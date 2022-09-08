Военный эксперт рассказал, сколько сейчас участвует в контрнаступлении ВСУ "пушечного мяса" - 08.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько сейчас участвует в контрнаступлении ВСУ "пушечного мяса"
Военный эксперт рассказал, сколько сейчас участвует в контрнаступлении ВСУ "пушечного мяса" - 08.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько сейчас участвует в контрнаступлении ВСУ "пушечного мяса"
Украинская армия сейчас пытается атаковать на двух-трех направлениях сразу, у противника около миллиона военнослужащих, из которых умеют воевать 200-300 тысяч, а остальные – пушечное мясо, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-08T04:15
2022-09-08T04:15
всу
украина
контрнаступление
новости
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У ВСУ недостаточно даже на одном направление бронетехники, артиллерии и РСЗО, поэтому они как на юге, так и на изюмском направлении "топчутся на месте"на, считает Кнутов.На харьковском направлении противник пытается ударить во фланг армии РФ с запада на восток, чтобы отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск, добавил эксперт.Он отметил, что вся линия от Северска до Угледара находится под давлением ВС РФ, которое ВСУ не выдерживают, поэтому с этим связано наступление противника в районе Изюма, "чтобы снять наш наступательный прорыв".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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всу, украина, контрнаступление, новости
ВСУ, Украина, контрнаступление, Новости

Военный эксперт рассказал, сколько сейчас участвует в контрнаступлении ВСУ "пушечного мяса"

04:15 08.09.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Украинская армия сейчас пытается атаковать на двух-трех направлениях сразу, у противника около миллиона военнослужащих, из которых умеют воевать 200-300 тысяч, а остальные – пушечное мясо, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Украинская армия сейчас пытается атаковать на двух-трех направлениях сразу. Причем каждое направление можно считать стратегическим. Надо признать, что живой силы у противника достаточно. Была проведена новая мобилизация. По словам Арестовича, украинская армия составляет миллион человек, из которых умеют воевать 200-300 тысяч, а остальные – пушечное мясо.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор музея войск ПВО
У ВСУ недостаточно даже на одном направление бронетехники, артиллерии и РСЗО, поэтому они как на юге, так и на изюмском направлении "топчутся на месте"на, считает Кнутов.
На харьковском направлении противник пытается ударить во фланг армии РФ с запада на восток, чтобы отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск, добавил эксперт.
Он отметил, что вся линия от Северска до Угледара находится под давлением ВС РФ, которое ВСУ не выдерживают, поэтому с этим связано наступление противника в районе Изюма, "чтобы снять наш наступательный прорыв".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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