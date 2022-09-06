"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу - 06.09.2022 Украина.ру
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"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу
"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу - 06.09.2022 Украина.ру
"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу
Крымчане отправляют гуманитарную помощь жителям Донбасса. В ЛДНР из Крыма отправили два грузовика с продуктовыми наборами. Об этом рассказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-06T07:07
2022-09-06T07:07
гуманитарная помощь
новости
крым
донбасс
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Жители Крыма собирают и отправляют гуманитарную помощь в Донецк и Луганск. Продуктовые наборы попадают в руки нуждающихся, рассказал Константинов. Крымчане "работают день и ночь", добавил Константинов. В сборе "гуманитарки" принимают участие и партийные активисты, и местные депутаты. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
гуманитарная помощь, новости, крым, донбасс
гуманитарная помощь, Новости, Крым, Донбасс

"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу

07:07 06.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Крымчане отправляют гуманитарную помощь жителям Донбасса. В ЛДНР из Крыма отправили два грузовика с продуктовыми наборами. Об этом рассказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Жители Крыма собирают и отправляют гуманитарную помощь в Донецк и Луганск. Продуктовые наборы попадают в руки нуждающихся, рассказал Константинов.
Мы возили продуктовые наборы для семьи на 2 недели, расфасованные в коробки — по два полных грузовика с надписью: "Крым поддерживает Донбасс". Для нас это было важно, это попадает тем, кто реально нуждается. Эта работа идет, и она масштабная.
Крымчане "работают день и ночь", добавил Константинов. В сборе "гуманитарки" принимают участие и партийные активисты, и местные депутаты.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Люди стоят в очереди за гуманитарной помощью в Краматорске, Украина - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 09:26
«Быть скромнее и не ныть». Кто и как на Украине зарабатывает на гуманитарной помощиВсе три с лишним месяца российской СВО на Украине не утихают ежедневные скандалы с воровством гуманитарной помощи, которую активно поставляют западные партнеры и международные организации. В среднем только через таможни Львовской области ежедневно поступает около 3000 тонн грузов, маркированных как гуманитарная помощь
 
гуманитарная помощьНовостиКрымДонбасс
 
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