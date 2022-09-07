"Били танками по школе": фотокорреспондент из Донецка о том, как показать людям, что есть война. Видео - 07.09.2022 Украина.ру
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"Били танками по школе": фотокорреспондент из Донецка о том, как показать людям, что есть война. Видео
"Били танками по школе": фотокорреспондент из Донецка о том, как показать людям, что есть война. Видео - 07.09.2022 Украина.ру
"Били танками по школе": фотокорреспондент из Донецка о том, как показать людям, что есть война. Видео
Фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк рассказал о фотовыставках и об их важности, о жизни в... Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T16:24
2022-09-07T16:24
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Фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк рассказал о фотовыставках и об их важности, о жизни в Донецке, об опасностях и о сложностях, связанных с этим, а также о том, за что готовы умереть сотни тысяч человек:0:33 - Фотовыставки о Донбассе;3:06 - Выбор кадров для выставок;8:04 - Работа фотокорреспондента и СВО;11:47 - Полное освобождение Донбасса;15:38 - То, за что готовы отдать жизнь; Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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"Били танками по школе": фотокорреспондент из Донецка о том, как показать людям, что есть война. Видео

16:24 07.09.2022
 
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Фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк рассказал о фотовыставках и об их важности, о жизни в Донецке, об опасностях и о сложностях, связанных с этим, а также о том, за что готовы умереть сотни тысяч человек:
0:33 - Фотовыставки о Донбассе;
3:06 - Выбор кадров для выставок;
8:04 - Работа фотокорреспондента и СВО;
11:47 - Полное освобождение Донбасса;
15:38 - То, за что готовы отдать жизнь;
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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