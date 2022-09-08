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Чем воюют на Украине: Mastiff и YPR-765

Чем воюют на Украине: Mastiff и YPR-765 - 08.09.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине: Mastiff и YPR-765

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области сопровождалось слухами о появлении в боевых порядках ВСУ танков Leopard, а также британских бронеавтомобилей Mastiff и Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T04:43

2022-09-08T04:43

2022-09-08T04:43

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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области сопровождалось слухами о появлении в боевых порядках ВСУ танков Leopard, а также британских бронеавтомобилей Mastiff и голландских боевых машин пехоты (БМП) YPR-765. Слухи о танках не подтвердились, а появление бронетранспортёров, напротив, было подтверждено вплоть до возможности потрогать руками и даже немного покататься.Mastiff – британская версия американских бронемашин MRAP Cougar 6×6. Cougar производится с 2002 года, Mastiff – с 2006 года. т.е., это машины новые, создававшиеся с учётом опыта боевых действий и вообще довольно современные. Они прошли обкатку в Ираке и Афганистане. Британская машина отличатся от американской лучшей броневой защитой, другим набором средств связи и РЭБ, а также тем, что существует только в трёхосном варианте (двухосная модификация называется Ridgbacks, применяется ли она на Украине – неизвестно).MRAP – аббревиатура от "защита от минных ловушек". Этот вопрос решён при помощи усиленного V-образного днища, которая направляет ударную волну вверх и в стороны. Конструкция позволяет бронемашинам выдерживать взрыв до 13,5 кг тротила. Для сравнения: заряд массовой советской противотанковой мины ТМ-62, применяемой на Украине – 7,5-8 кг.Экипаж этой бронемашины – 2 человека, кроме того, в варианте бронетранспортёра (БТР) она может принимать 12 десантников. Машина может использоваться как буксировщик орудий и бронированный грузовик, перевозящий до двух тонн (эта модификация называется Wolfhound и эксперты сомневаются в её эффективности как БТР). Mastiff оснащён башней под пулемёты обычного или крупного калибра, 40-мм гранатомёт или 50-мм автоматическую пушку. Т.е., по вооружению он может соответствовать БМП-2 или БТР с артиллерийскими боевыми модулями, однако на Украину они поставлялись без вооружения и средств связи – чтобы не усложнять и без того непростую логистику, а также не усугублять "кашу" стандартов боеприпасов (для НАТОвских пулемётов советские патроны не годятся).Масса почти 16 тонн. Дизельный двигатель мощностью 330 л.с. позволяет развивать максимальную скорость до 90 км/ч.О поставках было заявлено в апреле. Предполагается, что Украина получила порядка 120 машин разных модификаций из примерно 420 штук, имеющихся на вооружении британской армии. Скорее всего, техника берётся с баз хранения (на консервации находилось 240 машин).YPR-765 – боевая машина пехоты, которую начали разрабатывать в США в 1967 году в дополнение (и, частично, для замены) бронетранспортёра М113. Собственно, это вариант БТР (ходовая часть полностью заимствована) с более низким корпусом и развитым боевым модулем. Пентагон этим продуктом не заинтересовался, зато заинтересовались Нидерланды, которые начали производство в 1975 году. Позже к производству этих машин присоединились Бельгия, Турция, Южная Корея. "Поголовье" этих машин составляет порядка 3,5 тыс. штук. В серьёзных конфликтах их не использовали – разве что в контрпартизанских операциях в Турции и на Филиппинах.БМП с алюминиевым корпусом весит 13,7 тонн. Дизель мощностью 267 л.с. позволяет развивать скорость до 60 км/ч (на плаву – чуть больше 6 км/ч). Машина перевозит трёх членов экипажа и семь пехотинцев. Вооружение – 25 мм. пушка и пулемёт. Учитывая слабость вооружения YPR-765 изначально правильно было бы считать гусеничным БТР, а не БМП.Эти БМП появились на Украине в мае, союзным войскам первый экземпляр достался ещё в июне (застрял и был брошен экипажем). Считается, что поставлено 40-50 таких машин. Украинская сторона говорила даже о 300, что маловероятно – большая часть таких машин в Нидерландах находится на складском хранении и нуждается в расконсервации, доукомплектовании и ремонте. Пенять YPR-765 на устарелость, как поступают многие военные эксперты, пожалуй, не совсем правильно – обе стороны конфликта активно используют БМП-1 образца 1965 года и бронированные тягачи МТ-ЛБ образца 1964 года.Разумеется, Mastiff и YPR-765 ситуацию с "лёгкой бронёй" в ВСУ не выправят – их менее 200, в то время как по расчётам телеграм-канала "Рыбарь" только на 1 мая ВСУ потеряли порядка 1800 БТР и БМП. Но их задача состоит не в этом, а в том, чтобы дать украинским военным опыт использования и обслуживания техники НАТОвского образца, выработать приёмы их применения с тем, чтобы быть готовыми к началу полноценного "ленд-лиза".

https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html

https://ukraina.ru/20220904/1038156593.html

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