https://ukraina.ru/20220906/1038452691.html

Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС

Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру

Это редкий случай, когда Россию будут слушать просто в силу важности ситуации – Норин о Запорожской АЭС

Приглашение инспекторов МАГАТЭ — это правильное решение, нужно максимально прозрачно продемонстрировать миру, что происходит на ЗАЭС, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-09-06T06:15

2022-09-06T06:15

2022-09-06T06:15

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Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.Вооруженные силы России должны нанести такой ущерб противнику, чтобы он боялся обстреливать АЭС, считает Норин, и выбить у ВСУ все дальнобойные средства. РФ должна не дать киевскому режиму разрушить "ценный объект народного хозяйства, погрузив мир в пучину ядерной катастрофы", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html

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новости, магатэ, россия, запорожская аэс, украина