"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление - 06.09.2022 Украина.ру
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"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление
"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление - 06.09.2022 Украина.ру
"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление
Владимир Зеленский заявил о начале нового наступления на разных направлениях, однако деталей не раскрыл. Об этом он намекнул в интервью ABC 5 сентября
2022-09-06T10:48
2022-09-06T10:48
новости
наступление
владимир зеленский
всу
херсон
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Отвечая на вопрос журналиста, почему контрнаступление на Херсонщину начинается именно сейчас, Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о юге Украины, но не стал "раскрывать детали".Он пообещал России очередную порцию "сюрпризов", как это ранее делали глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак и советник ОП Алексей Арестович. Однако, сам Арестович был вынужден впоследствии признаться, что многочисленные заявления о наступлениях – только выдумка и рассчитана на украинцев, а не "на экспорт".Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в южном регионе.Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алехин объяснил, что Киев пытался выдать за "наступление на Белгород" даже давку на городском вокзале, возникшую из-за поломки турникета.Также ранее, комментирую официальные заявления ОП он отмечал, что говорить о полномасштабном наступлении ВСУ на юге Украины невозможно, так как это только пиар-ход украинской пропаганды.
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новости, наступление, владимир зеленский, всу, херсон
Новости, наступление, Владимир Зеленский, ВСУ, Херсон

"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление

10:48 06.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский заявил о начале нового наступления на разных направлениях, однако деталей не раскрыл. Об этом он намекнул в интервью ABC 5 сентября
Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления - во множественном числе - и мы должны двигаться вперед.
Отвечая на вопрос журналиста, почему контрнаступление на Херсонщину начинается именно сейчас, Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о юге Украины, но не стал "раскрывать детали".
Он пообещал России очередную порцию "сюрпризов", как это ранее делали глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак и советник ОП Алексей Арестович. Однако, сам Арестович был вынужден впоследствии признаться, что многочисленные заявления о наступлениях – только выдумка и рассчитана на украинцев, а не "на экспорт".
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в южном регионе.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алехин объяснил, что Киев пытался выдать за "наступление на Белгород" даже давку на городском вокзале, возникшую из-за поломки турникета.
Также ранее, комментирую официальные заявления ОП он отмечал, что говорить о полномасштабном наступлении ВСУ на юге Украины невозможно, так как это только пиар-ход украинской пропаганды.
Пресс-конференция на тему: Роль России в мировой истории: как противостоять искажению исторических фактов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 05:45
Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении НиколаеваШироко распиаренное наступление ВСУ на Херсон было неизбежно с информационной точки зрения, но невозможно с военной, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
 
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