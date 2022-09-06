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Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) 6 сентября обнародует отчет о результатах визита миссии на ЗАЭС, сообщили в организации
2022-09-06T08:04
2022-09-06T08:04
2022-09-06T08:04
магатэ
запорожская аэс
новости
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Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
магатэ, запорожская аэс, новости
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Новости
Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) 6 сентября обнародует отчет о результатах визита миссии на ЗАЭС, сообщили в организации
"Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине, включая выводы по итогам миссии на ЗАЭС, а позднее в этот же день проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября.
Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.