Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру
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Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС
Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС
Приглашение инспекторов МАГАТЭ — это правильное решение, нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру, что происходит на ЗАЭС, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-09-06T06:15
2022-09-06T06:15
новости
магатэ
россия
запорожская аэс
украина
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Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.Вооруженные силы России должны нанести такой ущерб противнику, чтобы он боялся обстреливать АЭС, считает Норин, и выбить у ВСУ все дальнобойные средства. РФ должна не дать киевскому режиму разрушить "ценный объект народного хозяйства, погрузив мир в пучину ядерной катастрофы", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, магатэ, россия, запорожская аэс, украина
Новости, МАГАТЭ, Россия, Запорожская АЭС, Украина

Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС

06:15 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Приглашение инспекторов МАГАТЭ — это правильное решение, нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру, что происходит на ЗАЭС, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
Нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру, что происходит на атомной станции. Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации. Приглашение инспекторов МАГАТЭ – абсолютно правильно. Я бы постарался сделать так, чтобы часть инспекторов постоянно сидели на станции.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
Вооруженные силы России должны нанести такой ущерб противнику, чтобы он боялся обстреливать АЭС, считает Норин, и выбить у ВСУ все дальнобойные средства. РФ должна не дать киевскому режиму разрушить "ценный объект народного хозяйства, погрузив мир в пучину ядерной катастрофы", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 13:00
Как МАГАТЭ Украину предало
 
НовостиМАГАТЭРоссияЗапорожская АЭСУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
08:04Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС
08:00"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником
07:52Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
07:49Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО
07:46Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
07:45"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
07:39МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
07:37"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
07:33Трасс станет третьей женщиной-премьером Великобритании
07:30Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье
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07:22Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
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06:45"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС
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