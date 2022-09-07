Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220907/1038526013.html
Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова
Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова - 07.09.2022 Украина.ру
Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова
Депутаты Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте предложили номинировать президента Украины Владимира Зеленского и всех украинцев для награждения премией Сахарова. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе EPP
Всех украинцев и президента Украины Владимира Зеленского предложили наградить Сахаровской премией "За свободу мысли". Зеленский, предполагают евродепутаты, ежедневно "защищает европейские ценности на полях сражений". Первым и единственным представителем Украины, награжденным европейской премией Сахарова, стал в 2018 году режиссер Олег Сенцов. В России в 2015 году его приговорили к 20 годам заключения за террористическую деятельность в Крыму. В 2019 году Сенцова помиловал президент России Владимир Путин, и он вернулся на Украину. Таким образом европейские политики предложили поставить Зеленского в один ряд с премированным террористом. До Нобелевской премии мира, которую за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами в 2009 году получил экс-президент США Барак Обама, Зеленский недотягивает.
Депутаты Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте предложили номинировать президента Украины Владимира Зеленского и всех украинцев для награждения премией Сахарова. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе EPP
Всех украинцев и президента Украины Владимира Зеленского предложили наградить Сахаровской премией "За свободу мысли". Зеленский, предполагают евродепутаты, ежедневно "защищает европейские ценности на полях сражений".
"Я надеюсь, что наше выдвижение будет поддержано всеми политическими группами в Европейском парламенте", — сказала депутат Европарламента, бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.
Первым и единственным представителем Украины, награжденным европейской премией Сахарова, стал в 2018 году режиссер Олег Сенцов. В России в 2015 году его приговорили к 20 годам заключения за террористическую деятельность в Крыму. В 2019 году Сенцова помиловал президент России Владимир Путин, и он вернулся на Украину.
Таким образом европейские политики предложили поставить Зеленского в один ряд с премированным террористом. До Нобелевской премии мира, которую за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами в 2009 году получил экс-президент США Барак Обама, Зеленский недотягивает.
Европейская народная партия
С июня 2022 года Европейскую народную партию (EPP) возглавляет немецкий политик Манфред Вебер. Его предшественник - бывший премьер-министр Польши и экс-глава Евросовета Дональд Туск. Сейчас Туск руководит оппозиционной польской партией "Гражданская платформа".
Члены Европейской народной партии призывали к эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ. Также депутаты предлагали отключить российские банки от системы SWIFT.