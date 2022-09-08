Кочетков рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы получить российский газ - 08.09.2022 Украина.ру
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Кочетков рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы получить российский газ
Кочетков рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы получить российский газ - 08.09.2022 Украина.ру
Кочетков рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы получить российский газ
Европейцы сами создали проблемы с газом, потому что они ввели антироссийские санкции, а "Газпром" эти "правила игры принял", сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-09-08T05:15
2022-09-08T05:15
газ
европа
новости
алексей кочетков
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По его мнению, европейцы ограбили РФ, развязали экономическую войну, "значит условия, чтобы получить газ – вернуть украденное и прекратить экономическую войну, отменить санкции".Прокачку газа по трубопроводу "Северный поток" остановили 31 августа на неопределенный срок. В "Газпроме" это объяснили неисправностью турбины Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области. Об этом проинформировали компанию Siemens Energy, ответственную за ремонт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что работу трубопровода возобновят после снятия санкций с России. Некоторые европейские политики считают решением "Газпрома" политическим решением.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038500662.html
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газ, европа, новости, алексей кочетков
газ, Европа, Новости, Алексей Кочетков

Кочетков рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы получить российский газ

05:15 08.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Европейцы сами создали проблемы с газом, потому что они ввели антироссийские санкции, а "Газпром" эти "правила игры принял", сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Европейцы же сами создали эти условия, они сами ввели санкции. "Газпром" эти правила игры принял. Есть же стандарты, нельзя же допускать утечки масла, будем чинить. Сами не имеем права, у нас договор, значит должен Сименс. А Сименс не может, потому что бумажки европейцы требовали раньше, условия такие поставили.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
По его мнению, европейцы ограбили РФ, развязали экономическую войну, "значит условия, чтобы получить газ – вернуть украденное и прекратить экономическую войну, отменить санкции".
Прокачку газа по трубопроводу "Северный поток" остановили 31 августа на неопределенный срок. В "Газпроме" это объяснили неисправностью турбины Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области. Об этом проинформировали компанию Siemens Energy, ответственную за ремонт.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что работу трубопровода возобновят после снятия санкций с России. Некоторые европейские политики считают решением "Газпрома" политическим решением.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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