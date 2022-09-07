https://ukraina.ru/20220907/1038533853.html

Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину

Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину - 07.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину

Российский газ продолжает идти через подконтрольную киевскому режиму территорию по двум главным причинам – снабжение Приднестровья и особая доходность поставляемого таким образом газа. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Станислав Митрахович

2022-09-07T18:00

2022-09-07T18:00

2022-09-07T18:00

новости

станислав митрахович

газ

транзит

биржа

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Он указал, что газом, проходящим через Украину, снабжается, в частности, Приднестровье, являющееся важным регионом для России.Кроме того, самые выгодные контракты компании "Газпром" сейчас осуществляются именно с газом, проходящим через Украину.Он отметил, что таким образом увеличиваются поступления в российский бюджет за счёт налогов "Газпрома".Тем не менее, Митрахович предположил, что рано или поздно транзит через Украину будет прекращён.

https://ukraina.ru/20220707/1034312159.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, станислав митрахович, газ, транзит, биржа