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Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру

Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) 6 сентября обнародует отчет о результатах визита миссии на ЗАЭС, сообщили в организации

2022-09-06T08:04

2022-09-06T08:04

2022-09-06T08:04

магатэ

запорожская аэс

новости

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Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

магатэ, запорожская аэс, новости