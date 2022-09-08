https://ukraina.ru/20220908/1038525296.html

Военный эксперт рассказал, сколько сейчас участвует в контрнаступлении ВСУ "пушечного мяса"

Военный эксперт рассказал, сколько сейчас участвует в контрнаступлении ВСУ "пушечного мяса" - 08.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько сейчас участвует в контрнаступлении ВСУ "пушечного мяса"

Украинская армия сейчас пытается атаковать на двух-трех направлениях сразу, у противника около миллиона военнослужащих, из которых умеют воевать 200-300 тысяч, а остальные – пушечное мясо, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-09-08T04:15

2022-09-08T04:15

2022-09-08T04:15

всу

украина

контрнаступление

новости

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У ВСУ недостаточно даже на одном направление бронетехники, артиллерии и РСЗО, поэтому они как на юге, так и на изюмском направлении "топчутся на месте"на, считает Кнутов.На харьковском направлении противник пытается ударить во фланг армии РФ с запада на восток, чтобы отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск, добавил эксперт.Он отметил, что вся линия от Северска до Угледара находится под давлением ВС РФ, которое ВСУ не выдерживают, поэтому с этим связано наступление противника в районе Изюма, "чтобы снять наш наступательный прорыв".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220907/1038521221.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, украина, контрнаступление, новости