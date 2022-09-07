Создание в России учебника по настоящему украинскому языку. Мнения и аспекты
17:51 07.09.2022 (обновлено: 17:53 07.09.2022)
© img.novosti-n.org
В начале сентября министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку. Учебник этот будет разработан специально для школ освобожденных территорий, и изучение украинского языка будет добровольным.
Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка.
На данный момент официально неизвестно, какие специалисты занимаются разработкой методических материалов, но, по утверждению депутата Госдумы Евгения Фёдорова, в России достаточно таких специалистов: украинский язык изучают в некоторых крымских школах, школах Тюмени и Краснодарского края. Украинский класс в обыкновенной общеобразовательной школе до недавнего времени действовал в Москве, на Малой Бронной.
20 августа, 13:16Чахлык и Хмарочос. Неожиданный украинский язык
Позднее заместитель министра Александр Бугаев конкретизировал инициативу: учебник, прежде всего, понадобиться школам Донбасса и освобожденных территорий. Он объяснил, что это будет настоящий, красивый украинский язык, "не испорченный галичанским новоязом".
Более того, он не будет насаждаться извне, как это происходило, когда Донбасс еще был Украиной.
И именно такой учебник на классических советских основах и готовится. Это будет учебник, который несет в себе всю красоту украинского, настоящего украинского языка.
Издание Украина.ру пообщалось с политологом Иваном Мезюхо, который в подробностях объяснил детали нововведений в нынешнем украинском языке:
"Действительно, в последние годы украинский язык пытаются реформировать таким образом, чтобы максимально отдалить его от русского.
Допустим, согласно последним изменениям, принятым киевским режимом в украинском языке, слово "Афины", которое раньше переводилось на украинский как "Афіни" и было созвучно русскому, по новым нормам звучит как "Атены".
Другим неоднозначным изменением в фонетике украинского языка стало применение феминитивов, что, наверное, должно соответствовать евроинтеграционному духу украинского государства. Был "директор" женского рода, стала "директорка", был политик – теперь ее называют "політикиня". Это и смешно, с одной стороны, а с другой, конечно, такие изменения призваны в очередной раз доказать украинцам, что у них нет ничего общего с Россией.
Поэтому, конечно, мы должны заниматься вопросом сохранения классического украинского языка, и я думаю, что у нас, в России, достаточно специалистов, которые могли бы заняться этим вопросом".
Резко негативно инициативу прокомментировал советский и российский режиссер Никита Михалков. На встрече с учителями и директорами Московской области он назвал идею Министерства просвещения – катастрофой.
Украинский язык стал образом русофобии. Словосочетания, которые мы слышим в украинском языке, являются для нас, для них, и всего мира – символом ненависти к России. Это будет заложенная мина во всю историю.
Особенно недопустимо, по его мнению, преподавание на украинском языке в школах Донбасса.
Совершенно противоположную точку зрения высказал в интервью Украина.ру депутат Госудумы Евгений Федоров.
Логика очень простая: сегодня у нас на части территории есть, а в будущем, очевидно, будет еще больше, украинский государственный язык. Раз есть государственный украинский язык, или как иногда говорят "русско-киевский диалект", значит должны быть нормы, должны быть ученые, должны быть институты. Учебники кто-то должен писать.
По его мнению, поддержка и развитие многонациональной, многоязычной и многоконфессиональной культуры России – тысячелетняя русская традиция, которую нельзя нарушать.
Фёдоров уверен, что, со временем, когда вся территория Украины будет освобождена от киевского режима, преподавание классического украинского языка будет необходимо на всех территориях.
Любому человеку, который мыслит, понимает, очевидно, что миллионы людей говорят на языке и это их право. Вот история с венным конфликтом в Донецке и Луганске и есть производная попытка заставить людей говорить на другом языке. Если будут такие же попытки в отношении любой другой территории, мы получим тоже самое. Мы получим "украинскую повстанческую львовскую армию". Нам это надо?