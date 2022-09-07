https://ukraina.ru/20220907/1038526013.html

Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова

Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова - 07.09.2022 Украина.ру

Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова

Депутаты Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте предложили номинировать президента Украины Владимира Зеленского и всех украинцев для награждения премией Сахарова. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе EPP

2022-09-07T15:17

2022-09-07T15:17

2022-09-07T15:18

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Всех украинцев и президента Украины Владимира Зеленского предложили наградить Сахаровской премией "За свободу мысли". Зеленский, предполагают евродепутаты, ежедневно "защищает европейские ценности на полях сражений". Первым и единственным представителем Украины, награжденным европейской премией Сахарова, стал в 2018 году режиссер Олег Сенцов. В России в 2015 году его приговорили к 20 годам заключения за террористическую деятельность в Крыму. В 2019 году Сенцова помиловал президент России Владимир Путин, и он вернулся на Украину. Таким образом европейские политики предложили поставить Зеленского в один ряд с премированным террористом. До Нобелевской премии мира, которую за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами в 2009 году получил экс-президент США Барак Обама, Зеленский недотягивает.

https://ukraina.ru/20220906/1038502272.html

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новости, владимир зеленский, премия, украина, европарламент