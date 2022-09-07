https://ukraina.ru/20220907/1038533853.html
Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину
Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину - 07.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину
Российский газ продолжает идти через подконтрольную киевскому режиму территорию по двум главным причинам – снабжение Приднестровья и особая доходность поставляемого таким образом газа. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Станислав Митрахович
2022-09-07T18:00
2022-09-07T18:00
2022-09-07T18:00
новости
станислав митрахович
газ
транзит
биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/26/1033342694_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_0cadd8f3247b6046f802a084a1bd579d.jpg
Он указал, что газом, проходящим через Украину, снабжается, в частности, Приднестровье, являющееся важным регионом для России.Кроме того, самые выгодные контракты компании "Газпром" сейчас осуществляются именно с газом, проходящим через Украину.Он отметил, что таким образом увеличиваются поступления в российский бюджет за счёт налогов "Газпрома".Тем не менее, Митрахович предположил, что рано или поздно транзит через Украину будет прекращён.
https://ukraina.ru/20220707/1034312159.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/26/1033342694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76f4d86f140c726eba3d899d5975bae4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, станислав митрахович, газ, транзит, биржа
Новости, Станислав Митрахович, газ, транзит, биржа
Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину
Российский газ продолжает идти через подконтрольную киевскому режиму территорию по двум главным причинам – снабжение Приднестровья и особая доходность поставляемого таким образом газа. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Станислав Митрахович
Он указал, что газом, проходящим через Украину, снабжается, в частности, Приднестровье, являющееся важным регионом для России.
Кроме того, самые выгодные контракты компании "Газпром" сейчас осуществляются именно с газом, проходящим через Украину.
Потому что через "Турецкий поток" газ идет, например, в Сербию и Венгрию. Там контракты, которые предполагают сниженную стоимость, потому что у нас особые отношения с Венгрией и Сербией. Через Украину – это обычный газ, которые подается с привязкой, в том числе, к бирже, там очень высокие цены
Он отметил, что таким образом увеличиваются поступления в российский бюджет за счёт налогов "Газпрома".
Тем не менее, Митрахович предположил, что рано или поздно транзит через Украину будет прекращён.