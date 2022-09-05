https://ukraina.ru/20220905/1038454933.html
Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список
Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список - 05.09.2022 Украина.ру
Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список
Звезды Голливуда Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новые черные списки РФ, сообщает МИД России 5 сентября
2022-09-05T15:21
2022-09-05T15:21
2022-09-05T15:21
новости
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"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.Среди тех, кто попал в новые списки - американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Оба они побывали на Украине после начала российской спецоперации и выразили поддержку киевскому режиму. Ранее власти Украины создали черный список из российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в эту страну и чьи произведения там под запретом. Известный продюсер Леонид Дзюник в интервью Украина.ру призвал отвечать на такие действия "более чем зеркально". По его мнению, Советский Союз оставил Украине все, что было построено всей страной, а они "продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости".
https://ukraina.ru/20211119/1032695266.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шон пенн, россия, украина, черный список, мид рф, голливуд
Новости, Шон Пенн, Россия, Украина, черный список, МИД РФ, Голливуд
Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список
Звезды Голливуда Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новые черные списки РФ, сообщает МИД России 5 сентября
"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
Среди тех, кто попал в новые списки - американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Оба они побывали на Украине после начала российской спецоперации и выразили поддержку киевскому режиму.
Ранее власти Украины создали черный список из российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в эту страну и чьи произведения там под запретом.
Известный продюсер Леонид Дзюник в интервью Украина.ру призвал отвечать на такие действия "более чем зеркально". По его мнению, Советский Союз оставил Украине все, что было построено всей страной, а они "продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости".