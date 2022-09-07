"Лучшее для украинцев и два свитера для нас". Европу ожидает горячая осень - 07.09.2022 Украина.ру
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"Лучшее для украинцев и два свитера для нас". Европу ожидает горячая осень
"Лучшее для украинцев и два свитера для нас". Европу ожидает горячая осень - 07.09.2022 Украина.ру
"Лучшее для украинцев и два свитера для нас". Европу ожидает горячая осень
Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T18:16
2022-09-07T18:17
эксклюзив
германия
чехия
украина
газ
инфляция
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Последнюю неделю в Европе проходят массовые протесты против недовольных политикой правительства и ростом цен на энергоносители. В них участвуют люди с разными взглядами, которые недовольны санкционной политики руководства Евросоюза, обернувшейся для них разорением.Массовые демонстрации начались в Чехии. В митинге на Вацлавской площади приняли участие около 70 тысяч человек – как во времена "Бархатной революции" 1989 года. Впрочем, таковы данные официальных правительственных СМИ, а сами участники митингов убеждены в том, что на улицы вышло еще больше недовольных властями чехов.Демонстранты требовали отставки правоцентристского правительства премьер-министра Петра Фиалы. По мнению участников массового митинга, чешское руководство заботится сейчас только о дополнительном вооружении для Украины, а граждане Чехии расплачиваются за это ростом цен на электроэнергию и побившей все прежние рекорды инфляцией."Лучшее для украинцев и два свитера для нас", – этот баннер, который заметили у протестующих журналисты, лучше всего отражает настроения рядовых чехов.Премьер Фиала сразу же заявил, что демонстрацию организовали "пророссийские люди, с близкими к экстремистским позициям", за которыми якобы стоит Кремль. "Очевидно, что на нашей территории ведутся российские пропагандистские и дезинформационные кампании, и некоторые люди просто прислушиваются к ним", – считает глава правительства Чехии, которые не намерен отступаться от санкционной политики.Это высказывание премьер-министра сразу же высмеяли чешские журналисты. Петру Фиале напомнили, что российские медиа давно подвергаются в этой стране блокировке. К тому же, на демонстрации были замечены представители различных политических партий с очень разными политическими взглядами.Все непредвзятые комментаторы понимают, что чехов вытолкнул на улицу не Кремль. Их подталкивают к протестам растущие цены и тарифы, которые выросли с начала года в несколько раз. Большинство людей на улицах не поддерживают Россию, однако не видят смысла вести против нее затяжную самоубийственную войну. А главное, они не хотят, чтобы коррумпированные политики спасали за их счет карьеру украинского президента.Чешские демонстрации почти сразу перекинулись в Германию, где прошли крупные митинги, организованные при участии профсоюза Verdi и левых. Уполномоченный Левой партии по восточным землям, депутат парламента Лейпцига Сёрен Пельманн объявил о начале кампании "Горячая осень против социального холода". И уже в первом протестом митинге приняли участие тысячи немцев.Оппозиционные политики Германии постоянно понимают причины кризиса. "Все, что по вопросу Украины и России можно было сделать неправильно, НАТО сделала неправильно", – подчеркнул бывший глава фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи, а демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами против поставок оружия Украине и против агрессивной политики военного блока НАТО.Сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван призвал людей оказывать давление на правительство, чтобы добиться от Шольца реальной помощи. По мнению немецких экспертов и журналистов, в течение ближайших месяцев страну могут ожидать новые, еще более массовые протестные выступления. И правоохранители относятся к этому предостережению более чем серьезно."По сравнению с этим, то, что мы пережили во время пандемии коронавируса, наверное, больше похоже на детский день рождения", – прокомментировал эти прогнозы президент Ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер.Его коллега, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер, считает, что в демонстрациях могут использовать в своих целях радикальные экстремисты. Однако многие немцы считают экстремистской политику немецких властей. Потому что они втягивают Германию в военный конфликт на территории Украины, разоряют рядовых граждан и уничтожают национальную экономику.По данным социологов, сегодня в Германии наблюдается беспрецедентное падение реальной покупательной способности населения. Газета Die Welt называет этот экономический кризис "невиданным в новейшей экономической истории страны". Ведь по итогам второго квартала 2022 года средний немец может купить себе на 4,4% товаров меньше, чем перед началом санкционного конфликта с Россией.Как отмечают немецкие журналисты, речь идет именно о падении реальных, а не номинальных доходов. Другими словами, зарплаты немцев растут, однако они не в состоянии поспеть за ростом инфляции. И за номинально большую сумму денег немцы могут купить гораздо меньше товаров, чем прежде.Как напоминает Die Welt, даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов реальные зарплаты немцев снижались к уровню предыдущего года не более чем на 0,9%. Хотя тогда это называли признаком катастрофической рецессии.А всего через несколько дней немцам придут счета по единому тарифу на электроэнергию. Они обещают быть рекордно высокими. Но главная проблема состоит в том, что согласном новому закону в случае большой задолженности на счету деньги немцев могут быть конфискованы с целью погашения долга. А это может затронуть до семи миллионов человек.Подобные угрозы стоят сейчас перед всеми странами Запада. Согласно данным последнего опроса социологической службы Szazadveg, 72% жителей Венгрии видят санкции против России скорее вредными для Европы, а 86% венгерских граждан считают, что Россия и Украина должны приступить к мирным переговорам.72% литовцев, которые приняли участие в опросе социологической компании Baltijos tyrimai по заказу демократического союза "Во имя Литвы", заявили, что их экономическое положение стало заметно хуже."Результаты опроса показывают, что респонденты разных полов, возраста и социального положения оценивают ситуацию похожим образом – большинство считает, что ситуация ухудшается", – написала об этом Индре Юрченкайте.Протесты против политики европейского руководства проходят сейчас не только в Чехии и Германии. Акции против санкций и тарифов состоялись во Франции, в Голландии, в Великобритании и Италии, а их география может дополнительно расширяться."Жители Германии уже начали массово скупать дрова, французское правительство намеренно ввести нормы потребления энергии, в Великобритании порядка 70% ресторанов готовятся к закрытию и банкротству. Растут расходы и у американцев. Бензин за год подорожал почти на 60%. Квартплата увеличилась на 5,6%, поднялись цены даже на обычные продукты", – так обрисовал общую картину кризиса американский журналист Карлсон Такер.По его словам, американские избиратели тоже считают причиной этой ситуации бесконечную милитаризацию Киева и санкционный конфликт с Москвой. Эти настроения уже почувствовали представители Республиканской партии, которые выступали за расширение помощи Украине. Потому что большинство из них потерпели поражение в ходе промежуточных выборов.А ведь осень, по сути, даже не начиналась.
https://ukraina.ru/20220811/1037519618.html
https://ukraina.ru/20220901/1038334230.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, германия, чехия, украина, газ, инфляция
Эксклюзив, Германия, Чехия, Украина, газ, инфляция

"Лучшее для украинцев и два свитера для нас". Европу ожидает горячая осень

18:16 07.09.2022 (обновлено: 18:17 07.09.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОдин Евро
Один Евро - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Александр Сокуренко
Обозреватель Ukraina.ru
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Последнюю неделю в Европе проходят массовые протесты против недовольных политикой правительства и ростом цен на энергоносители. В них участвуют люди с разными взглядами, которые недовольны санкционной политики руководства Евросоюза, обернувшейся для них разорением.
Массовые демонстрации начались в Чехии. В митинге на Вацлавской площади приняли участие около 70 тысяч человек – как во времена "Бархатной революции" 1989 года. Впрочем, таковы данные официальных правительственных СМИ, а сами участники митингов убеждены в том, что на улицы вышло еще больше недовольных властями чехов.
Демонстранты требовали отставки правоцентристского правительства премьер-министра Петра Фиалы. По мнению участников массового митинга, чешское руководство заботится сейчас только о дополнительном вооружении для Украины, а граждане Чехии расплачиваются за это ростом цен на электроэнергию и побившей все прежние рекорды инфляцией.
"Лучшее для украинцев и два свитера для нас", – этот баннер, который заметили у протестующих журналисты, лучше всего отражает настроения рядовых чехов.
Премьер Фиала сразу же заявил, что демонстрацию организовали "пророссийские люди, с близкими к экстремистским позициям", за которыми якобы стоит Кремль. "Очевидно, что на нашей территории ведутся российские пропагандистские и дезинформационные кампании, и некоторые люди просто прислушиваются к ним", – считает глава правительства Чехии, которые не намерен отступаться от санкционной политики.
Это высказывание премьер-министра сразу же высмеяли чешские журналисты. Петру Фиале напомнили, что российские медиа давно подвергаются в этой стране блокировке. К тому же, на демонстрации были замечены представители различных политических партий с очень разными политическими взглядами.
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Все непредвзятые комментаторы понимают, что чехов вытолкнул на улицу не Кремль. Их подталкивают к протестам растущие цены и тарифы, которые выросли с начала года в несколько раз. Большинство людей на улицах не поддерживают Россию, однако не видят смысла вести против нее затяжную самоубийственную войну. А главное, они не хотят, чтобы коррумпированные политики спасали за их счет карьеру украинского президента.
Чешские демонстрации почти сразу перекинулись в Германию, где прошли крупные митинги, организованные при участии профсоюза Verdi и левых. Уполномоченный Левой партии по восточным землям, депутат парламента Лейпцига Сёрен Пельманн объявил о начале кампании "Горячая осень против социального холода". И уже в первом протестом митинге приняли участие тысячи немцев.
Оппозиционные политики Германии постоянно понимают причины кризиса. "Все, что по вопросу Украины и России можно было сделать неправильно, НАТО сделала неправильно", – подчеркнул бывший глава фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи, а демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами против поставок оружия Украине и против агрессивной политики военного блока НАТО.
Сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван призвал людей оказывать давление на правительство, чтобы добиться от Шольца реальной помощи. По мнению немецких экспертов и журналистов, в течение ближайших месяцев страну могут ожидать новые, еще более массовые протестные выступления. И правоохранители относятся к этому предостережению более чем серьезно.
"По сравнению с этим, то, что мы пережили во время пандемии коронавируса, наверное, больше похоже на детский день рождения", – прокомментировал эти прогнозы президент Ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер.
Его коллега, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер, считает, что в демонстрациях могут использовать в своих целях радикальные экстремисты. Однако многие немцы считают экстремистской политику немецких властей. Потому что они втягивают Германию в военный конфликт на территории Украины, разоряют рядовых граждан и уничтожают национальную экономику.
По данным социологов, сегодня в Германии наблюдается беспрецедентное падение реальной покупательной способности населения. Газета Die Welt называет этот экономический кризис "невиданным в новейшей экономической истории страны". Ведь по итогам второго квартала 2022 года средний немец может купить себе на 4,4% товаров меньше, чем перед началом санкционного конфликта с Россией.
Как отмечают немецкие журналисты, речь идет именно о падении реальных, а не номинальных доходов. Другими словами, зарплаты немцев растут, однако они не в состоянии поспеть за ростом инфляции. И за номинально большую сумму денег немцы могут купить гораздо меньше товаров, чем прежде.
Как напоминает Die Welt, даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов реальные зарплаты немцев снижались к уровню предыдущего года не более чем на 0,9%. Хотя тогда это называли признаком катастрофической рецессии.
А всего через несколько дней немцам придут счета по единому тарифу на электроэнергию. Они обещают быть рекордно высокими. Но главная проблема состоит в том, что согласном новому закону в случае большой задолженности на счету деньги немцев могут быть конфискованы с целью погашения долга. А это может затронуть до семи миллионов человек.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Подобные угрозы стоят сейчас перед всеми странами Запада. Согласно данным последнего опроса социологической службы Szazadveg, 72% жителей Венгрии видят санкции против России скорее вредными для Европы, а 86% венгерских граждан считают, что Россия и Украина должны приступить к мирным переговорам.
72% литовцев, которые приняли участие в опросе социологической компании Baltijos tyrimai по заказу демократического союза "Во имя Литвы", заявили, что их экономическое положение стало заметно хуже.
"Результаты опроса показывают, что респонденты разных полов, возраста и социального положения оценивают ситуацию похожим образом – большинство считает, что ситуация ухудшается", – написала об этом Индре Юрченкайте.
Протесты против политики европейского руководства проходят сейчас не только в Чехии и Германии. Акции против санкций и тарифов состоялись во Франции, в Голландии, в Великобритании и Италии, а их география может дополнительно расширяться.
"Жители Германии уже начали массово скупать дрова, французское правительство намеренно ввести нормы потребления энергии, в Великобритании порядка 70% ресторанов готовятся к закрытию и банкротству. Растут расходы и у американцев. Бензин за год подорожал почти на 60%. Квартплата увеличилась на 5,6%, поднялись цены даже на обычные продукты", – так обрисовал общую картину кризиса американский журналист Карлсон Такер.
По его словам, американские избиратели тоже считают причиной этой ситуации бесконечную милитаризацию Киева и санкционный конфликт с Москвой. Эти настроения уже почувствовали представители Республиканской партии, которые выступали за расширение помощи Украине. Потому что большинство из них потерпели поражение в ходе промежуточных выборов.
А ведь осень, по сути, даже не начиналась.
 
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