https://ukraina.ru/20220907/1038531146.html

Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области

Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области - 07.09.2022 Украина.ру

Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области

Военнослужащие Росгвардии задержали 137 пособников националистических организаций, СБУ и ВСУ в Херсонской области. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии

2022-09-07T17:25

2022-09-07T17:25

2022-09-07T17:25

новости

росгвардия

задержание

националисты

украина

херсонская область

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Росгвардейцы обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской области. У задержанных пособников нашли и изъяли: Также военнослужащие Росгвардии обезвредили 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства и более 600 мин и снарядов.

https://ukraina.ru/20220804/1037294205.html

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2022

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новости, росгвардия, задержание, националисты, украина, херсонская область