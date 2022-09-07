Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину - 07.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину
Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину - 07.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину
Российский газ продолжает идти через подконтрольную киевскому режиму территорию по двум главным причинам – снабжение Приднестровья и особая доходность поставляемого таким образом газа. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Станислав Митрахович
2022-09-07T18:00
2022-09-07T18:00
новости
станислав митрахович
газ
транзит
биржа
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Он указал, что газом, проходящим через Украину, снабжается, в частности, Приднестровье, являющееся важным регионом для России.Кроме того, самые выгодные контракты компании "Газпром" сейчас осуществляются именно с газом, проходящим через Украину.Он отметил, что таким образом увеличиваются поступления в российский бюджет за счёт налогов "Газпрома".Тем не менее, Митрахович предположил, что рано или поздно транзит через Украину будет прекращён.
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новости, станислав митрахович, газ, транзит, биржа
Новости, Станислав Митрахович, газ, транзит, биржа

Эксперт объяснил причины продолжения транзита российского газа через Украину

18:00 07.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Российский газ продолжает идти через подконтрольную киевскому режиму территорию по двум главным причинам – снабжение Приднестровья и особая доходность поставляемого таким образом газа. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Станислав Митрахович
Он указал, что газом, проходящим через Украину, снабжается, в частности, Приднестровье, являющееся важным регионом для России.
Кроме того, самые выгодные контракты компании "Газпром" сейчас осуществляются именно с газом, проходящим через Украину.

Потому что через "Турецкий поток" газ идет, например, в Сербию и Венгрию. Там контракты, которые предполагают сниженную стоимость, потому что у нас особые отношения с Венгрией и Сербией. Через Украину – это обычный газ, которые подается с привязкой, в том числе, к бирже, там очень высокие цены

Он отметил, что таким образом увеличиваются поступления в российский бюджет за счёт налогов "Газпрома".
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Тем не менее, Митрахович предположил, что рано или поздно транзит через Украину будет прекращён.
 
НовостиСтанислав Митраховичгазтранзитбиржа
 
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