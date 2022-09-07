https://ukraina.ru/20220907/1038530357.html

"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении

"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении - 07.09.2022 Украина.ру

"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении

Раненые солдаты ВСУ рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсонскую область. Комментарии военнослужащих опубликовали 7 сентября журналисты американской газеты The Washington Post

2022-09-07T17:18

2022-09-07T17:18

2022-09-07T17:34

новости

украина

потери

херсонская область

контрнаступление

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30-летний командир танка повредил спину. Раньше он торговал кормами для коров и свиней, и военного опыта не имел. Также и его заместитель. По словам военнослужащего, они потеряли убитыми "в пять раз больше чем противник". 28-летний минометчик Александр раньше занимался строительством. Теперь у него нет левой руки - оторвало при разрыве мины. По его словам, в ответ на каждые три мины украинские солдаты получали по двадцать. Другой 25-летний военнослужащий рассказал, что в его подразделении из 120 человек ранения получили все. Двое убиты. В другом подразделении из 100 солдат 20 ранены и семеро убиты. Командир взвода из 32 человек рассказал о 16 раненых и одном убитом.Оценить потери в WP не смогли, однако засомневались в успехе Украины. По словам журналистов, зависимость Украины от неопытных солдат - уязвимость. Впереди, считают журналисты, еще много жертв.

https://ukraina.ru/20220831/1038291009.html

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2022

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новости, украина, потери, херсонская область, контрнаступление