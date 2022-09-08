Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором
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Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором
Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором
Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором
На освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. Последний случился в ночь на 8 сентября в Мелитополе в штабе движения "Мы вместе с Россией". Что можно противопоставить этому в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук
2022-09-08T12:56
2022-09-08T12:56
пинчук
днр
донбасс
терроризм
антитеррор
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"Существует европейский опыт - каким образом Европа смогла в свое время избавиться от тотального городского леворадикального терроризма. С начала семидесятых до конца восьмидесятых годов в Италии и прилегающих государствах очень мощное развитие получила террористическая организация "Красные бригады". И ничто не могло на это повлиять, пока государство не смогло вовлечь в работу по противодействию им население. Назначались старосты подъездов, с людьми проводили работу, объясняли им, что их завтра самих взорвут, их убьют. Они чувствовали личную ответственность. Государство смогло вовлечь в работу по контролю, по режиму - каждого человека", - сказал Пинчук.Этим секретом борьбы с терроризмом, считает он, нужно активно пользоваться и на освобожденных от Украины территориях. Именно когда население осознает и свою личную ответственность в вопросе безопасности, подытожил он, тогда и эта террористическая волна будет остановлена.
https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html
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пинчук, днр, донбасс, терроризм, антитеррор
Пинчук, ДНР, Донбасс, терроризм, антитеррор

Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором

12:56 08.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к "Союз добровольцев Донбасса: текущая деятельность и перспективы развития"
П/к Союз добровольцев Донбасса: текущая деятельность и перспективы развития - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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На освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. Последний случился в ночь на 8 сентября в Мелитополе в штабе движения "Мы вместе с Россией". Что можно противопоставить этому в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук
"Существует европейский опыт - каким образом Европа смогла в свое время избавиться от тотального городского леворадикального терроризма. С начала семидесятых до конца восьмидесятых годов в Италии и прилегающих государствах очень мощное развитие получила террористическая организация "Красные бригады". И ничто не могло на это повлиять, пока государство не смогло вовлечь в работу по противодействию им население. Назначались старосты подъездов, с людьми проводили работу, объясняли им, что их завтра самих взорвут, их убьют. Они чувствовали личную ответственность. Государство смогло вовлечь в работу по контролю, по режиму - каждого человека", - сказал Пинчук.
Этим секретом борьбы с терроризмом, считает он, нужно активно пользоваться и на освобожденных от Украины территориях. Именно когда население осознает и свою личную ответственность в вопросе безопасности, подытожил он, тогда и эта террористическая волна будет остановлена.
Андрей Пинчук интервью
Вчера, 17:33
Андрей Пинчук о том, как остановить волну терроризма и о том, чем журналист похож на шпиона
 
ПинчукДНРДонбасстерроризмантитеррор
 
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