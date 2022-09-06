https://ukraina.ru/20220906/1038482277.html

"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление

"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление - 06.09.2022 Украина.ру

"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление

Владимир Зеленский заявил о начале нового наступления на разных направлениях, однако деталей не раскрыл. Об этом он намекнул в интервью ABC 5 сентября

2022-09-06T10:48

2022-09-06T10:48

2022-09-06T10:48

новости

наступление

владимир зеленский

всу

херсон

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Отвечая на вопрос журналиста, почему контрнаступление на Херсонщину начинается именно сейчас, Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о юге Украины, но не стал "раскрывать детали".Он пообещал России очередную порцию "сюрпризов", как это ранее делали глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак и советник ОП Алексей Арестович. Однако, сам Арестович был вынужден впоследствии признаться, что многочисленные заявления о наступлениях – только выдумка и рассчитана на украинцев, а не "на экспорт".Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в южном регионе.Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алехин объяснил, что Киев пытался выдать за "наступление на Белгород" даже давку на городском вокзале, возникшую из-за поломки турникета.Также ранее, комментирую официальные заявления ОП он отмечал, что говорить о полномасштабном наступлении ВСУ на юге Украины невозможно, так как это только пиар-ход украинской пропаганды.

https://ukraina.ru/20220831/1038247574.html

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новости, наступление, владимир зеленский, всу, херсон