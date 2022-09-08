"Украинское безумие": французский депутат выступил против антироссийских санкций
Франция должна отказаться от поддержки антироссийских санкций и запретить пропаганду войны со стороны Украины, чтобы спасти свою экономику. Об этом заявил 8 сентября экс-кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Николя Дюпон-Эньян в эфире "Сюд-радио"
"Нужно добиваться мира на Украине, нужно прекратить санкции против России, это суицид для наших предприятий. И я не понимаю, какие ценности мы защищаем, когда пытаемся искать газ и нефть в Саудовской Аравии или Катаре, да еще и в десять раз дороже", - возмутился он.
По мнению политика, из-за санкций и активной поддержки Украины в нынешнем конфликте "Европа совершает самоубийство через развал экономики Франции и Германии".
По мнению политика, из-за санкций и активной поддержки Украины в нынешнем конфликте "Европа совершает самоубийство через развал экономики Франции и Германии".
Он выразил убеждение, что французы рискуют столкнуться с самым сильным падением покупательской способности после окончания Второй мировой войны, если все продолжится в том же духе.
"Происходит какое-то украинское безумие. Распространяют фотографии тел. Нужно прекратить пропаганду [Владимира] Зеленского, который абсолютно коррумпирован, как и его режим", - подчеркнул Дюпон-Эньян.
По его словам, Франция должна "протянуть руку обеим сторонам конфликта, чтобы найти компромисс".
На прошлой неделе бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль, дважды входившая в состав правительства страны, заявила, что военная пропаганда Киева создает препятствия для мирного процесса на Украине. Указав на бездоказательность пропагандистских утверждений Зеленского и его окружения, она призвала ООН и журналистов ввести запрет на "инструментализацию страха путем пропаганды".
На прошлой неделе бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль, дважды входившая в состав правительства страны, заявила, что военная пропаганда Киева создает препятствия для мирного процесса на Украине. Указав на бездоказательность пропагандистских утверждений Зеленского и его окружения, она призвала ООН и журналистов ввести запрет на "инструментализацию страха путем пропаганды".