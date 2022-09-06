https://ukraina.ru/20220906/1038494820.html

Геннадий Алёхин: Путин уже принял важные решения, которые отодвинут ВСУ на сотни километров

Геннадий Алёхин: Путин уже принял важные решения, которые отодвинут ВСУ на сотни километров - 06.09.2022 Украина.ру

Геннадий Алёхин: Путин уже принял важные решения, которые отодвинут ВСУ на сотни километров

Россия уже пытается сделать так, чтобы ВСУ не держали Донбасс и освобожденные территории под огневым контролем. Подтягиваются новые силы с новыми образцами... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T14:46

2022-09-06T14:46

2022-09-06T14:46

интервью

всу

владимир путин

россия

донбасс

херсон

кадыров

артиллерия

вкс

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Россия уже пытается сделать так, чтобы ВСУ не держали Донбасс и освобожденные территории под огневым контролем. Подтягиваются новые силы с новыми образцами вооружения и боевой техники, которые на самых важных направлениях применят новые образцы высокоточного оружия, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлёхинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье и провёл закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. После него Путин понаблюдает за финальной частью учений "Восток-2022", в котором участвуют военные из 14 стран.- Геннадий Тимофеевич, Путин позвал Шойгу и Герасимова на Дальний Восток только из-за учений? Или в ходе этого совещания могут быть приняты важные решения по Украине?- У военных принято, если они приезжают на какие-то учения, то в первую очередь речь идет именно о маневрах. Эти учения действительно очень важны. В них участвует большое количество войск и разные страны. Тем более, это стратегическое восточное направление. Тут надо учитывать китайско-тайваньскую проблему и другие вопросы. Но я вовсе не исключаю, что они обсуждали и Украину. Что именно они говорили, мы узнаем из сообщений, которые уже сегодня начнут поступать.- Нужно ли предпринимать дополнительные решения? Или ход кампании в целом идет верно?- У военные выполняют поставленную задачу. Но есть такое понятие "корректировка планов". Возможно, какая-то корректировка есть, учитывая меняющуюся обстановку на всех трех направлениях спецоперации: в Донбассе одна, на юге-вторая, под Харьковом третья. Кстати, там ВСУ пытаются контратаковать по линии Балаклея-Барвенково.Другое дело, что любое выполнение поставленной задачи невозможно без наращивания усилий по всем направлениям. Хотим мы этого или нет, но нам придется начинать наступление. На юге мы чуть-чуть отошли, чтобы загнать ВСУ в огневой мешок ударами артиллерии и ВКС. Там у нас есть силы и средства и там отсутствует густонаселенная местность.Я уже говорил, что на линии фронта уже находится "третий корпус". Я не знаю, где и как он будет применен. Но и в других регионах России готовятся подразделения из контрактников и добровольцев. Например, в Тамбове готовят казачий батальон. Подразделения формируются на Дальнем Востоке и в Самаре.Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявил, что в ближайшие дни несколько тысяч хорошо подготовленных бойцов из числа добровольцев, прошедших боевое слаживание на территории республики, готовы выдвинуться в Донбасс.Это говорит о том, что будет наращивание дополнительных сил и средств с использованием новых видов вооружения и боевой техники.- Владимир Путин также говорил, что ополченцы Донбасса сражаются лучше профессиональных военных. Что он имел в виду?- Буквально вчера мои коллеги из нашей белгородской писательской организации побывали "за лентой" в ДНР/ЛНР. Они привезли гуманитарную помощь в Лисичанск, Харцызск и Старобешево, встретились с солдатами и офицерами, которые лежат в госпиталях. Это настоящие герои и мужественные люди.Молодой парень, лейтенант, командир взвода. Выпускник Донецкого командного училища 2022 года. Они удерживали небольшой плацдарм, их со всех сторон окружили. Они ждали подмогу, но он сумел вывести своих подчиненных. Он получил очень тяжелое осколочное ранение. Врачи удивлялись, как он вообще остался жив. Но сейчас он немного оклемался и опять рвется на передовую.Вообще, все молодое поколение резервистов ДНР/ЛНР находится на фронте. Никто их не заставлял, они сами туда пошли. Это студенты, будущие музыканты и архитекторы. В одном серьезном подразделении воюют (вы только не падайте со стула) восемь кандидатов наук. Понятно, что они несут огромные потери, у них есть проблемы с медициной (не хватает) бинтов. Но они сражаются.Еще хотел бы сказать, что чиновникам из приграничных российских регионов нужно брать пример с чиновников из ДНР/ЛНР. Есть один заммэра города, который целый день занимается хозяйственными вопросами, а поздно вечером берет с собой пулемет и ручную гранату, садится в бронированную машину и развозит на ней горючку по передовым частям ДНР/ЛНР.Эти примеры говорят о массовом героизме военных и административных работников Донбасса. Люди выполняют свои задачи с душой. Это просто удивительно.- Кадыров также говорил о начале наступления в Донбассе. По его словам, мы действительно взяли некую паузу, чтобы проверить позиции противника. Что мы проверяли? - Наша разведка и спецназ выявляли огневые точки и ротные/взводные опорные пункты противника. Учитывая, что там пересеченная местность, "зеленка" и скученная городская застройка (Артемовск-Соледар-Северск), там просто непочатый край работы для спецов и разведчиков. Мы использовали беспилотники в целях уточнения задач для артиллеристов и ВКС, где наносить удары перед наступлением. Все по классическим схемам.Я бы еще хотел сказать, что не надо недооценивать ВСУ. Надо сказать прямо, что они воюют хорошо, несмотря на потери в живой силе. Некоторые наши пропагандисты злорадствовали по поводу забитых госпиталей из-за потерь ВСУ на юге. Но не надо забывать, что жители Николаева и Одессы массово сдают кровь для раненых. Мы стесняемся об этом говорить, но противник по-прежнему силен, коварен и пользуется поддержкой населения.- Надо еще признать, что противник держит под огневым контролем Донбасс, Энергодар и Херсон.- Украина держит под огневым контролем эти территории, потому что у них есть современное тяжелое американское высокоточное вооружение, те же "Хаймерсы" и М-777. Плюс, они действуют по лекалам советской военной школы.Мы уничтожаем это вооружение и склады с военной техникой, но все их оружие до конца не уничтожено. Следовательно, они имеют возможность наносить удары по Донецку, Херсону и Запорожской АЭС. Чтобы ликвидировать эту возможность, нужно отодвинуть противника как можно дальше от огневых позиций, чтобы они не могли достать. Для этого надо нарастить силы и начать наступление. Других вариантов нет.- Помогут ли здесь простые решения, такие как увеличение численности войск или подтягивание "Искандеров"?- Эти вопросы уже решаются. Если подтягиваются на линию фронта новые силы, они подтягиваются с новыми образцами вооружения и боевой техники. Я не сомневаюсь, что на самых важных направлениях наши вооруженные силы применят новые образцы высокоточного оружия.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220902/1038353658.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, владимир путин, россия, донбасс, херсон, кадыров, артиллерия, вкс