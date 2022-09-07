"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении - 07.09.2022 Украина.ру
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"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении
"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении - 07.09.2022 Украина.ру
"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении
Раненые солдаты ВСУ рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсонскую область. Комментарии военнослужащих опубликовали 7 сентября журналисты американской газеты The Washington Post
2022-09-07T17:18
2022-09-07T17:34
новости
украина
потери
херсонская область
контрнаступление
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30-летний командир танка повредил спину. Раньше он торговал кормами для коров и свиней, и военного опыта не имел. Также и его заместитель. По словам военнослужащего, они потеряли убитыми "в пять раз больше чем противник". 28-летний минометчик Александр раньше занимался строительством. Теперь у него нет левой руки - оторвало при разрыве мины. По его словам, в ответ на каждые три мины украинские солдаты получали по двадцать. Другой 25-летний военнослужащий рассказал, что в его подразделении из 120 человек ранения получили все. Двое убиты. В другом подразделении из 100 солдат 20 ранены и семеро убиты. Командир взвода из 32 человек рассказал о 16 раненых и одном убитом.Оценить потери в WP не смогли, однако засомневались в успехе Украины. По словам журналистов, зависимость Украины от неопытных солдат - уязвимость. Впереди, считают журналисты, еще много жертв.
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новости, украина, потери, херсонская область, контрнаступление
Новости, Украина, потери, Херсонская область, контрнаступление

"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении

17:18 07.09.2022 (обновлено: 17:34 07.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР флаг украинский военнослужащий
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Раненые солдаты ВСУ рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсонскую область. Комментарии военнослужащих опубликовали 7 сентября журналисты американской газеты The Washington Post
30-летний командир танка повредил спину. Раньше он торговал кормами для коров и свиней, и военного опыта не имел. Также и его заместитель. По словам военнослужащего, они потеряли убитыми "в пять раз больше чем противник".
28-летний минометчик Александр раньше занимался строительством. Теперь у него нет левой руки - оторвало при разрыве мины. По его словам, в ответ на каждые три мины украинские солдаты получали по двадцать.
Другой 25-летний военнослужащий рассказал, что в его подразделении из 120 человек ранения получили все. Двое убиты. В другом подразделении из 100 солдат 20 ранены и семеро убиты. Командир взвода из 32 человек рассказал о 16 раненых и одном убитом.
Оценить потери в WP не смогли, однако засомневались в успехе Украины. По словам журналистов, зависимость Украины от неопытных солдат - уязвимость. Впереди, считают журналисты, еще много жертв.
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:04
Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военныхУкраинские войска попытались возобновить наступление на Николаева-Криворожском и других направлениях. Попытка провалилась, противник понес значительные потери. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны России
 
НовостиУкраинапотериХерсонская областьконтрнаступление
 
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