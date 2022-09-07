https://ukraina.ru/20220907/1038528910.html

Путин напомнил о диверсиях киевского режима возле российских ядерных объектов

Путин напомнил о диверсиях киевского режима возле российских ядерных объектов - 07.09.2022 Украина.ру

Путин напомнил о диверсиях киевского режима возле российских ядерных объектов

Киевский режим пытался подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России, создавая угрозы для всей Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума

2022-09-07T16:17

2022-09-07T16:17

2022-09-07T16:17

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Он рассказал, что Россия не скрывает, что силовики киевского режима подрывали высоковольтные линии электропередачи, расположенные недалеко от объектов ядерной энергетики РФ.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области диверсионные группы киевского режима подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые с Курской АЭС идёт энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения РФ. Позже концерн "Росэнергоатом" сообщил о том, что АЭС вернулась к плановому режиму работы.

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новости, владимир путин, лэп, аэс, курская область, киевский режим, европа, диверсии