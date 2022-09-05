https://ukraina.ru/20220905/1038454933.html

Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список

Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список - 05.09.2022 Украина.ру

Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список

Звезды Голливуда Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новые черные списки РФ, сообщает МИД России 5 сентября

2022-09-05T15:21

2022-09-05T15:21

2022-09-05T15:21

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россия

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черный список

мид рф

голливуд

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"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.Среди тех, кто попал в новые списки - американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Оба они побывали на Украине после начала российской спецоперации и выразили поддержку киевскому режиму. Ранее власти Украины создали черный список из российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в эту страну и чьи произведения там под запретом. Известный продюсер Леонид Дзюник в интервью Украина.ру призвал отвечать на такие действия "более чем зеркально". По его мнению, Советский Союз оставил Украине все, что было построено всей страной, а они "продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости".

https://ukraina.ru/20211119/1032695266.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шон пенн, россия, украина, черный список, мид рф, голливуд