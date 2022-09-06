Минобороны РФ назвало потери Украины за очередной день провального контрнаступления - 06.09.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ назвало потери Украины за очередной день провального контрнаступления
Минобороны РФ назвало потери Украины за очередной день провального контрнаступления - 06.09.2022 Украина.ру
Минобороны РФ назвало потери Украины за очередной день провального контрнаступления
За сутки на Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 210 человек. Такие данные приводит 6 сентября Министерство обороны РФ
2022-09-06T13:49
2022-09-06T13:49
новости
украина
контрнаступление
потери
всу
минобороны рф
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Отмечается, что украинская сторона потеряла также 12 танков, 11 БМП и 8 других бронированных машин, а также 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Помимо этого, были сбиты 3 украинских Су-25: один в районе населенного пункта Снигиревка и два у Мирного в Николаевской областиКроме этого, в оборонном ведомстве сообщили, что на данном направлении было уничтожено 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области.Также отмечается, что было уничтожено крупное хранилище топлива, располагавшееся в Карповке Днепропетровской области. Оно предназначалось украинской группировке на Николаево-Криворожском направлении.Украинская армия за неделю потеряла, по разным оценкам, от двух до четырех тысяч человек. Если даже ВСУ потеряли за неделю до тысячи человек, это может спровоцировать протесты на Украине, сказал ранее в интервью Украина.ру военный журналист Роман Сапоньков.
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новости, украина, контрнаступление, потери, всу, минобороны рф
Новости, Украина, контрнаступление, потери, ВСУ, Минобороны РФ

Минобороны РФ назвало потери Украины за очередной день провального контрнаступления

13:49 06.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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За сутки на Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 210 человек. Такие данные приводит 6 сентября Министерство обороны РФ
Отмечается, что украинская сторона потеряла также 12 танков, 11 БМП и 8 других бронированных машин, а также 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Помимо этого, были сбиты 3 украинских Су-25: один в районе населенного пункта Снигиревка и два у Мирного в Николаевской области
Кроме этого, в оборонном ведомстве сообщили, что на данном направлении было уничтожено 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области.
Также отмечается, что было уничтожено крупное хранилище топлива, располагавшееся в Карповке Днепропетровской области. Оно предназначалось украинской группировке на Николаево-Криворожском направлении.
Украинская армия за неделю потеряла, по разным оценкам, от двух до четырех тысяч человек. Если даже ВСУ потеряли за неделю до тысячи человек, это может спровоцировать протесты на Украине, сказал ранее в интервью Украина.ру военный журналист Роман Сапоньков.
 
НовостиУкраинаконтрнаступлениепотериВСУМинобороны РФ
 
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