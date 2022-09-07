"Ей нельзя доверять": Эрдоган осудил политику Запада
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику Запада в отношении России и Украины, передает 7 сентября РИА Новости
Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры. Но политике Запада доверять нельзя. Они по сей день медлят с нами в ЕС.
Он отметил, что в переговорах с представителями Греции спросил: зачем вы создаете эти американские базы? На это в Афинах ответили: "Против России".
По мнению Эрдогана, слова западных политиков "полны лжи", и точно не призваны на самом деле помогать народу Украины.
4 сентября, 11:50"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемериеТурецкое издание Evrensel опубликовала статью, высмеивающую лицемерие европейских лидеров, которые одобряя действия первого президента СССР Михаила Горбачёва по окончанию Холодной войны, воздвигают новый "железный занавес" между Европой и Россией. Публикация появилась на днях на сайте издания