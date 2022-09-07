Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах
15:34 07.09.2022 (обновлено: 15:49 07.09.2022)
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкФакельное шествие состоялось в Киеве в память командующего УПА Романа Шухевича
Киевский режим возводит нацистов и крайних националистов в ранг национальных героев, заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума
Российский лидер рассказал, что в ходе переговоров с лидерами различных европейских стран он неоднократно обращал их внимание на "нацистский след" киевского режима. В ответ партнёры по переговорам указывали, что неонацисты есть и в России, и в их собственных странах, рассказал Путин.
Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чём разница. А на Украине делают именно это
Он добавил, что имеет в виду, например, руководителей украинского националистического движения Степана Бандеру и Романа Шухевича, сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровскими оккупантами и несущих ответственность за массовые убийства польского, еврейского и русского населения на Украине.
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