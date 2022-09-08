https://ukraina.ru/20220908/1038523031.html

Кочетков рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы получить российский газ

Кочетков рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы получить российский газ - 08.09.2022 Украина.ру

Кочетков рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы получить российский газ

Европейцы сами создали проблемы с газом, потому что они ввели антироссийские санкции, а "Газпром" эти "правила игры принял", сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-09-08T05:15

2022-09-08T05:15

2022-09-08T05:15

газ

европа

новости

алексей кочетков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg

По его мнению, европейцы ограбили РФ, развязали экономическую войну, "значит условия, чтобы получить газ – вернуть украденное и прекратить экономическую войну, отменить санкции".Прокачку газа по трубопроводу "Северный поток" остановили 31 августа на неопределенный срок. В "Газпроме" это объяснили неисправностью турбины Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области. Об этом проинформировали компанию Siemens Energy, ответственную за ремонт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что работу трубопровода возобновят после снятия санкций с России. Некоторые европейские политики считают решением "Газпрома" политическим решением.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220907/1038500662.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

газ, европа, новости, алексей кочетков