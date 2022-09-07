Новый учебник украинского языка должен включать историю формирования мовы - профессор Васьков - 07.09.2022 Украина.ру
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Новый учебник украинского языка должен включать историю формирования мовы - профессор Васьков
Новый учебник украинского языка должен включать историю формирования мовы - профессор Васьков - 07.09.2022 Украина.ру
Новый учебник украинского языка должен включать историю формирования мовы - профессор Васьков
Профессор Института истории и международных отношений Южного федерального университета Максим Васьков поддержал идею издания нового учебника украинского языка для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, в учебник нужно включить историю формирования украинского языка. Об этом он рассказал изданию Украина.ру
2022-09-07T18:46
2022-09-07T18:46
новости
украинский язык
учебник
лднр
россия
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Идею создать учебник украинского языка на основе советских образовательных стандартов Васьков считает правильной. Россия всегда с уважением относилась к украинской культуре и языку, работа советских филологов и методистов была полезна для учеников, сказал он. Максим Александрович Васьков - доктор социологических наук, кандидат исторических наук, профессор Института истории и международных отношений Южного федерального университета. В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".
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новости, украинский язык, учебник, лднр, россия
Новости, украинский язык, учебник, ЛДНР, Россия

Новый учебник украинского языка должен включать историю формирования мовы - профессор Васьков

18:46 07.09.2022
 
профессор ЮФУ Максим Васьков
профессор ЮФУ Максим Васьков
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Профессор Института истории и международных отношений Южного федерального университета Максим Васьков поддержал идею издания нового учебника украинского языка для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, в учебник нужно включить историю формирования украинского языка. Об этом он рассказал изданию Украина.ру
Идею создать учебник украинского языка на основе советских образовательных стандартов Васьков считает правильной. Россия всегда с уважением относилась к украинской культуре и языку, работа советских филологов и методистов была полезна для учеников, сказал он.

"Безусловно, речь должна идти о том настоящем, литературном украинском языке, отделенном от искусственно привнесённых и политически мотивированных аспектов, нацеленных на искусственное отдаление наших народов и культур.

Необходимо рассмотреть возможность, чтобы помимо чисто филологического материала, была представлена информация об истории формирования украинского языка и о том, как его пытались искусственно, с политическими целями искажать", - сказал Васьков.

Максим Александрович Васьков - доктор социологических наук, кандидат исторических наук, профессор Института истории и международных отношений Южного федерального университета.
В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".
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