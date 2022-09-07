https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html

Алексей Подберёзкин: Никакого наступления ВСУ нет. Россия просто сжигает их последние резервы

Алексей Подберёзкин: Никакого наступления ВСУ нет. Россия просто сжигает их последние резервы - 07.09.2022 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: Никакого наступления ВСУ нет. Россия просто сжигает их последние резервы

Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T17:45

2022-09-07T17:45

2022-09-07T17:45

интервью

всу

балаклея

донбасс

россия

владимир зеленский

сша

оружие

минобороны рф

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Никакой атаки ВСУ на Балаклею нет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения. Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивают, уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее с мест сообщали об ожесточенных боях, которые развернулись на изюмско-балаклейском направлении, однако в утренней сводке Минобороны РФ не было информации о наступлении ВСУ. В сообщении лишь было сказано, что "сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих".- Алексей Иванович, почему наше оборонное ведомство не придает значения этим событиям?- Да нет никакого наступления ВСУ. О чем вы говорите? Дело в том, что когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки.Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: они озвучивают только те результаты, которые подтверждаются через сутки. Понятно, что такое запоздание в ряде случаев может привести к тому, что кто-то работает на опережение и выдает сомнительную информацию, которая выглядит ошеломляюще.Но на самом деле логика событий очень простая. Идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их бросают не глядя. Они еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДОМ. Но никакого оперативного результата от этого не будет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения.Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивают.- Вы думаете, что если противник займет пару населенных пунктов, то на харьковско-изюмском направлении это ничего не изменит?- Вообще ничего. Они могут занять брошенную деревушку, где когда-то проживали 20 человек. Там уже вообще никого нет, но населенный пункт на карте остался. Они зайдут туда и объявят это большой победой. Хотя для хода боевых действий на северной дуге это вообще не имеет никакого значения.- Будем ли мы отбивать занятые противником населенные пункты что под Харьковом, что под Херсоном?- Я надеюсь, что наш Генштаб не будет предпринимать таких усилий. Дело в том, что небольшие рывки, которые стоят большой крови и расходуют большие резервы, опасны тем, что фланги остаются открытыми. Ну вошли они на эти два-три километра. А дальше эти фланги попадают в огневой мешок и все, что туда зашло, уничтожается. В эти мешки попадают небольшие украинские подразделения. Речь идет даже не о батальонных группах, а о ротах и взводах. Ну повесят они флаг на какой-то хате, объявят о победе, а дальше их уничтожит наш фланговый огонь. Вот и все.- У меня будет вопрос по Донбассу. В Минобороны РФ официально сообщили о взятии Кодемы. Что это нам даст в тактическом плане?- Опять же, ничего. Это не имеет ключевого значения. Это все тактические шаги, которые влияют на обстановку не на театре военных действий и даже не на фланге, а на каком-то узком участке. Для этого узкого участка взятие этого населенного пункта имеет конкретное значение, потому что создает угрозу для полуокружения украинской группировки. Но я не думаю, что это будет означать что-то крупное.К сожалению, идет напряженная борьба на уничтожение. Это классика военной теории, что в борьбе на уничтожение побеждает тот, у кого больше ресурсов и у кого сильнее воля. У нас воля сильнее и ресурсов больше. Поэтому мы обязательно победим в этой кровопролитной борьбе.Понятно, что это очень тяжело и неинтересно СМИ. Но это так и есть. Побеждает умение, огневая мощь и намерение дожать ситуацию до конца. И даже Украина признает, что у нас этого в 10-15 раз больше.- Насколько для нас важно освободить до зимы? Или сроки вообще не имеют никакого значения?- Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Я прогнозировал и это подтверждается, что сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю.Да, надо отдать киевской хунте должное, что она сумела настолько хорошо организовать процесс бросания в топку "мяса", что просто удивляешься. Сейчас они хотят туда женщин присовокупить. Эта история должна была закончиться в сентябре, а так она может затянуться.Проблема в том, что на Украине уже холода наступили. Там уже люди мерзнут, а теплее там не будет. Чем ближе к октябрю-ноябрю, тем хуже. Например, в октябре 1941 года под Москвой еще морозы не наступили, но уже была грязь и холод. Люди могут не просто страдать, а умирать от обморожения при температуре +2. Как сейчас будет выживать украинская армия, для меня большой вопрос. Потому что она не приспособлена воевать в условиях холодов и распутицы.Поэтому они хотели сейчас как можно больше сделать, чтобы на этой истории поставить точку и взять паузу. Может быть, они попросят пардона и начнут переговоры. Потому что они уже в октябре воевать не смогут.

https://ukraina.ru/20220907/1038520140.html

https://ukraina.ru/20220907/1038509255.html

https://ukraina.ru/20220906/1038497916.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, балаклея, донбасс, россия, владимир зеленский, сша, оружие, минобороны рф