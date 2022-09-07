https://ukraina.ru/20220907/1038533129.html

Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ

Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ - 07.09.2022 Украина.ру

Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ

Германия достигла предела в поставках вооружений из запасов германской армии для Украины. Об этом 7 сентября сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на заседании Бундестага по вопросам государственного бюджета на 2023 год, пишут журналисты немецкого издания Stern.de

2022-09-07T17:43

2022-09-07T17:43

2022-09-07T17:43

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Запасы Бундесвера почти иссякли, но Германия продолжит помогать Украине, сказала Ламбрехт. Количество поставляемых Киеву вооружений достигло предела, так как Германии нужно оставить что-то для собственной армии, объяснила она. Ламбрехт рассказала о дополнительных 100 млрд евро на счете специального фонда Бундесвера. Эти деньги в Минобороны ФРГ планируют потратить на перевооружение: закупить новые истребители F-35 вместо устаревающих Tornado, а также вертолеты Chinook. В оборонном ведомстве составили список из 65 позиций для закупок, бюджет предусмотрен только на 41.

https://ukraina.ru/20220905/1038443736.html

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новости, фрг, германия, поставки, киев