https://ukraina.ru/20220907/1038525901.html

"Ей нельзя доверять": Эрдоган осудил политику Запада

"Ей нельзя доверять": Эрдоган осудил политику Запада - 07.09.2022 Украина.ру

"Ей нельзя доверять": Эрдоган осудил политику Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику Запада в отношении России и Украины, передает 7 сентября РИА Новости

2022-09-07T14:59

2022-09-07T14:59

2022-09-07T14:59

новости

турция

эрдоган

запад

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_720517df3ccc3cbb9f34192e7650914a.jpg

Он отметил, что в переговорах с представителями Греции спросил: зачем вы создаете эти американские базы? На это в Афинах ответили: "Против России".По мнению Эрдогана, слова западных политиков "полны лжи", и точно не призваны на самом деле помогать народу Украины.

https://ukraina.ru/20220904/1038429415.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, эрдоган, запад, политика