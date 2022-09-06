Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство

"Никакое там пророссийское правительство абсолютно не нужно. Украине необходимо правительство, которое бы реализовывало интересы украинского народа, прежде всего. Если бы такое правительство пришло, только тогда вопрос возврата кредитов мог бы быть более или менее реальным, я подчеркиваю это", - сказал Азаров.