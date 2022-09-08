В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами - 08.09.2022 Украина.ру
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В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами
В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами - 08.09.2022 Украина.ру
В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами
Силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала "Легион 'Свобода России' ", сообщает РИА Новости 8 сентября со ссылкой на собственный источник
2022-09-08T12:21
2022-09-08T12:21
новости
национализм
обыски
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По информации агентства, канал связан с украинскими националистами.Ранее в конце августа сбежавший из России политик Илья Пономарев сообщил о создании на территории Украины "политического центра" российских "оппозиционеров", которые будут вести вооруженную войну с Россией. "Легион 'Свобода России' " - одна из организаций, которая, по его словам, должна была присоединиться к борьбе.Сообщается, что обыски ведутся в нескольких российских регионах. Сам Пономарева заочно арестован по делу о фейках о российской армии.По информации силовых структур, находясь за границей Пономарев ведет деструктивную информационную деятельность против России, призывая к вооруженным террористическим акциям в своих соцсетях и с помощью соцсетей украинских националистических организаций.
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новости, национализм, обыски
Новости, национализм, обыски

В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами

12:21 08.09.2022
 
© РИА НовостиИлья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ
Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости
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Силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала "Легион 'Свобода России' ", сообщает РИА Новости 8 сентября со ссылкой на собственный источник
По информации агентства, канал связан с украинскими националистами.
Ранее в конце августа сбежавший из России политик Илья Пономарев сообщил о создании на территории Украины "политического центра" российских "оппозиционеров", которые будут вести вооруженную войну с Россией. "Легион 'Свобода России' " - одна из организаций, которая, по его словам, должна была присоединиться к борьбе.
Сообщается, что обыски ведутся в нескольких российских регионах. Сам Пономарева заочно арестован по делу о фейках о российской армии.
По информации силовых структур, находясь за границей Пономарев ведет деструктивную информационную деятельность против России, призывая к вооруженным террористическим акциям в своих соцсетях и с помощью соцсетей украинских националистических организаций.
Варшавский форум по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 16:41
Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию"Беглый российский политик Илья Пономарев 30 августа в своем Telegram-канале анонсировал создание на Украине некоего "политического центра", который будет вести вооруженную борьбу против России
 
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