https://ukraina.ru/20220908/1038545783.html
Пинчук назвал две методики борьбы с терроризмом на освобожденных территориях
Пинчук назвал две методики борьбы с терроризмом на освобожденных территориях
Пинчук назвал две методики борьбы с терроризмом на освобожденных территориях
В ночь на 8 сентября в Мелитополе произошел взрыв в штабе движения "Мы вместе с Россией". И этот теракт – лишь один из череды подобных, в сводках регулярно появляется информация о числе жертв. Как бороться с терроризмом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук
2022-09-08T11:07
2022-09-08T11:07
2022-09-08T11:07
эксперт
терроризм
освобожденные
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/60/1034056085_0:106:1250:809_1920x0_80_0_0_69d7399eb79be26fdc75fd1146ce13c5.jpg
По его словам, вся теория борьбы с терроризмом строится на двух базовых методиках. Первая – это обеспечение определенных мер на территории, на которых могут происходить террористические акты: ужесточение режима, контроль, бдительность.Второй метод связан с активной работой среди потенциальных или реальных террористов."Если мы говорим о том, что у нас террористические акты - это не какие-то умозрительные вещи, а та суровая реальность, в которой мы живем и на освобожденных территориях, и на территории России, то возникает вопрос, что делается не так в таком случае. Сейчас не то, чтобы ошибка сделана, но сейчас на освобожденных территориях этот подход разделен. За безопасность отвечают одни, за гражданскую жизнь - другие, за меры какие-то режимные в виде военной полиции, органов внутренних дел – третьи. Это разные люди, это разные структуры, они разным сферам подчиняются. И в итоге это приводит к тому, что у каждого своя точка зрения на один и тот же процесс", - заявил Пинчук.
https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, терроризм, освобожденные
Пинчук назвал две методики борьбы с терроризмом на освобожденных территориях
В ночь на 8 сентября в Мелитополе произошел взрыв в штабе движения "Мы вместе с Россией". И этот теракт – лишь один из череды подобных, в сводках регулярно появляется информация о числе жертв. Как бороться с терроризмом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук
По его словам, вся теория борьбы с терроризмом строится на двух базовых методиках. Первая – это обеспечение определенных мер на территории, на которых могут происходить террористические акты: ужесточение режима, контроль, бдительность.
Второй метод связан с активной работой среди потенциальных или реальных террористов.
"Если мы говорим о том, что у нас террористические акты - это не какие-то умозрительные вещи, а та суровая реальность, в которой мы живем и на освобожденных территориях, и на территории России, то возникает вопрос, что делается не так в таком случае. Сейчас не то, чтобы ошибка сделана, но сейчас на освобожденных территориях этот подход разделен. За безопасность отвечают одни, за гражданскую жизнь - другие, за меры какие-то режимные в виде военной полиции, органов внутренних дел – третьи. Это разные люди, это разные структуры, они разным сферам подчиняются. И в итоге это приводит к тому, что у каждого своя точка зрения на один и тот же процесс", - заявил Пинчук.