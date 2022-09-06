Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство - 06.09.2022 Украина.ру
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Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство
Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство
Украина нуждается в правительстве, которое смогло бы возвращать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T06:30
2022-09-06T06:30
новости
николай азаров
украина
власть
правительство
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Киевские власти разворовывают часть ресурсов, предоставляемых Западов, а остальную часть бессмысленно растрачивает, заявил Азаров. С каждым годом государство будет затягиваться в долговую петлю до дефолта. Сменить власть на Украине - в интересах кредиторов, заключил Азаров.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220815/1037664939.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, николай азаров, украина, власть, правительство
Новости, Николай Азаров, Украина, власть, правительство

Азаров: Украине не нужно пророссийское правительство

06:30 06.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочая поездка Д.Медведева в ЦФО
Рабочая поездка Д.Медведева в ЦФО - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Украина нуждается в правительстве, которое смогло бы возвращать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Никакое там пророссийское правительство абсолютно не нужно. Украине необходимо правительство, которое бы реализовывало интересы украинского народа, прежде всего. Если бы такое правительство пришло, только тогда вопрос возврата кредитов мог бы быть более или менее реальным, я подчеркиваю это", - сказал Азаров.
Киевские власти разворовывают часть ресурсов, предоставляемых Западов, а остальную часть бессмысленно растрачивает, заявил Азаров. С каждым годом государство будет затягиваться в долговую петлю до дефолта. Сменить власть на Украине - в интересах кредиторов, заключил Азаров.
Полный текст интервью читайте здесь
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:19
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньгиБюджет украинской столицы сформирован из виртуальных денег, которые тратят на оборону. Об этом 15 августа в интервью изданию "Бабель" рассказал мэр Киева Виталий Кличко
 
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