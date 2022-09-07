https://ukraina.ru/20220907/1038527913.html

Украина — симптом мирового переустройства, бессилие ВСУ: что в мире говорили об Украине 7 сентября

Украина — симптом мирового переустройства, бессилие ВСУ: что в мире говорили об Украине 7 сентября - 07.09.2022 Украина.ру

Украина — симптом мирового переустройства, бессилие ВСУ: что в мире говорили об Украине 7 сентября

Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T15:47

2022-09-07T15:47

2022-09-07T16:06

эксклюзив

россия

китай

украина

армения

сша

турция

андрей климов

всу

иностранные наемники

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По-восточному мудрая позиция Китая по УкраинеПосол РФ в КНР Андрей Денисов объяснил журналистам, чем обусловлена нейтральная позиция Китая по украинскому вопросу.«Китай логику наших действий понимает, поэтому он занимает одну и ту же позицию. Эта позиция определилась достаточно давно, ещё в 2014 году, с самого высокого уровня в Китае была произнесена такая формула о том, что Китай хорошо понимает исторические корни и политическую подоплеку происходящего. Первопричиной украинского кризиса они считают расширение НАТО на Восток и создание нетерпимых угроз для безопасности России», — сказал дипломат.Денисов отметил, что западные политики своими действиями только подталкивают Россию и Китай в объятия друг друга. Две страны одинаково смотрят на происходящее, их позиции либо близки, либо совпадают, этим и объясняется, что в 8 случаях из 10 в Совете Безопасности ООН РФ и КНР голосуют одинаково.Посол подчеркнул, что определённая осторожность и сдержанность Пекина в оценках ситуации на Украине никак не может быть предметом недовольства со стороны России, поскольку Китай как страна, занимающая первое место по объёмам международной торговли, сильно зависит от международного рынка."Мы понимаем, насколько сильно Китай зависит от международного рынка, и не хотим вносить какие-то осложнения, тем более в ситуации, когда ему просто буквально выкручивают руки, как и всем остальным, требуя: "Вот вы встаньте либо туда, либо сюда". Во всяком случае, можно понять, что эта ситуация доставляет нашим китайским партнёрам известный дискомфорт и безусловно отражается на их собственных планах экономического развития", - добавил Денисов.Как Украина изменила весь мирЧто об украинском кризисе и его влиянии на миропорядок в целом думают в разных концах света, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Из 40 часов, проведённых в Стамбуле, 20 сенатор провёл в разговорах с маститыми собеседниками из Турции, США, Евросоюза и Ближнего Востока - все они разделяют тезис о невозможности вернуть глобальный мир в состояние до февраля 2022 года, то есть до военной спецоперации РФ на Украине."В этом смысле запомнилось выражение американского собеседника: "Украина - это не причина, а симптом мирового переустройства!". И ещё одно его примечательное высказывание: "Европа совершила самоубийство и с ней не о чем говорить". Подчеркну, это слова не русского патриота, но отнюдь не ординарного гражданина США", - написал Климов в Telegram-канале.За последнее время в Америке заметно изменилась риторика по ситуации на Украине. По словам политолога Томаса Фридмана, недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским значительно глубже, чем сообщается публично. Если верить Стиву Кортесу, бывшему советником 45-го президента США Дональда Трампа, внезапно даже Западное крыло администрации, где расположен рабочий кабинет американского лидера Джо Байдена, начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского."Ходоки же из ЕС, специально прибывшие в турецкий Стамбул для беседы с русскими из санкционного списка Евросоюза, сокрушались, что сами не понимают, кто теперь принимает решения в "объединённой Европе" и не знают, когда закончится кошмар, порождённый антироссийским походом. В то же время "люди с Востока", наоборот, воспрянули духом и готовы воспользоваться результатами "ошеломительного удара Москвы" по вашингтонской неоколониальной политике", - добавил Климов.