Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова - 07.09.2022 Украина.ру
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Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова
Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова - 07.09.2022 Украина.ру
Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова
Депутаты Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте предложили номинировать президента Украины Владимира Зеленского и всех украинцев для награждения премией Сахарова. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе EPP
2022-09-07T15:17
2022-09-07T15:18
новости
владимир зеленский
премия
украина
европарламент
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Всех украинцев и президента Украины Владимира Зеленского предложили наградить Сахаровской премией "За свободу мысли". Зеленский, предполагают евродепутаты, ежедневно "защищает европейские ценности на полях сражений". Первым и единственным представителем Украины, награжденным европейской премией Сахарова, стал в 2018 году режиссер Олег Сенцов. В России в 2015 году его приговорили к 20 годам заключения за террористическую деятельность в Крыму. В 2019 году Сенцова помиловал президент России Владимир Путин, и он вернулся на Украину. Таким образом европейские политики предложили поставить Зеленского в один ряд с премированным террористом. До Нобелевской премии мира, которую за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами в 2009 году получил экс-президент США Барак Обама, Зеленский недотягивает.
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новости, владимир зеленский, премия, украина, европарламент
Новости, Владимир Зеленский, премия, Украина, Европарламент

Недотянул до Обамы. В Европарламенте предложили наградить Зеленского премией Сахарова

15:17 07.09.2022 (обновлено: 15:18 07.09.2022)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Депутаты Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте предложили номинировать президента Украины Владимира Зеленского и всех украинцев для награждения премией Сахарова. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе EPP
Всех украинцев и президента Украины Владимира Зеленского предложили наградить Сахаровской премией "За свободу мысли". Зеленский, предполагают евродепутаты, ежедневно "защищает европейские ценности на полях сражений".
"Я надеюсь, что наше выдвижение будет поддержано всеми политическими группами в Европейском парламенте", — сказала депутат Европарламента, бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.
Первым и единственным представителем Украины, награжденным европейской премией Сахарова, стал в 2018 году режиссер Олег Сенцов. В России в 2015 году его приговорили к 20 годам заключения за террористическую деятельность в Крыму. В 2019 году Сенцова помиловал президент России Владимир Путин, и он вернулся на Украину.
Таким образом европейские политики предложили поставить Зеленского в один ряд с премированным террористом. До Нобелевской премии мира, которую за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами в 2009 году получил экс-президент США Барак Обама, Зеленский недотягивает.
Европейская народная партия

С июня 2022 года Европейскую народную партию (EPP) возглавляет немецкий политик Манфред Вебер. Его предшественник - бывший премьер-министр Польши и экс-глава Евросовета Дональд Туск. Сейчас Туск руководит оппозиционной польской партией "Гражданская платформа".

Члены Европейской народной партии призывали к эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ. Также депутаты предлагали отключить российские банки от системы SWIFT.

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