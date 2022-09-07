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Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области
Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области - 07.09.2022 Украина.ру
Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии задержали 137 пособников националистических организаций, СБУ и ВСУ в Херсонской области. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии
2022-09-07T17:25
2022-09-07T17:25
2022-09-07T17:25
новости
росгвардия
задержание
националисты
украина
херсонская область
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Росгвардейцы обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской области. У задержанных пособников нашли и изъяли: Также военнослужащие Росгвардии обезвредили 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства и более 600 мин и снарядов.
https://ukraina.ru/20220804/1037294205.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, росгвардия, задержание, националисты, украина, херсонская область
Новости, Росгвардия, задержание, националисты, Украина, Херсонская область
Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии задержали 137 пособников националистических организаций, СБУ и ВСУ в Херсонской области. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии
Росгвардейцы обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской области. У задержанных пособников нашли и изъяли:
—шесть ПТУР "Фагот",
—два 14,5-мм крупнокалиберных танковых пулемета Владимирова,
—27 гранатометов, более ста выстрелов к ним, в том числе сорок польского производства,
—реактивный пехотный огнемет,
—более 270 ракет и снарядов к РСЗО,
—175 единиц огнестрельного оружия,
—258 ручных гранат различных модификаций,
—одиннадцать коктейлей Молотова,
—более 65 тыс. боеприпасов различного калибра,
—283 грамма наркотических веществ.
Также военнослужащие Росгвардии обезвредили 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства и более 600 мин и снарядов.