Путин напомнил о диверсиях киевского режима возле российских ядерных объектов - 07.09.2022 Украина.ру
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Путин напомнил о диверсиях киевского режима возле российских ядерных объектов
Путин напомнил о диверсиях киевского режима возле российских ядерных объектов - 07.09.2022 Украина.ру
Путин напомнил о диверсиях киевского режима возле российских ядерных объектов
Киевский режим пытался подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России, создавая угрозы для всей Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума
2022-09-07T16:17
2022-09-07T16:17
новости
владимир путин
лэп
аэс
курская область
киевский режим
европа
диверсии
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Он рассказал, что Россия не скрывает, что силовики киевского режима подрывали высоковольтные линии электропередачи, расположенные недалеко от объектов ядерной энергетики РФ.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области диверсионные группы киевского режима подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые с Курской АЭС идёт энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения РФ. Позже концерн "Росэнергоатом" сообщил о том, что АЭС вернулась к плановому режиму работы.
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новости, владимир путин, лэп, аэс, курская область, киевский режим, европа, диверсии
Новости, Владимир Путин, ЛЭП, АЭС, Курская область, киевский режим, Европа, диверсии

Путин напомнил о диверсиях киевского режима возле российских ядерных объектов

16:17 07.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Киевский режим пытался подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России, создавая угрозы для всей Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума
Он рассказал, что Россия не скрывает, что силовики киевского режима подрывали высоковольтные линии электропередачи, расположенные недалеко от объектов ядерной энергетики РФ.

То есть, они целенаправленно в этом направлении работают. Зачем, какой смысл в этом - создавать угрозы для всей Европы, я, честно говоря, не очень понимаю, но они это делают

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Владимир Путин
Президент России
ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области диверсионные группы киевского режима подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые с Курской АЭС идёт энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения РФ.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 15:16
ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в КурскеУкраинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры линий электропередачи, по которым Курская АЭС поставляет электричество промышленным и гражданским потребителям. Об этом говорится в распространенном 16 августа заявлении ФСБ России
Позже концерн "Росэнергоатом" сообщил о том, что АЭС вернулась к плановому режиму работы.
 
НовостиВладимир ПутинЛЭПАЭСКурская областькиевский режимЕвропадиверсии
 
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