https://ukraina.ru/20220905/1038452557.html
СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер
СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер - 05.09.2022 Украина.ру
СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер
Охране Офиса президента пришлось едва ли не "под руки" уводить Владимира Зеленского в бункер из комнаты совещаний. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября
2022-09-05T14:50
2022-09-05T14:50
2022-09-05T14:50
новости
владимир зеленский
бункер
сми
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В статье рассказывается о работе украинских органов государственной власти в период с 21 по 24 февраля.По информации журналистов, в середине дня 24 февраля Зеленский проводил совещание с лидерами парламентских фракций.Он также сообщил Зеленскому, что существует угроза "ракетного удара по ОП".Следующими, по информации журналистов "Украинской правды", в помещении также внезапно появились "вооруженные до зубов" силовики Управления Государственной Охраны, которые "под руки" вывели Зеленского в "безопасное место".Отмечается, что именно так он впервые оказался в бункере, откуда, последствии, сделает множество фотосессией он сам, и первая леди Украины Елена Зеленская.
https://ukraina.ru/20220610/1034135937.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, бункер, сми
СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер
Охране Офиса президента пришлось едва ли не "под руки" уводить Владимира Зеленского в бункер из комнаты совещаний. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября
В статье рассказывается о работе украинских органов государственной власти в период с 21 по 24 февраля.
По информации журналистов, в середине дня 24 февраля Зеленский проводил совещание с лидерами парламентских фракций.
Неожиданно, минуте на 30-й встречи, в ситуационную комнату едва ли не вбежал руководитель президентской охраны. Спецслужбы передали информацию, что на Печерскую в нескольких кварталах от Офиса президента уже орудуют вражеские ДРГ.
Он также сообщил Зеленскому, что существует угроза "ракетного удара по ОП".
Следующими, по информации журналистов "Украинской правды", в помещении также внезапно появились "вооруженные до зубов" силовики Управления Государственной Охраны, которые "под руки" вывели Зеленского в "безопасное место".
Отмечается, что именно так он впервые оказался в бункере, откуда, последствии, сделает множество фотосессией он сам, и первая леди Украины Елена Зеленская.