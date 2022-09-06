https://ukraina.ru/20220906/1038452691.html
Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС
Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС
Приглашение инспекторов МАГАТЭ — это правильное решение, нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру, что происходит на ЗАЭС, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-09-06T06:15
2022-09-06T06:15
2022-09-06T06:15
новости
магатэ
россия
запорожская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_972e4cec28f9b5d99397bdf50d769f81.jpg
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.Вооруженные силы России должны нанести такой ущерб противнику, чтобы он боялся обстреливать АЭС, считает Норин, и выбить у ВСУ все дальнобойные средства. РФ должна не дать киевскому режиму разрушить "ценный объект народного хозяйства, погрузив мир в пучину ядерной катастрофы", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_34:266:2410:2048_1920x0_80_0_0_e322abcc896eeb4aa63f8b17f12db9fc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, россия, запорожская аэс, украина
Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС
Приглашение инспекторов МАГАТЭ — это правильное решение, нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру, что происходит на ЗАЭС, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
Нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру, что происходит на атомной станции. Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации. Приглашение инспекторов МАГАТЭ – абсолютно правильно. Я бы постарался сделать так, чтобы часть инспекторов постоянно сидели на станции.
Евгений Норин
военный историк
Вооруженные силы России должны нанести такой ущерб противнику, чтобы он боялся обстреливать АЭС, считает Норин, и выбить у ВСУ все дальнобойные средства. РФ должна не дать киевскому режиму разрушить "ценный объект народного хозяйства, погрузив мир в пучину ядерной катастрофы", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.