https://ukraina.ru/20220907/1038533129.html
Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ
Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ - 07.09.2022 Украина.ру
Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ
Германия достигла предела в поставках вооружений из запасов германской армии для Украины. Об этом 7 сентября сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на заседании Бундестага по вопросам государственного бюджета на 2023 год, пишут журналисты немецкого издания Stern.de
2022-09-07T17:43
2022-09-07T17:43
2022-09-07T17:43
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Запасы Бундесвера почти иссякли, но Германия продолжит помогать Украине, сказала Ламбрехт. Количество поставляемых Киеву вооружений достигло предела, так как Германии нужно оставить что-то для собственной армии, объяснила она. Ламбрехт рассказала о дополнительных 100 млрд евро на счете специального фонда Бундесвера. Эти деньги в Минобороны ФРГ планируют потратить на перевооружение: закупить новые истребители F-35 вместо устаревающих Tornado, а также вертолеты Chinook. В оборонном ведомстве составили список из 65 позиций для закупок, бюджет предусмотрен только на 41.
https://ukraina.ru/20220905/1038443736.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фрг, германия, поставки, киев
Новости, ФРГ, Германия, поставки, Киев
Германия достигла предела в военных поставках Украине - Минобороны ФРГ
Германия достигла предела в поставках вооружений из запасов германской армии для Украины. Об этом 7 сентября сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на заседании Бундестага по вопросам государственного бюджета на 2023 год, пишут журналисты немецкого издания Stern.de