Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список - 05.09.2022 Украина.ру
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Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список
Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список - 05.09.2022 Украина.ру
Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список
Звезды Голливуда Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новые черные списки РФ, сообщает МИД России 5 сентября
2022-09-05T15:21
2022-09-05T15:21
новости
шон пенн
россия
украина
черный список
мид рф
голливуд
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"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.Среди тех, кто попал в новые списки - американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Оба они побывали на Украине после начала российской спецоперации и выразили поддержку киевскому режиму. Ранее власти Украины создали черный список из российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в эту страну и чьи произведения там под запретом. Известный продюсер Леонид Дзюник в интервью Украина.ру призвал отвечать на такие действия "более чем зеркально". По его мнению, Советский Союз оставил Украине все, что было построено всей страной, а они "продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости".
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новости, шон пенн, россия, украина, черный список, мид рф, голливуд
Новости, Шон Пенн, Россия, Украина, черный список, МИД РФ, Голливуд

Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список

15:21 05.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк65-й Каннский кинофестиваль
65-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Звезды Голливуда Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новые черные списки РФ, сообщает МИД России 5 сентября
"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
Среди тех, кто попал в новые списки - американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Оба они побывали на Украине после начала российской спецоперации и выразили поддержку киевскому режиму.
Ранее власти Украины создали черный список из российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в эту страну и чьи произведения там под запретом.
Известный продюсер Леонид Дзюник в интервью Украина.ру призвал отвечать на такие действия "более чем зеркально". По его мнению, Советский Союз оставил Украине все, что было построено всей страной, а они "продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости".
Шон Пенн в ООС
19 ноября 2021, 10:15
Шону Пенну показали «агрессию» России в ДонбассеГолливудский актер и продюсер Шон Пенн приехал на передовую в Донбассе. Артист посетил зону проведения украинской Операции объединенных сил (ООС), чтобы собрать материал для своего фильма. Об этом 19 ноября сообщил Telegram-канал «Украина в шоке»
 
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