https://ukraina.ru/20220907/1038531327.html

Создание в России учебника по настоящему украинскому языку. Мнения и аспекты

Создание в России учебника по настоящему украинскому языку. Мнения и аспекты - 07.09.2022 Украина.ру

Создание в России учебника по настоящему украинскому языку. Мнения и аспекты

В начале сентября министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием... Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T17:51

2022-09-07T17:51

2022-09-07T17:53

эксклюзив

украинский язык

депутат

политолог

учебники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102487/68/1024876895_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_383601efe8749b0937480bd69f31051e.jpg

В начале сентября министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку. Учебник этот будет разработан специально для школ освобожденных территорий, и изучение украинского языка будет добровольным.На данный момент официально неизвестно, какие специалисты занимаются разработкой методических материалов, но, по утверждению депутата Госдумы Евгения Фёдорова, в России достаточно таких специалистов: украинский язык изучают в некоторых крымских школах, школах Тюмени и Краснодарского края. Украинский класс в обыкновенной общеобразовательной школе до недавнего времени действовал в Москве, на Малой Бронной.Позднее заместитель министра Александр Бугаев конкретизировал инициативу: учебник, прежде всего, понадобиться школам Донбасса и освобожденных территорий. Он объяснил, что это будет настоящий, красивый украинский язык, "не испорченный галичанским новоязом".Более того, он не будет насаждаться извне, как это происходило, когда Донбасс еще был Украиной.Издание Украина.ру пообщалось с политологом Иваном Мезюхо, который в подробностях объяснил детали нововведений в нынешнем украинском языке:"Действительно, в последние годы украинский язык пытаются реформировать таким образом, чтобы максимально отдалить его от русского.Допустим, согласно последним изменениям, принятым киевским режимом в украинском языке, слово "Афины", которое раньше переводилось на украинский как "Афіни" и было созвучно русскому, по новым нормам звучит как "Атены".Другим неоднозначным изменением в фонетике украинского языка стало применение феминитивов, что, наверное, должно соответствовать евроинтеграционному духу украинского государства. Был "директор" женского рода, стала "директорка", был политик – теперь ее называют "політикиня". Это и смешно, с одной стороны, а с другой, конечно, такие изменения призваны в очередной раз доказать украинцам, что у них нет ничего общего с Россией.Поэтому, конечно, мы должны заниматься вопросом сохранения классического украинского языка, и я думаю, что у нас, в России, достаточно специалистов, которые могли бы заняться этим вопросом".Резко негативно инициативу прокомментировал советский и российский режиссер Никита Михалков. На встрече с учителями и директорами Московской области он назвал идею Министерства просвещения – катастрофой.Особенно недопустимо, по его мнению, преподавание на украинском языке в школах Донбасса.Совершенно противоположную точку зрения высказал в интервью Украина.ру депутат Госудумы Евгений Федоров.По его мнению, поддержка и развитие многонациональной, многоязычной и многоконфессиональной культуры России – тысячелетняя русская традиция, которую нельзя нарушать.Фёдоров уверен, что, со временем, когда вся территория Украины будет освобождена от киевского режима, преподавание классического украинского языка будет необходимо на всех территориях.

https://ukraina.ru/20220820/1037623487.html

https://ukraina.ru/20220907/1038514489.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, украинский язык, депутат, политолог, учебники