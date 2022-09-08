https://ukraina.ru/20220908/1038550351.html

Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором

Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором

Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором

На освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. Последний случился в ночь на 8 сентября в Мелитополе в штабе движения "Мы вместе с Россией". Что можно противопоставить этому в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук

2022-09-08T12:56

2022-09-08T12:56

2022-09-08T12:56

пинчук

днр

донбасс

терроризм

антитеррор

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"Существует европейский опыт - каким образом Европа смогла в свое время избавиться от тотального городского леворадикального терроризма. С начала семидесятых до конца восьмидесятых годов в Италии и прилегающих государствах очень мощное развитие получила террористическая организация "Красные бригады". И ничто не могло на это повлиять, пока государство не смогло вовлечь в работу по противодействию им население. Назначались старосты подъездов, с людьми проводили работу, объясняли им, что их завтра самих взорвут, их убьют. Они чувствовали личную ответственность. Государство смогло вовлечь в работу по контролю, по режиму - каждого человека", - сказал Пинчук.Этим секретом борьбы с терроризмом, считает он, нужно активно пользоваться и на освобожденных от Украины территориях. Именно когда население осознает и свою личную ответственность в вопросе безопасности, подытожил он, тогда и эта террористическая волна будет остановлена.

https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пинчук, днр, донбасс, терроризм, антитеррор