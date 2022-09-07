https://ukraina.ru/20220907/1038527567.html

Освобождение села, обстрелы и попытка отрезать линию снабжения. Главное на Украине на 16:00 7 сентября

Освобождение села, обстрелы и попытка отрезать линию снабжения. Главное на Украине на 16:00 7 сентября - 07.09.2022 Украина.ру

Освобождение села, обстрелы и попытка отрезать линию снабжения. Главное на Украине на 16:00 7 сентября

Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T16:00

2022-09-07T16:00

2022-09-07T16:00

рогов

энергодар

всу

обстрелы

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эксклюзив

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Минобороны России сообщило о взятии села Кодема. Украинские военные попытались отрезать линию снабжения российских войск. В Запорожье обвинили Украину в создании гуманитарной катастрофыПодразделения российских вооруженных сил взяли при наступлении село Кодема, расположенное к юго-востоку от Бахмута, говорится в сводке Минобороны РФ. Кроме того, штаб территориальной обороны ДНР сообщал в Telegram, что украинские вооруженные силы также приостановили попытки наступать на николаево-криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и технике. Всего на николаево-криворожском направлении ВСУ за сутки потеряли четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих."В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции", — говорится в сообщении.Российские вооруженные силы за сутки нанесли удары высокоточным оружием по пунктам управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, по живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области.У села Перемога Николаевской области при ударе ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ, в Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива объемом более 5,5 тыс. т, в районе Харькова высокоточным оружием был нанесен удар по пункту временной дислокации добровольческого подразделения — убиты до 30 военнослужащих, поражены до 10 автомобилей.Удары также наносились по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области, в результате были убиты до 40 и ранены более 80 военнослужащих ВСУ. В районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожены цехи по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха", а под Зеленодольском в Днепропетровской области — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.Силами ПВО за сутки сбиты восемь беспилотников и перехвачены 20 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Каховской ГЭС.Обстрелы освобожденных территорийУкраинские войска за полчаса обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска в 13.55 открыли огонь по Горловке и выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.Ранее в среду представительство сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Что касается обстановки на других освобожденных от националистов территориях, в Энергодаре, по словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, после массированного обстрела со стороны украинских войск два микрорайона остаются без электричества. Пострадавших и погибших в результате обстрела нет.В среду Минобороны РФ сообщило, что Киев в течение суток трижды обстрелял Энергодар, было выпущено 16 снарядов, в результате попадания в трансформаторную подстанцию город был обесточен, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.Журналист Александр Коц в своем Telegram предупредил, что часть подразделений Вооруженных сил Украины попытались отрезать линию снабжения российских войск.По его словам, украинские военные пытаются развить наступление в сторону Шевченкова, откуда трасса ведет на Купянск."Через него идет линия снабжения нашей Изюмской группировки", — пояснил он.Журналист сообщил, что в этом направлении работает российская авиация и артиллерия."С марша в бой вступают подтягивающиеся резервы", — добавил он.Обвинения в адрес УкраиныУкраина создает гуманитарную катастрофу, уничтожая посевные поля Запорожья. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Невзирая на то, что всем понятно, что урожай люди собирают, которые никакого отношения не имеют к вооруженным силам и к специальной военной операции. Просто люди, которые живут на этой земле. Они просто хотят жить и растить своих детей, и это право сегодня им предоставляет Российская Федерация и вооруженные силы, которые защищают. Но украинские нацисты продолжают умышленно поджигать посев, создавая гуманитарную и экологическую катастрофу", — сказал Балицкий.Он также отметил, что обстрелы региона стали происходить чаще.Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в политике "утилизации" народа Украины."Из-за отсутствия желания воевать у жителей Украины у боевиков Зеленского будут оголяться целые участки фронта. Количество потерь на херсонском направлении из-за так называемого наступления составляет уже как минимум порядка 4 тысяч человек. Больницы и морги Кривого Рога, Николаева, Одессы переполнены. Режим Зеленского проводит политику утилизации населения на подконтрольных территориях", - заявил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Согласно результатам исследования компании ИНСОМАР, больше половины жителей Запорожской и Херсонской областей хотят присоединения их регионов к России.Респондентов спросили, будут ли они участвовать в референдуме по вопросу территориальной принадлежности их регионов. В Запорожской области 74% опрошенных сообщили, что намерены причинять участие в референдуме, 13% - не собираются, остальные затруднились с ответом.В Херсонской области в референдуме планируют участвовать 61% респондентов, не будут участвовать - 22%, 17% - затруднились с ответом.Кроме того, большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России.У респондентов спросили: "Если говорить о вашей позиции, лично Вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?".В Запорожской области 71% опрошенных выступили за то, чтобы их территория вошла в состав России, 6% - осталась в составе Украины, 6% - стала самостоятельным государством, 17% - затруднились с ответом.В Херсонской области 63% респондентов за то, чтобы область вошла в состав России, 11% - осталась в составе Украины, 7% - стала самостоятельным государством, 19% - затруднились с ответом.

https://ukraina.ru/20220907/1038517969.html

https://ukraina.ru/20220907/1038512919.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

рогов, энергодар, всу, обстрелы, хроники, эксклюзив, минобороны, вс рф