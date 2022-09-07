https://ukraina.ru/20220907/1038527054.html

Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах

Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах - 07.09.2022 Украина.ру

Путин рассказал, чем отличаются неонацизм на Украине и в других странах

Киевский режим возводит нацистов и крайних националистов в ранг национальных героев, заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума

2022-09-07T15:34

2022-09-07T15:34

2022-09-07T15:49

новости

владимир путин

киевский режим

украинские националисты

бандера

роман шухевич

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Российский лидер рассказал, что в ходе переговоров с лидерами различных европейских стран он неоднократно обращал их внимание на "нацистский след" киевского режима. В ответ партнёры по переговорам указывали, что неонацисты есть и в России, и в их собственных странах, рассказал Путин.Он добавил, что имеет в виду, например, руководителей украинского националистического движения Степана Бандеру и Романа Шухевича, сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровскими оккупантами и несущих ответственность за массовые убийства польского, еврейского и русского населения на Украине.

https://ukraina.ru/20220305/1033454783.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, киевский режим, украинские националисты, бандера, роман шухевич