https://ukraina.ru/20220908/1038547351.html
В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами
В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами - 08.09.2022 Украина.ру
В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами
Силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала "Легион 'Свобода России' ", сообщает РИА Новости 8 сентября со ссылкой на собственный источник
2022-09-08T12:21
2022-09-08T12:21
2022-09-08T12:21
новости
национализм
обыски
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По информации агентства, канал связан с украинскими националистами.Ранее в конце августа сбежавший из России политик Илья Пономарев сообщил о создании на территории Украины "политического центра" российских "оппозиционеров", которые будут вести вооруженную войну с Россией. "Легион 'Свобода России' " - одна из организаций, которая, по его словам, должна была присоединиться к борьбе.Сообщается, что обыски ведутся в нескольких российских регионах. Сам Пономарева заочно арестован по делу о фейках о российской армии.По информации силовых структур, находясь за границей Пономарев ведет деструктивную информационную деятельность против России, призывая к вооруженным террористическим акциям в своих соцсетях и с помощью соцсетей украинских националистических организаций.
https://ukraina.ru/20220830/1038268790.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, национализм, обыски
В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами
Силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала "Легион 'Свобода России' ", сообщает РИА Новости 8 сентября со ссылкой на собственный источник
По информации агентства, канал связан с украинскими националистами.
Ранее в конце августа сбежавший из России политик Илья Пономарев сообщил о создании на территории Украины "политического центра" российских "оппозиционеров", которые будут вести вооруженную войну с Россией. "Легион 'Свобода России' " - одна из организаций, которая, по его словам, должна была присоединиться к борьбе.
Сообщается, что обыски ведутся в нескольких российских регионах. Сам Пономарева заочно арестован по делу о фейках о российской армии.
По информации силовых структур, находясь за границей Пономарев ведет деструктивную информационную деятельность против России, призывая к вооруженным террористическим акциям в своих соцсетях и с помощью соцсетей украинских националистических организаций.