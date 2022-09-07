https://ukraina.ru/20220907/1038535369.html

Выступление Путина, напряжение в Харьковской области. Итоги 7 сентября

Выступление Путина, напряжение в Харьковской области. Итоги 7 сентября - 07.09.2022 Украина.ру

Выступление Путина, напряжение в Харьковской области. Итоги 7 сентября

Путин выступил на форуме во Владивостоке, в ДНР освобождено село Кодема, ракетный удар по Купянску

2022-09-07T19:00

2022-09-07T19:00

2022-09-07T19:00

эксклюзив

хроники

владимир путин

харьковская область

днр

himars

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Выступление Путина на ВЭФВ среду 7 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Он говорил о проблемах с вывозом украинского зерна из Одесского порта, преступлениях киевского режима, дипломатии Жозепа Борреля и миссии МАГАТЭ.В частности, президент рассказал, как киевский режим пытался подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России, создавая угрозы для всей Европы. Президент подчеркнул - Россия не скрывает, что силовики киевского режима подрывали высоковольтные линии электропередачи, расположенные недалеко от объектов ядерной энергетики РФ.Касательно отчета делегации МАГАТЭ, побывавшей на Запорожской АЭС, Путин сказал, что доверяет работе международной миссии и профессионализму ее главы Рафаэлю Гросси. Тем не менее, он отметил, что делегация не может осветить всю объективную реальность, находясь под внешним влиянием.В свою очередь жители Украины, по словам президента России, находятся под давлением и террором киевского режима и не могут открыто высказывать свое мнение.Путин также заявил о намерении России поддерживать отношения с этой частью украинского общества и выразил убеждённость в том, что будущие российско-украинские отношения будут определяться именно этими людьми.Кроме того, президент прокомментировал скандальное высказывание Жозепа Борреля, главы европейской дипломатии, назвавшего Россию "фашистским государством".В пресс-службе самого Борреля ситуацию объяснили "трудностями перевода".Освобождение Кодемы и перехват HIMARSВ Минобороны РФ сообщили о том, что подразделения российских вооруженных сил взяли при наступлении село Кодема, расположенное к юго-востоку от Артёмовска (Бахмута).Кроме того, в военном ведомстве сообщили о ситуации на Николаево-Криворожском направлении: ВСУ понесли значительные потери в технике и живой силы, в результате чего контрнаступление украинской армии не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, сообщили в ведомстве.В населенном пункте Перемога Николаевской области, в частности, был уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ ударом высокоточного оружия.Также Минобороны сообщило о перехвате 20 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.Харьковская областьЖурналист Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил о попытке ВСУ отрезать линию снабжения российских войск в Харьковской области. По его сообщению, украинская армия предпринимает попытки наступать в направлении Шевченкова и Купянска.Также 7 сентября РИА Новости сообщили о ракетном ударе по центру Купянска, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры, в том числе, центр для беженцев.Около недели назад появились признаки того, что украинские военные собираются провести под Харьковом контрнаступление, как и под Херсоном. Причем сделать это в ближайшее время, возможно, к заседанию стран НАТО в формате "Рамштайн", которое намечено на 8 сентября.Так, в рамках подготовки к наступательной операции в Харьковскую область были переброшены несколько отрядов специальных операций. Это несколько сотен офицеров, которых готовили по стандартам НАТО — в Германии, США, Британии, Канаде и Польше. Предполагается, что сформированные из них отдельные боевые группы будут наносить удары сразу на нескольких направлениях — на севере области (Уды, Липцы), а также под Балаклеей и Изюмом.По сообщению Минобороны РФ от 6 августа, украинцы сосредоточили свои силы южнее Харькова и готовы наступать на направлении Балаклея — Изюм.Позднее в течение дня военный обозреватель Михаил Онуфриенко, со ссылкой на коменданта Волчанска, сообщил о подготовке наступления на Верхний Салтов и Шестаково.

https://ukraina.ru/20220907/1038524842.html

https://ukraina.ru/20220907/1038527913.html

https://ukraina.ru/20220907/1038513299.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир путин, харьковская область, днр, himars