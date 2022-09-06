"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Крымчане отправляют гуманитарную помощь жителям Донбасса. В ЛДНР из Крыма отправили два грузовика с продуктовыми наборами. Об этом рассказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Жители Крыма собирают и отправляют гуманитарную помощь в Донецк и Луганск. Продуктовые наборы попадают в руки нуждающихся, рассказал Константинов.
Мы возили продуктовые наборы для семьи на 2 недели, расфасованные в коробки — по два полных грузовика с надписью: "Крым поддерживает Донбасс". Для нас это было важно, это попадает тем, кто реально нуждается. Эта работа идет, и она масштабная.
Крымчане "работают день и ночь", добавил Константинов. В сборе "гуманитарки" принимают участие и партийные активисты, и местные депутаты.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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