Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ - 07.09.2022 Украина.ру
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Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ
Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ - 07.09.2022 Украина.ру
Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ
Германия достигла предела в поставках вооружений из запасов германской армии для Украины. Об этом 7 сентября сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на заседании Бундестага по вопросам государственного бюджета на 2023 год, пишут журналисты немецкого издания Stern.de
2022-09-07T17:43
2022-09-07T17:43
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германия
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Запасы Бундесвера почти иссякли, но Германия продолжит помогать Украине, сказала Ламбрехт. Количество поставляемых Киеву вооружений достигло предела, так как Германии нужно оставить что-то для собственной армии, объяснила она. Ламбрехт рассказала о дополнительных 100 млрд евро на счете специального фонда Бундесвера. Эти деньги в Минобороны ФРГ планируют потратить на перевооружение: закупить новые истребители F-35 вместо устаревающих Tornado, а также вертолеты Chinook. В оборонном ведомстве составили список из 65 позиций для закупок, бюджет предусмотрен только на 41.
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новости, фрг, германия, поставки, киев
Новости, ФРГ, Германия, поставки, Киев

Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ

17:43 07.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Германия достигла предела в поставках вооружений из запасов германской армии для Украины. Об этом 7 сентября сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на заседании Бундестага по вопросам государственного бюджета на 2023 год, пишут журналисты немецкого издания Stern.de
Запасы Бундесвера почти иссякли, но Германия продолжит помогать Украине, сказала Ламбрехт. Количество поставляемых Киеву вооружений достигло предела, так как Германии нужно оставить что-то для собственной армии, объяснила она.
"Мы передали Украине "невероятно много" оружия из резерва бундесвера, но я скажу на этом месте совершенно ясно - мы достигли предела", - сказала она.
Ламбрехт рассказала о дополнительных 100 млрд евро на счете специального фонда Бундесвера. Эти деньги в Минобороны ФРГ планируют потратить на перевооружение: закупить новые истребители F-35 вместо устаревающих Tornado, а также вертолеты Chinook. В оборонном ведомстве составили список из 65 позиций для закупок, бюджет предусмотрен только на 41.
Танк Leopard 2A4
5 сентября, 13:08
Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2. Об этом 5 сентября сообщает dpa в Twitter
 
НовостиФРГГерманияпоставкиКиев
 
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