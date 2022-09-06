https://ukraina.ru/20220906/1038445565.html
Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство
Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство
Украина нуждается в правительстве, которое смогло бы возвращать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T06:30
2022-09-06T06:30
2022-09-06T06:30
новости
николай азаров
украина
власть
правительство
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Киевские власти разворовывают часть ресурсов, предоставляемых Западов, а остальную часть бессмысленно растрачивает, заявил Азаров. С каждым годом государство будет затягиваться в долговую петлю до дефолта. Сменить власть на Украине - в интересах кредиторов, заключил Азаров.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220815/1037664939.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай азаров, украина, власть, правительство
Новости, Николай Азаров, Украина, власть, правительство
Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство
Украина нуждается в правительстве, которое смогло бы возвращать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров