто работали на военных предприятиях. Почти из каждого района Центральных, Восточных и Южных областей Украины в ряды УОА пошли сотни добровольцев, причём значительное их количество было уроженцами Харьковщины и Донбасса.Братья Омельяновичи-Павленко как генералы армии УНР как нельзя лучше подходили на роли высших командиров УОА. Но, хотя Михаил получил от нацистов пост командующего этой "армией" (правда, без выезда из Праги), то Иван, реально задействованный в создании новой коллаборационистской структуры, никаких постов в ней формально не занял.С одной стороны, нацисты могли быть довольны вербовочной кампанией: на середину июня 1943 в УОС записалось более 75 тысяч человек – что сравнимо с количеством желающих попасть в дивизию СС "Галичина" (более 80 тысяч). Правда, в отличие от эсэсовской дивизии, нет информации о том, сколько из записавшихся в УОА был признаны годными к службе и отправлены на воинскую подготовку, на которую отводилось 2-2,5 месяца.По штатному расписанию батальон УОА должен был состоять 754 солдат, из которых 78 немцев и 676 украинцев. Однако в реальности эти стандарты соблюдать не удалось.В результате украинские батальоны имели разную численность, различное вооружение и разное назначение. В основном их использовались как строительные и вспомогательные части, на охранной службе в тылу, в обеспечении снабжения. Лишь некоторые оказывались на передовой линии фронта, причём в основном это было связано с быстрым продвижением советских войск по территории Украины осенью 1943 года. В результате этого украинские батальоны неожиданно оказывались на линии огня, где не демонстрировали высокого уровня подготовки.Несмотря на разрешение создать УОА, Гитлер продолжал относиться к ней с недоверием, как и к "Восточным войскам" в целом. Поэтому 29 сентября 1943 было приказано перевести все "Восточные войска" на Западный фронт, где они должны были нести охранную службу. Украинским воинам объясняли, что переброска является временной, потому что судьба Украины решается также и на Западе, поскольку оба фронта тесно связаны.При этом с момента создания и до самого конца войны УОА как единая сила существовала только на бумаге.Фактически она представляла собой ряд отдельных подразделений при различных немецких формированиях, без единого командования. Например, выведенные на Западный фронт украинские батальоны были включены в состав действующих там немецких дивизий и подчинялись их командирам. Их объединяли только эмблема УОА, которую носили солдаты украинских батальонов, и пропагандистская активность – с помощью Вермахта издавалась газета "Украинский доброволец", в которой всячески пропагандировалась военная победа вермахта и УОА.С победой, как известно, не сложилось, и братья Омельяновичи-Павленко в 1945-м оказались в Германии.Михаил позже перебрался во Францию, где умер в 1952 году, а вот Иван отдал предпочтение США, и пережил своего брата на 10 лет. Умер он в Чикаго, и был с почестями похоронен на украинском православном кладбище Святого Андрея в Саут-Баунд-Бруке (штат Нью Джерси).Несли ли во время похорон полученный им от нацистов Знак отличия для восточных народов (нем. Tapferkeits- und Verdienstauszeichnung für Angehörige der Ostvölker) – неизвестно. Собственно, самая низшая степень награды – 2-го класса в бронзе (правда, с мечами) – свидетельствует о том, что усилия Ивана Омельяновича-Павленко по созданию "Украинской освободительной армии" его нацистские работодатели оценивали невысоко.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, коллаборационисты