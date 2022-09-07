Выступление Путина, напряжение в Харьковской области. Итоги 7 сентября
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Путин выступил на форуме во Владивостоке, в ДНР освобождено село Кодема, ракетный удар по Купянску
Выступление Путина на ВЭФ
В среду 7 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Он говорил о проблемах с вывозом украинского зерна из Одесского порта, преступлениях киевского режима, дипломатии Жозепа Борреля и миссии МАГАТЭ.
В частности, президент рассказал, как киевский режим пытался подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России, создавая угрозы для всей Европы. Президент подчеркнул - Россия не скрывает, что силовики киевского режима подрывали высоковольтные линии электропередачи, расположенные недалеко от объектов ядерной энергетики РФ.
Касательно отчета делегации МАГАТЭ, побывавшей на Запорожской АЭС, Путин сказал, что доверяет работе международной миссии и профессионализму ее главы Рафаэлю Гросси. Тем не менее, он отметил, что делегация не может осветить всю объективную реальность, находясь под внешним влиянием.
Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают: в том числе Соединённых Штатов, Европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины.
В свою очередь жители Украины, по словам президента России, находятся под давлением и террором киевского режима и не могут открыто высказывать свое мнение.
Многие люди просто боятся даже рот открыть и просто сказать то, что они думают на самом деле… Там (на Украине. — Ред.) расстреливают на улицах, убивают без суда и следствия тех, у кого другое мнение, отличное от [мнения] власть предержащих.
Путин также заявил о намерении России поддерживать отношения с этой частью украинского общества и выразил убеждённость в том, что будущие российско-украинские отношения будут определяться именно этими людьми.
Кроме того, президент прокомментировал скандальное высказывание Жозепа Борреля, главы европейской дипломатии, назвавшего Россию "фашистским государством".
Боррель просто мелет языком, он большой специалист по этой части, Бог ему судья.
В пресс-службе самого Борреля ситуацию объяснили "трудностями перевода".
Освобождение Кодемы и перехват HIMARS
В Минобороны РФ сообщили о том, что подразделения российских вооруженных сил взяли при наступлении село Кодема, расположенное к юго-востоку от Артёмовска (Бахмута).
В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили о ситуации на Николаево-Криворожском направлении: ВСУ понесли значительные потери в технике и живой силы, в результате чего контрнаступление украинской армии не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, сообщили в ведомстве.
В населенном пункте Перемога Николаевской области, в частности, был уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ ударом высокоточного оружия.
Также Минобороны сообщило о перехвате 20 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.
Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики.
Харьковская область
Журналист Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил о попытке ВСУ отрезать линию снабжения российских войск в Харьковской области. По его сообщению, украинская армия предпринимает попытки наступать в направлении Шевченкова и Купянска.
Также 7 сентября РИА Новости сообщили о ракетном ударе по центру Купянска, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры, в том числе, центр для беженцев.
В ночь на 7 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по социально-значимым объектам Купянска Харьковской области. В числе этих объектов пункт временного пребывания беженцев из Балаклеи.
Около недели назад появились признаки того, что украинские военные собираются провести под Харьковом контрнаступление, как и под Херсоном. Причем сделать это в ближайшее время, возможно, к заседанию стран НАТО в формате "Рамштайн", которое намечено на 8 сентября.
Так, в рамках подготовки к наступательной операции в Харьковскую область были переброшены несколько отрядов специальных операций. Это несколько сотен офицеров, которых готовили по стандартам НАТО — в Германии, США, Британии, Канаде и Польше. Предполагается, что сформированные из них отдельные боевые группы будут наносить удары сразу на нескольких направлениях — на севере области (Уды, Липцы), а также под Балаклеей и Изюмом.
По сообщению Минобороны РФ от 6 августа, украинцы сосредоточили свои силы южнее Харькова и готовы наступать на направлении Балаклея — Изюм.
Позднее в течение дня военный обозреватель Михаил Онуфриенко, со ссылкой на коменданта Волчанска, сообщил о подготовке наступления на Верхний Салтов и Шестаково.