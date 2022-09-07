https://ukraina.ru/20220907/1038528256.html
Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти
Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти - 07.09.2022 Украина.ру
Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти
В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ Запорожская АЭС может быть полностью остановлена, заявил 7 сентября глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live"
2022-09-07T16:26
2022-09-07T16:26
2022-09-07T16:26
новости
запорожская аэс
энергодар
обстрелы
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Он уточнил, что вопрос на данный момент не решен, однако вероятность того, что придется принять именно такое решение, очень велика.Несмотря на присутствие на станции представителей делегации МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара не прекращались ни на один день.Накануне член ВГА Владимир Рогов сообщал о том, что город был полностью обесточен из-за повреждения ЛЭП.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, энергодар, обстрелы
Новости, Запорожская АЭС, Энергодар, обстрелы
Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти
В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ Запорожская АЭС может быть полностью остановлена, заявил 7 сентября глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live"
С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях, и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет.
Он уточнил, что вопрос на данный момент не решен, однако вероятность того, что придется принять именно такое решение, очень велика.
Несмотря на присутствие на станции представителей делегации МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара не прекращались ни на один день.
Накануне член ВГА Владимир Рогов сообщал о том, что город был полностью обесточен из-за повреждения ЛЭП.