В Институте стран СНГ посоветовали издать учебник истории украинского сепаратизма - 08.09.2022 Украина.ру
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В Институте стран СНГ посоветовали издать учебник истории украинского сепаратизма
В Институте стран СНГ посоветовали издать учебник истории украинского сепаратизма - 08.09.2022 Украина.ру
В Институте стран СНГ посоветовали издать учебник истории украинского сепаратизма
Министерству просвещения России лучше издать учебник по истории украинского сепаратизма, а не нового "красивого украинского языка", рассказал изданию Украина.ру заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков
2022-09-08T10:09
2022-09-08T10:09
новости
учебник
украинский язык
иван скориков
украина
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Современный украинский язык сильно изменился по сравнению с "советским классическим" со времен обретения Украиной независимости. С 1991 года на Украине был запущен процесс полонизации, англицизации и дерусификации украинского языка, рассказал Скориков. Во времена СССР украинский язык навязывался менее радикально, чем при русофобских киевских властях, но именно в Советском Союзе постепенно украинизировали русских на Украине и в Новороссии.Украинский язык создал автор азбуки "кулишовки" Пантелеймон Кулиш, напомнил Скориков, на основе полтавского диалекта малороссийского наречия.Среди современников нет ни одного говорящего и мыслящего по-украински патриота России или сторонника Русского мира, считает Скориков. Изучение украинской мовы, продолжил эксперт, вряд ли будет способствовать усилению лояльности России на освобожденных территориях Украины. Эксперт считает, что русских, "которых более века обманывали, что они какие-то украинцы", нужно "рерусифицировать", а не провоцировать пограничность идентичности за государственный счет.Власти Донецкой и Луганской Народных Республик поначалу "заигрывали с добрым советским украинством", но в итоге приняли доктрину "Русский Донбасс" и отказались от украинского как государственного языка. То же, считает Скориков, нужно сделать в Крыму и на новых освобожденных территориях.Министерству просвещения России эксперт посоветовал издать учебник по истории украинского сепаратизма и обратиться к ученым и экспертам-украинистам. Сотрудники Института стран СНГ создали "Малороссийскую библиотеку", в которой собрали труды будителей общерусского единства из Малороссии, Новороссии, Белой и Подкарпатской Руси XIX - начала XX веков.В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".
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новости, учебник, украинский язык, иван скориков, украина
Новости, учебник, украинский язык, Иван Скориков, Украина

В Институте стран СНГ посоветовали издать учебник истории украинского сепаратизма

10:09 08.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСитуация на Майдане
Ситуация на Майдане - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Министерству просвещения России лучше издать учебник по истории украинского сепаратизма, а не нового "красивого украинского языка", рассказал изданию Украина.ру заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков
Современный украинский язык сильно изменился по сравнению с "советским классическим" со времен обретения Украиной независимости. С 1991 года на Украине был запущен процесс полонизации, англицизации и дерусификации украинского языка, рассказал Скориков. Во времена СССР украинский язык навязывался менее радикально, чем при русофобских киевских властях, но именно в Советском Союзе постепенно украинизировали русских на Украине и в Новороссии.
Украинский язык создал автор азбуки "кулишовки" Пантелеймон Кулиш, напомнил Скориков, на основе полтавского диалекта малороссийского наречия.
"Когда он прозрел, что его "кулишовка" стала знаменем антирусской партии среди украинствующих галичан, то публично отрёкся от собственного детища и восславил историческое единство Руси и единый литературный русский язык. Сам автор мовы предостерегает нас из глубины веков, что она становится маркером политического украинства, призванного сформировать лжеидентичность от противного - украинца как вырусь. Ведь возникает логический вопрос: если есть язык, то почему нет нации? - и украинизаторы отвечают: "тому що москали нас гнобили". В этой логике сейчас мы наблюдаем казалось бы парадоксальное явление: русскоязычные жители Харькова и Одессы публично присягают этому самому украинству, отрекаясь от родного русского. Конечно, это всё показушно фальшиво, и вне постов в соцсетях или интервью на камеру, они продолжают говорить на русском. Но мова даёт индульгенцию от подозрений в сепаратизме и является социальным лифтом в русофобском государстве", - сказал Скориков.
Среди современников нет ни одного говорящего и мыслящего по-украински патриота России или сторонника Русского мира, считает Скориков. Изучение украинской мовы, продолжил эксперт, вряд ли будет способствовать усилению лояльности России на освобожденных территориях Украины. Эксперт считает, что русских, "которых более века обманывали, что они какие-то украинцы", нужно "рерусифицировать", а не провоцировать пограничность идентичности за государственный счет.
Власти Донецкой и Луганской Народных Республик поначалу "заигрывали с добрым советским украинством", но в итоге приняли доктрину "Русский Донбасс" и отказались от украинского как государственного языка. То же, считает Скориков, нужно сделать в Крыму и на новых освобожденных территориях.
Министерству просвещения России эксперт посоветовал издать учебник по истории украинского сепаратизма и обратиться к ученым и экспертам-украинистам. Сотрудники Института стран СНГ создали "Малороссийскую библиотеку", в которой собрали труды будителей общерусского единства из Малороссии, Новороссии, Белой и Подкарпатской Руси XIX - начала XX веков.
В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".
профессор ЮФУ Максим Васьков
Вчера, 18:46
Новый учебник украинского языка должен включать историю формирования мовы - профессор ВаськовПрофессор Института истории и международных отношений Южного федерального университета Максим Васьков поддержал идею издания нового учебника украинского языка для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, в учебник нужно включить историю формирования украинского языка. Об этом он рассказал изданию Украина.ру
 
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