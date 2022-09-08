https://ukraina.ru/20220908/1038553808.html

Алексей Леонков: ВСУ под Харьковом и Херсоном сожгли последние резервы, но России от этого легче не будет

Алексей Леонков: ВСУ под Харьковом и Херсоном сожгли последние резервы, но России от этого легче не будет - 08.09.2022 Украина.ру

Алексей Леонков: ВСУ под Харьковом и Херсоном сожгли последние резервы, но России от этого легче не будет

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T15:57

2022-09-08T15:57

2022-09-08T15:57

интервью

россия

польша

всу

украина

донбасс

харьков

херсон

изюм

балаклея

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Поставки западного оружия Киеву продолжатся до тех пор, пока мы не предпримем определенные действия на линии боевого соприкосновения и в политико-дипломатической области. Режим, который держит всю территорию Украины с нашими соотечественниками, надо признавать террористической организацией. В этом случае нам будет легче поражать цели противника, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Петрович, давайте подведем итоги наступления ВСУ на Балаклею и Изюм. В чем состояла их задумка и насколько она удалась?- То, что происходит под Херсоном и в районе Балаклеи/Изюма – взаимосвязанные события. Украина много говорила о "сокрушающем контрударе" и много говорила про Херсон. На Херсон они пошли, потеряли кучу техники и личного состава, добившись относительно небольших успехов, но не выполнив главную боевую задачу. А задача состояла в том, чтобы захватить районные населенные пункты и выровнять линию боевого соприкосновения.На херсонском направлении таким населенным пунктом был Энергодар и Запорожская АЭС, куда высаживался десант. Они должны были подрезать наш плацдарм на правом берегу Днепра. Под Харьковом таким населенным пунктом может стать как Балаклея, так и Изюм. А выравнивание ЛБС – отрезать Изюм от контролируемой нами территории.Для этого противник пустил в бой свой резерв порядка 30 тысяч штыков. Он разделил ее на две части: одну кинул под Херсон, другую – под Харьков. Они пытались под Удами проводить разведку боем, но ударили именно по Балаклее. Разведка у них работает в том плане, что в освобождаемых нами населенных пунктах остаются люди, сочувствующие оккупационной украинской власти. Они сообщают о продвижении войск. Поэтому противник знал, где и что у нас находится на линии боевого соприкосновения.Те, населенные пункты, которые они заняли, находились в серой зоне. Нужно понимать, что ЛБС – это не сплошные окопы, минные поля и колючая проволока. Такого там нет. Держатся определенные пункты для контроля части местности, чтобы в случае чего перекрывать действия со стороны противника или использовать их для наступательных действий. Короче говоря, эти населенные пункты не оборонялись. Там не было наших воинских частей.За сутки они прошли 30 км, что было выдано чуть ли не как величайшее достижение. У нас некоторые ультрапатриоты тоже стали жаловаться, что "они же прошли, а мы в Донбассе пройти не можем". Да, не можем. Потому что в Донбассе сплошные укрепрайоны, заминированные и с пристреленными секторами. Там каждый метр равен 10 км на открытой местности.Противник использовал фактор внезапности. Лимит этого фактора закончился на первые сутки. То, чего они достигли на первые сутки, можно назвать тактическим успехом. Но нужно отметить оборону Балаклеи частями СОБРа. Парамилитарные части сражались против обученных украинских бригад.Целью этот населенный пункт стал по причине того, что там находятся большие склады. Но нужно расстроить противника. На этих складах не осталось ничего пригодного для использования. Мы с первого дня освобождения города начали вывозить боеприпасы. Поэтому пополнить свой арсенал советскими боеприпасами им не удастся. Если они хотят взять всё, что годно для утилизации, пусть попробуют.Большую роль в этих событиях сыграла авиация. Это самая быстра помощь, которую мы предоставили подразделениям, которые держали оборону. Противник применил ПЗРК. Они повредили несколько наших вертолетов, но у их ПЗРК дальность действия до 4 км, поэтому авиация работала с больших высот и сбрасывала на голову противника авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250. Эта информация требует подтверждения, но за двое суток боев противник терял до 2 тысяч убитыми и раненными.То есть эта группировка противника насчитывает до пяти бригад, одна из которых танковая с польскими танками PT-91, которых мы не видели на линии боевого соприкосновения, но они были брошены в бой. Сейчас у нас подтягиваются резервы. Наша 90-ай танковая дивизия на марше, в ближайшие сутки она будет разворачиваться и атаковать. Подтянулись артиллерийские части. Огневое воздействие на противника растёт с каждым часом.Этот тактический успех, которого достигла Украина в преддверии встречи на базе "Раммштайн", будет обнулен в течение двух-трех суток. Такова обстановка на сегодняшнее утро.- Как мы поступим дальше? Мы будем ждать, пока противник сожжет все резервы? Или мы будем контратаковать, чтобы не дать ему развить наступление в принципе?- Эта резервная армия, о которой я говорил, практически не принимала участие в боевых действиях с февраля. Ее берегли. Она обороняла Киев и Западную Украину, чтобы мы туда не проникли. Но, видимо, "успехи" Украины на линии соприкосновения были не впечатляющими. Они же провели несколько волн мобилизации, бросили туда резервистов, не умеющих воевать, и понесли большие потери. Их генерал Кривонос уже говорил, что потери составляют сотни тысяч.