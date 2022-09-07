https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html
Алексей Подберёзкин: Никакого наступления ВСУ нет. Россия просто сжигает их последние резервы
Алексей Подберёзкин: Никакого наступления ВСУ нет. Россия просто сжигает их последние резервы - 07.09.2022 Украина.ру
Алексей Подберёзкин: Никакого наступления ВСУ нет. Россия просто сжигает их последние резервы
Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T17:45
2022-09-07T17:45
2022-09-07T17:45
интервью
всу
балаклея
донбасс
россия
владимир зеленский
сша
оружие
минобороны рф
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/91/1033919182_105:0:784:382_1920x0_80_0_0_727e44ae04029e937c686a1bebbdd95f.jpg
Никакой атаки ВСУ на Балаклею нет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения. Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивают, уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее с мест сообщали об ожесточенных боях, которые развернулись на изюмско-балаклейском направлении, однако в утренней сводке Минобороны РФ не было информации о наступлении ВСУ. В сообщении лишь было сказано, что "сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих".- Алексей Иванович, почему наше оборонное ведомство не придает значения этим событиям?- Да нет никакого наступления ВСУ. О чем вы говорите? Дело в том, что когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки.Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: они озвучивают только те результаты, которые подтверждаются через сутки. Понятно, что такое запоздание в ряде случаев может привести к тому, что кто-то работает на опережение и выдает сомнительную информацию, которая выглядит ошеломляюще.Но на самом деле логика событий очень простая. Идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их бросают не глядя. Они еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДОМ. Но никакого оперативного результата от этого не будет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения.Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивают.- Вы думаете, что если противник займет пару населенных пунктов, то на харьковско-изюмском направлении это ничего не изменит?- Вообще ничего. Они могут занять брошенную деревушку, где когда-то проживали 20 человек. Там уже вообще никого нет, но населенный пункт на карте остался. Они зайдут туда и объявят это большой победой. Хотя для хода боевых действий на северной дуге это вообще не имеет никакого значения.- Будем ли мы отбивать занятые противником населенные пункты что под Харьковом, что под Херсоном?- Я надеюсь, что наш Генштаб не будет предпринимать таких усилий. Дело в том, что небольшие рывки, которые стоят большой крови и расходуют большие резервы, опасны тем, что фланги остаются открытыми. Ну вошли они на эти два-три километра. А дальше эти фланги попадают в огневой мешок и все, что туда зашло, уничтожается. В эти мешки попадают небольшие украинские подразделения. Речь идет даже не о батальонных группах, а о ротах и взводах. Ну повесят они флаг на какой-то хате, объявят о победе, а дальше их уничтожит наш фланговый огонь. Вот и все.- У меня будет вопрос по Донбассу. В Минобороны РФ официально сообщили о взятии Кодемы. Что это нам даст в тактическом плане?- Опять же, ничего. Это не имеет ключевого значения. Это все тактические шаги, которые влияют на обстановку не на театре военных действий и даже не на фланге, а на каком-то узком участке. Для этого узкого участка взятие этого населенного пункта имеет конкретное значение, потому что создает угрозу для полуокружения украинской группировки. Но я не думаю, что это будет означать что-то крупное.К сожалению, идет напряженная борьба на уничтожение. Это классика военной теории, что в борьбе на уничтожение побеждает тот, у кого больше ресурсов и у кого сильнее воля. У нас воля сильнее и ресурсов больше. Поэтому мы обязательно победим в этой кровопролитной борьбе.Понятно, что это очень тяжело и неинтересно СМИ. Но это так и есть. Побеждает умение, огневая мощь и намерение дожать ситуацию до конца. И даже Украина признает, что у нас этого в 10-15 раз больше.- Насколько для нас важно освободить до зимы? Или сроки вообще не имеют никакого значения?- Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Я прогнозировал и это подтверждается, что сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю.Да, надо отдать киевской хунте должное, что она сумела настолько хорошо организовать процесс бросания в топку "мяса", что просто удивляешься. Сейчас они хотят туда женщин присовокупить. Эта история должна была закончиться в сентябре, а так она может затянуться.Проблема в том, что на Украине уже холода наступили. Там уже люди мерзнут, а теплее там не будет. Чем ближе к октябрю-ноябрю, тем хуже. Например, в октябре 1941 года под Москвой еще морозы не наступили, но уже была грязь и холод. Люди могут не просто страдать, а умирать от обморожения при температуре +2. Как сейчас будет выживать украинская армия, для меня большой вопрос. Потому что она не приспособлена воевать в условиях холодов и распутицы.Поэтому они хотели сейчас как можно больше сделать, чтобы на этой истории поставить точку и взять паузу. Может быть, они попросят пардона и начнут переговоры. Потому что они уже в октябре воевать не смогут.
