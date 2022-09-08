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"Украинское безумие": французский депутат выступил против антироссийских санкций

"Украинское безумие": французский депутат выступил против антироссийских санкций - 08.09.2022 Украина.ру

"Украинское безумие": французский депутат выступил против антироссийских санкций

Франция должна отказаться от поддержки антироссийских санкций и запретить пропаганду войны со стороны Украины, чтобы спасти свою экономику. Об этом заявил 8 сентября экс-кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Николя Дюпон-Эньян в эфире "Сюд-радио"

2022-09-08T11:48

2022-09-08T11:48

2022-09-08T11:48

владимир зеленский

новости

франция

конфликт

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"Нужно добиваться мира на Украине, нужно прекратить санкции против России, это суицид для наших предприятий. И я не понимаю, какие ценности мы защищаем, когда пытаемся искать газ и нефть в Саудовской Аравии или Катаре, да еще и в десять раз дороже", - возмутился он.По мнению политика, из-за санкций и активной поддержки Украины в нынешнем конфликте "Европа совершает самоубийство через развал экономики Франции и Германии".Он выразил убеждение, что французы рискуют столкнуться с самым сильным падением покупательской способности после окончания Второй мировой войны, если все продолжится в том же духе.По его словам, Франция должна "протянуть руку обеим сторонам конфликта, чтобы найти компромисс".На прошлой неделе бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль, дважды входившая в состав правительства страны, заявила, что военная пропаганда Киева создает препятствия для мирного процесса на Украине. Указав на бездоказательность пропагандистских утверждений Зеленского и его окружения, она призвала ООН и журналистов ввести запрет на "инструментализацию страха путем пропаганды".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, франция, конфликт