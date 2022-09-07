Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области - 07.09.2022 Украина.ру
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Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области
Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области - 07.09.2022 Украина.ру
Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии задержали 137 пособников националистических организаций, СБУ и ВСУ в Херсонской области. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии
2022-09-07T17:25
2022-09-07T17:25
новости
росгвардия
задержание
националисты
украина
херсонская область
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Росгвардейцы обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской области. У задержанных пособников нашли и изъяли: Также военнослужащие Росгвардии обезвредили 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства и более 600 мин и снарядов.
https://ukraina.ru/20220804/1037294205.html
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новости, росгвардия, задержание, националисты, украина, херсонская область
Новости, Росгвардия, задержание, националисты, Украина, Херсонская область

Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской области

17:25 07.09.2022
 
© пресс-служба РосгвардииВ Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
В Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
© пресс-служба Росгвардии
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Военнослужащие Росгвардии задержали 137 пособников националистических организаций, СБУ и ВСУ в Херсонской области. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии
Росгвардейцы обнаружили 25 схронов с оружием и боеприпасами в Херсонской области. У задержанных пособников нашли и изъяли:
  • шесть ПТУР "Фагот",
  • два 14,5-мм крупнокалиберных танковых пулемета Владимирова,
  • 27 гранатометов, более ста выстрелов к ним, в том числе сорок польского производства,
  • реактивный пехотный огнемет,
  • более 270 ракет и снарядов к РСЗО,
  • 175 единиц огнестрельного оружия,
  • 258 ручных гранат различных модификаций,
  • одиннадцать коктейлей Молотова,
  • более 65 тыс. боеприпасов различного калибра,
  • 283 грамма наркотических веществ.
Также военнослужащие Росгвардии обезвредили 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства и более 600 мин и снарядов.
Оружие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 14:07
Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской областиЗа минувшие две недели росгвардейцам удалось обнаружить 10 корректировщиков ВСУ в Харьковской области, сообщает 4 августа пресс-служба ведомства
 
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