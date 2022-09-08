https://ukraina.ru/20220908/1038547351.html

В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами

В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами - 08.09.2022 Украина.ру

В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами

Силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала "Легион 'Свобода России' ", сообщает РИА Новости 8 сентября со ссылкой на собственный источник

2022-09-08T12:21

2022-09-08T12:21

2022-09-08T12:21

новости

национализм

обыски

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По информации агентства, канал связан с украинскими националистами.Ранее в конце августа сбежавший из России политик Илья Пономарев сообщил о создании на территории Украины "политического центра" российских "оппозиционеров", которые будут вести вооруженную войну с Россией. "Легион 'Свобода России' " - одна из организаций, которая, по его словам, должна была присоединиться к борьбе.Сообщается, что обыски ведутся в нескольких российских регионах. Сам Пономарева заочно арестован по делу о фейках о российской армии.По информации силовых структур, находясь за границей Пономарев ведет деструктивную информационную деятельность против России, призывая к вооруженным террористическим акциям в своих соцсетях и с помощью соцсетей украинских националистических организаций.

https://ukraina.ru/20220830/1038268790.html

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новости, национализм, обыски