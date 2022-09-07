Новый учебник украинского языка должен включать историю формирования мовы - профессор Васьков

"Безусловно, речь должна идти о том настоящем, литературном украинском языке, отделенном от искусственно привнесённых и политически мотивированных аспектов, нацеленных на искусственное отдаление наших народов и культур.

Необходимо рассмотреть возможность, чтобы помимо чисто филологического материала, была представлена информация об истории формирования украинского языка и о том, как его пытались искусственно, с политическими целями искажать", - сказал Васьков.