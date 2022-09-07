Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти - 07.09.2022 Украина.ру
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Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти
Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти - 07.09.2022 Украина.ру
Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти
В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ Запорожская АЭС может быть полностью остановлена, заявил 7 сентября глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live"
2022-09-07T16:26
2022-09-07T16:26
новости
запорожская аэс
энергодар
обстрелы
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Он уточнил, что вопрос на данный момент не решен, однако вероятность того, что придется принять именно такое решение, очень велика.Несмотря на присутствие на станции представителей делегации МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара не прекращались ни на один день.Накануне член ВГА Владимир Рогов сообщал о том, что город был полностью обесточен из-за повреждения ЛЭП.
https://ukraina.ru/20220907/1038512412.html
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новости, запорожская аэс, энергодар, обстрелы
Новости, Запорожская АЭС, Энергодар, обстрелы

Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти

16:26 07.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ Запорожская АЭС может быть полностью остановлена, заявил 7 сентября глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live"
С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях, и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет.
Он уточнил, что вопрос на данный момент не решен, однако вероятность того, что придется принять именно такое решение, очень велика.
Несмотря на присутствие на станции представителей делегации МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара не прекращались ни на один день.
Накануне член ВГА Владимир Рогов сообщал о том, что город был полностью обесточен из-за повреждения ЛЭП.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:49
МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС
 
НовостиЗапорожская АЭСЭнергодаробстрелы
 
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