Разворот России на Восток произошёл задолго до спецоперации на Украине, но на фоне этих событий сотрудничество Москвы с Азией получило новый импульс. Несмотря на попутки запугивания со стороны Запада, на Восточный экономический форум во Владивосток приехали гости из 68 стран, самой многочисленной стала делегация из Китая - 205 человек. В пленарном заседании приняли участие, помимо президента РФ Владимира Путина, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (глава парламента), премьер-министры Мьянмы, Армении и Монголии очно, а премьер-министры Индии, Вьетнама и Малайзии направили видеообращения. Все они говорили о растущих возможностях для партнёрства с Россией в сфере энергетики, промышленности и инвестиций, а также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями."В сухом остатке: помогать нам никто особо не рвётся, но большинство и мешать борьбе с коллективным Западом не торопится. Сам Запад впервые с конца XX века зашатался так, что его европейская часть более напоминает "Титаник" (ещё не затонувший, но уже налетевший на гигантский айсберг). Их же заокеанский партнёр не спешит за Старым Светом в фатальный водоворот. О "победе Украины" серьёзные люди там уже открыто говорят как о "бреде киевского комедианта". Про нас же им интересно: когда "угомонимся" и "где остановимся", - подытожил Климов.Второй украинский фронтВ ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасение тем, что конфликт на Украине может привести к дестабилизации ситуации в Закавказье."Для нашего региона непростые времена. Возникают или обостряются вызовы, которые существуют уже долгое время, в первую очередь, связанные с безопасностью. Это связано с текущей ситуацией, когда внимание всего мирового сообщества и особенно стратегического партнёра Армении - Российской Федерации - в сфере безопасности сконцентрировано на ситуации вокруг Украины. Есть силы, которые думают, что это можно использовать как удобную ситуацию для дестабилизации ситуации", - сказал он.Дополнительным фактором дестабилизации ситуации в Закавказье, по словам Пашиняна, могут стать действия сил, которые очень много энергии тратят, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а на Западе - представить Армению как сильно пророссийскую страну с пророссийским правительством.Контрнаступление ВСУ - не более, чем иллюзия КиеваБританский наёмник Марк Эйрс, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, в эфире телеканала CNN прокомментировал заявления о том, что контранаступление ВСУ планируется как быстрый процесс."Определённо, оно не будет быстрым. Оно тяжёлое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига", - сказал он.Невозможность проведения быстрого контрнаступления ВСУ, что бы ни говорил официальный Киев, подтвердил и наёмник из США Майкл Зафар.Украинская армия предпринимала несколько попыток прорвать позиции российских войск, но все они провалились. Только за сутки оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 6 пунктов управления ВСУ (в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово ДНР), 47 артиллерийских подразделений, а также военную технику ВСУ в 143 районах, в ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха", сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Впрочем, проблемы военнослужащим создают и сами украинские власти. Депутат Верховной Рады Гео Лерос, исключённый из партии "Слуга народа", утверждает, что Министерство обороны, президент страны Владимир Зеленский и его окружение разворовывают деньги, предназначенные на закупку оружия: вместо положенного количества вооружений и боеприпасов закупают в несколько раз меньше, а разницу кладут себе в карман."29 июля минобороны Украины заключило контракт с румынской компанией "Румтехника" на €64 миллиона. Согласно контракту, Минобороны закупило 20 тысяч ракет для систем залпового огня "Град" по цене €3240 за штуку. Но ровно месяц назад они закупили эти же снаряды по €2290, о чём свидетельствует таможенная декларация. На ровном месте они добавили €950. Им в карман ушло 700 млн гривен (почти $19 млн)", - сказал парламентарий.

https://ukraina.ru/20220823/1037986039.html

https://ukraina.ru/20220907/1038525901.html

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https://ukraina.ru/20220907/1038513299.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, китай, украина, армения, сша, турция, андрей климов, всу, иностранные наемники, никол пашинян, контрнаступление