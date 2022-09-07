https://ukraina.ru/20220907/1038528256.html

Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти

Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти - 07.09.2022 Украина.ру

Запорожская АЭС может быть полностью остановлена – власти

В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ Запорожская АЭС может быть полностью остановлена, заявил 7 сентября глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live"

2022-09-07T16:26

2022-09-07T16:26

2022-09-07T16:26

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Он уточнил, что вопрос на данный момент не решен, однако вероятность того, что придется принять именно такое решение, очень велика.Несмотря на присутствие на станции представителей делегации МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара не прекращались ни на один день.Накануне член ВГА Владимир Рогов сообщал о том, что город был полностью обесточен из-за повреждения ЛЭП.

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2022

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новости, запорожская аэс, энергодар, обстрелы