https://ukraina.ru/20220907/1038520140.html
https://ukraina.ru/20220907/1038509255.html
https://ukraina.ru/20220906/1038497916.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, всу, балаклея, донбасс, россия, владимир зеленский, сша, оружие, минобороны рф
Никакой атаки ВСУ на Балаклею нет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения. Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивают, уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее с мест сообщали об ожесточенных боях, которые развернулись на изюмско-балаклейском направлении, однако в утренней сводке Минобороны РФ не было информации о наступлении ВСУ. В сообщении лишь было сказано, что "сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих".
- Алексей Иванович, почему наше оборонное ведомство не придает значения этим событиям?
- Да нет никакого наступления ВСУ. О чем вы говорите? Дело в том, что когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки.
Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: они озвучивают только те результаты, которые подтверждаются через сутки. Понятно, что такое запоздание в ряде случаев может привести к тому, что кто-то работает на опережение и выдает сомнительную информацию, которая выглядит ошеломляюще.
Но на самом деле логика событий очень простая. Идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их бросают не глядя. Они еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДОМ. Но никакого оперативного результата от этого не будет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения.
Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивают.
- Вы думаете, что если противник займет пару населенных пунктов, то на харьковско-изюмском направлении это ничего не изменит?
- Вообще ничего. Они могут занять брошенную деревушку, где когда-то проживали 20 человек. Там уже вообще никого нет, но населенный пункт на карте остался. Они зайдут туда и объявят это большой победой. Хотя для хода боевых действий на северной дуге это вообще не имеет никакого значения.
- Будем ли мы отбивать занятые противником населенные пункты что под Харьковом, что под Херсоном?
- Я надеюсь, что наш Генштаб не будет предпринимать таких усилий. Дело в том, что небольшие рывки, которые стоят большой крови и расходуют большие резервы, опасны тем, что фланги остаются открытыми. Ну вошли они на эти два-три километра. А дальше эти фланги попадают в огневой мешок и все, что туда зашло, уничтожается. В эти мешки попадают небольшие украинские подразделения. Речь идет даже не о батальонных группах, а о ротах и взводах. Ну повесят они флаг на какой-то хате, объявят о победе, а дальше их уничтожит наш фланговый огонь. Вот и все.
- У меня будет вопрос по Донбассу. В Минобороны РФ официально сообщили о взятии Кодемы. Что это нам даст в тактическом плане?
- Опять же, ничего. Это не имеет ключевого значения. Это все тактические шаги, которые влияют на обстановку не на театре военных действий и даже не на фланге, а на каком-то узком участке. Для этого узкого участка взятие этого населенного пункта имеет конкретное значение, потому что создает угрозу для полуокружения украинской группировки. Но я не думаю, что это будет означать что-то крупное.
К сожалению, идет напряженная борьба на уничтожение. Это классика военной теории, что в борьбе на уничтожение побеждает тот, у кого больше ресурсов и у кого сильнее воля. У нас воля сильнее и ресурсов больше. Поэтому мы обязательно победим в этой кровопролитной борьбе.
Понятно, что это очень тяжело и неинтересно СМИ. Но это так и есть. Побеждает умение, огневая мощь и намерение дожать ситуацию до конца. И даже Украина признает, что у нас этого в 10-15 раз больше.
- Насколько для нас важно освободить до зимы? Или сроки вообще не имеют никакого значения?
- Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Я прогнозировал и это подтверждается, что сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю.
Да, надо отдать киевской хунте должное, что она сумела настолько хорошо организовать процесс бросания в топку "мяса", что просто удивляешься. Сейчас они хотят туда женщин присовокупить. Эта история должна была закончиться в сентябре, а так она может затянуться.
Проблема в том, что на Украине уже холода наступили. Там уже люди мерзнут, а теплее там не будет. Чем ближе к октябрю-ноябрю, тем хуже. Например, в октябре 1941 года под Москвой еще морозы не наступили, но уже была грязь и холод. Люди могут не просто страдать, а умирать от обморожения при температуре +2. Как сейчас будет выживать украинская армия, для меня большой вопрос. Потому что она не приспособлена воевать в условиях холодов и распутицы.
Поэтому они хотели сейчас как можно больше сделать, чтобы на этой истории поставить точку и взять паузу. Может быть, они попросят пардона и начнут переговоры. Потому что они уже в октябре воевать не смогут.