Им нужен был любой тактический успех. Захват районного пункта и выравнивание ЛБС. Они могли это сделать под Херсоном, но там лесостепная местность и передвигать большое количество войск трудно. А под Изюмам они эту технику в "зеленке" прятали. Все мы заметить не смогли. Но они кинули весь свой резерв в бой. Я не думаю, что у них осталось что-то, из чего можно было бы организовать нечто более существенное.Это был отчаянный бросок, чтобы угодить своим спонсорам, которым тоже нужны победные результаты, чтобы оправдать потраченные деньги, продолжить поставки оружия и продолжить обучение личного состава на территории стран НАТО. Еще Киеву будет предоставлена финансовая и гуманитарная помощь, которая в большей степени будет разворовываться, чем доходить до наших соотечественников на территории, контролирумых укронацистской властью.- Вы сказали, что спонсорам был нужен результат для оправдания поставок оружия. Возможно ли сделать так, чтобы это оружие вообще не поставлялось?- Поставки продолжаться до тех пор, пока мы не предпримем определенные действия на линии боевого соприкосновения (усилим огневое воздействие) и в политико-дипломатической области. Режим, который держит всю территорию Украины с нашими соотечественниками, надо признавать террористической организацией.Фактов, доказывающих, что они занимаются терроризмом, выше крыши. Надо называть вещи своими именами. В этом случае военных целей у нас станет больше. Потому что спецоперация ограничена исключительно военными целями: военная техника и подразделения. Если речь идет о ГСМ, нужно еще доказать, что он является источником для военной техники, а не для гражданских нужд. А когда все это будет объявлено террористическим, мы сможем уничтожать гораздо больше целей: лагеря подготовки боевиков и военкоматы. Потому что там готовят террористов.Такое признание еще облегчит нашу внутреннюю повестку. В России есть люди, которые открыто осуждают спецоперацию, устраивают лживые наветы на наши вооруженные силы. Они сейчас отделываются штрафами. А если Украину признать террористической организацией, то они будут пособниками террористов. За свою публичную или финансовую поддержку они будут отвечать уже по-другому. В этом случае население увидит, что этих скрытых коллаборационистов накажут и воспримет это позитивно.- В какой степени наступление ВСУ повлияет на наше продвижение в Донбассе по всей линии от Северска до Угледара?- Противник на эти два наступления вынужден был сосредоточить артиллерийские средства, сняв их с позиций, которые поддерживали укрепрайоны в Донбассе. Часть этих артиллерийских комплексов мы уничтожили под Херсоном и готовы уничтожить под Изюмом. Такие комплексы нужны противнику в Донбассе. Их становится меньше, это снижает количество обстрелов наших воинских подразделений, но это не снимает количество обстрелов мирных жителей ДНР. Это не такие обстрелы, когда летят тысячи снарядов. Счет идет на десятки. Интенсивность снижется, но обстрелы продолжаются.Это важный фактор, который облегчает наше продвижение. Хотя еще ни дня не было, чтобы нам все легко давалось. Все проходит с боем, с потом и с потерями.Поэтому я думаю, что после двух неудачных наступлений, противник не сможет эффективно маневрировать огневыми средствами. Да, они будут использовать блуждающую артиллерию ("Хаймарсы" и гаубицы со снарядами "Эскалибур"). Но это будут террористические удары. Потому что для эффективного сопротивления на линии боевого соприкосновения нужды сотни, если не тысячи орудий. У них таких возможностей нет. А террористические возможности остаются.Да, это болезненно. Но спецоперация продолжается и останавливаться не будет.- Владимир Путин ранее заявил, что ополченцы Донбасса сражаются лучше профессиональных военных. Речь идет о том, что они более злые, дольше воюют и лучше управляют беспилотниками? Или дело в другом?- Дело в том, что люди, которые по мобилизации встали на защиту Донбасса, были людьми невоенных профессий. Профессионалов среди них раз, два и обчелся. Они стали профессионалами в ходе боевых действий. Они со знанием дела действуют на отдельных участках ЛБС. Потерь у них уже стало меньше. И такой высокий профессионализм, выросший с нуля, был отмечен нашим президентом. Они ежедневно совершают подвиг. И этот подвиг был удостоен столь высокой оценки со стороны нашего президента.- Замминистра обороны Польши ранее заявил, что есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. По его словам, все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но в Варшаве считают, что именно столько лет России понадобится для этого. На ваш взгляд, в какой степени исход этой кампании повлияет на вероятную войну с Польшей?- Польша сейчас оказалась на определенном перепутье. Она ввязалась в украинскую авантюру, поставляет ей оружие и наемников. Но поляки видят, что игра складывается не в их пользу. Они думали получить американское оружие и "восточные кресы", но вряд ли они это увидят. Их пока даже не поддерживают в намерении ввести миротворческий контингент на Западную Украину.Вообще Запад рассчитывает истощить военный и экономический потенциал России, чтобы в нашей стране наступил политический кризис, по образцу того, когда распад СССР наступил после вывода войск из Афганистана. Они прямо называют Украину "вторым Афганистаном". Они считают Афганистан, где они поддерживали моджахедов из "Аль-Каеды" (террористическая организация запрещена в РФ), самой успешной операцией против сверхдержавы, которой был Советский Союз.Поэтому результаты СВО, которую мы доведем до конца, изменит все военно-политическое поле. Результаты будут не в пользу НАТО и тех, кто втянул Украину в эту бессмысленную войну с Россией.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, польша, всу, украина, донбасс, харьков, херсон, изюм, балаклея