Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах - 07.09.2022 Украина.ру
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Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах
Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах - 07.09.2022 Украина.ру
Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах
Киевский режим возводит нацистов и крайних националистов в ранг национальных героев, заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума
2022-09-07T15:34
2022-09-07T15:49
новости
владимир путин
киевский режим
украинские националисты
бандера
роман шухевич
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Российский лидер рассказал, что в ходе переговоров с лидерами различных европейских стран он неоднократно обращал их внимание на "нацистский след" киевского режима. В ответ партнёры по переговорам указывали, что неонацисты есть и в России, и в их собственных странах, рассказал Путин.Он добавил, что имеет в виду, например, руководителей украинского националистического движения Степана Бандеру и Романа Шухевича, сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровскими оккупантами и несущих ответственность за массовые убийства польского, еврейского и русского населения на Украине.
https://ukraina.ru/20220305/1033454783.html
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новости, владимир путин, киевский режим, украинские националисты, бандера, роман шухевич
Новости, Владимир Путин, киевский режим, украинские националисты, Бандера, Роман Шухевич

Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах

15:34 07.09.2022 (обновлено: 15:49 07.09.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкФакельное шествие состоялось в Киеве в память командующего УПА Романа Шухевича
Факельное шествие состоялось в Киеве в память командующего УПА Романа Шухевича - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Киевский режим возводит нацистов и крайних националистов в ранг национальных героев, заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума
Российский лидер рассказал, что в ходе переговоров с лидерами различных европейских стран он неоднократно обращал их внимание на "нацистский след" киевского режима. В ответ партнёры по переговорам указывали, что неонацисты есть и в России, и в их собственных странах, рассказал Путин.

Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чём разница. А на Украине делают именно это

Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Владимир Путин
Президент России
Он добавил, что имеет в виду, например, руководителей украинского националистического движения Степана Бандеру и Романа Шухевича, сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровскими оккупантами и несущих ответственность за массовые убийства польского, еврейского и русского населения на Украине.
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5 марта, 17:23
«Зрада» среди бандеровцев или удача Судоплатова? Как был ликвидирован командующий УПА* Шухевич5 марта 1950 года в перестрелке с оперативниками МГБ был убит Роман Шухевич - одна из крупнейших фигур в националистическом подполье. В отличие от Бандеры, который из-за заключения пропустил все значимые события и все больше превращался в чисто символическую фигуру, Шухевич стал ключевой фигурой в движении в 40-е годы
 
НовостиВладимир Путинкиевский режимукраинские националистыБандераРоман Шухевич
 
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