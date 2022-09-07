https://ukraina.ru/20220907/1038510162.html

Лиз Трасс вышла на трассу Лондон-Киев. И слава богу!

Лиз Трасс вышла на трассу Лондон-Киев. И слава богу! - 07.09.2022 Украина.ру

Лиз Трасс вышла на трассу Лондон-Киев. И слава богу!

Наконец-то свершилось! Лиз Трасс оказалась на политическом траверсе Лондон – Киев. Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T00:23

2022-09-07T00:23

2022-09-07T00:37

мнения

трасс (лиз трасс)

трасса

великобритания

россия

украина

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Наконец-то свершилось! Лиз Трасс оказалась на политическом траверсе Лондон – Киев.И дело не в совпадении ее фамилии со словом трасса. Это даже не игра слов. Трасс вышла на трассу и теперь нам можно почти что не тревожиться за этот геополитический участок мира. Давно такой удачи не было у России.Раньше в лучшем случае нам удавалось вербовать помощников премьеров. И худо-бедно получать кое-какую информацию о тех документах и служебных записках средней секретности, которые готовил кабмин. А тут, на тебе! Без всякой вербовки, без шуму и пыли, как говорил Папанов в "Бриллиантовой руке", в самом сердце Великой Британии оказался человек, который всем своим искренним русофобством, знаниями, а вернее их отсутствием, хамством, непомерным апломбом и верой в то, что совершает подвиг, когда творит глупость, будет искренне, конечно, не желая того, и, что самое главное - совершенно бесплатно служить нашему Отчеству.Ну, на самом деле. Посмотрим на ситуацию предметно.1. Трасс, будучи министром иностранных дел, путала Украину с Россией и с удивлением узнала, что Воронежская и Ростовская области являются территорией России. Все наши возмущаются. А я говорю: здорово! Представьте себе Манштейна или там Гудерина, которые направляют свои фашистские полчища не на Курск и Москву, а на, скажем, Вену и Бухарест. Да это ж, как говорили в старину на Руси, праздник души, именины сердца.2. Трасс, будучи кандидатом в премьер-министры заявила, что введет в стране ограничения на рост цен на электроэнергию, то есть тарифы заморозит.Другие дураки искали экономические инструменты, поставщиков газа и нефти, новые виды энергии, мечтали, как бы так обхитрить Россию, введя санкции и при этом продолжая получать газ нефть и прочие энергетические нештяки, чтобы России было плохо, а им за это ничего кроме русского газа и русской же нефти не было...А наша одним махом рубанула под самый корень. Трындец придет английской экономике. Эксперты, будь они неладны, уже подсчитали, что на заморозку тарифов на электроэнергию с осени 2022 до весны 2023 года Великобритании, если Трасс решит довести заявленное до конца, придется потратить от 130 до 150 млрд фунтов этих самых стерлингов!Боже, с трудом можно вообразить, сколько нашим, русским экономическим разведчикам -диверсантам пришлось бы потратить сил и нервов, чтобы нанести даже десятую часть такого ущерба одному из наших главных политических противников…А тут, на тебе, без всяких усилий с нашей стороны, сама же премьерша своими собственными дамскими ручками такой подарок принесет нам на тарелочке, как говорил незабвенный Остап Бендер, "с голубой каемочкой", разрушая и без того слегка покосившуюся великобританскую экономику.3. И, наконец, самое главное. Лиз Трасс сообщила, что, став премьер-министром, передаст арестованные российские активы обиженной и почти поверженной Украине.Мы-то уже давно на эти активы рукой махнули, понимая, что их у нас украли политики с большой дороги безвозвратно. Уже и горечь потерь прошла и забыли даже чуть-чуть.Но все же ждали, когда же они очередную глупость совершат. А они там, на острове и за океаном никак не могли решить, что со сворованным сделать, куда его пристроить. И уж надежды никакой у нас не было, что додумаются до самой большой глупости на свете. Ан, нет, ошибались мы, переоценили наших геополитических противников. То, что Байден вкупе с Джонсоном не могли никак учудить, решительно решила сварганить Лиз Трасс. Пустить наши кровно заработанные денежки на разрушение мировой финансовой системы. Теперь, после такого финансового, не побоюсь этого громкого слова, действа, какой, простите меня за мой французский, idiot, будет держать свои финансы в банках Великой Британии и не менее великих США? И что после этого останется от западной финансовой системы, если разные Китаи, Индии и прочие азиатские тигры начнут потихоньку вынимать свои госсредства из их западных банков?В общем, переиначивая известную поговорку, дай нам Бог таких врагов, как Лиз Трасс, а с умными мы и сами справимся. Потому что эта дама всё сделает за нас сама. И без нашей помощи.P.S. Говорят, первый свой визит Лиз Трасс, вышедшая на трассу Лондон – Киев, собирается совершить именной в столицу Украины. Будем молиться за нее, чтобы случайно по своему пространственно-географическому идиотизму (есть, говорят, такая болезнь) не залетела по ошибке в Багдад. Ой, не приведи, Господи!

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мнения, трасс (лиз трасс), трасса, великобритания, россия, украина