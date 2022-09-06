"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу

«Быть скромнее и не ныть». Кто и как на Украине зарабатывает на гуманитарной помощи

Все три с лишним месяца российской СВО на Украине не утихают ежедневные скандалы с воровством гуманитарной помощи, которую активно поставляют западные партнеры и международные организации. В среднем только через таможни Львовской области ежедневно поступает около 3000 тонн грузов, маркированных как гуманитарная помощь