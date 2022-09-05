СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер - 05.09.2022 Украина.ру
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СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер
СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер - 05.09.2022 Украина.ру
СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер
Охране Офиса президента пришлось едва ли не "под руки" уводить Владимира Зеленского в бункер из комнаты совещаний. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября
2022-09-05T14:50
2022-09-05T14:50
новости
владимир зеленский
бункер
сми
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В статье рассказывается о работе украинских органов государственной власти в период с 21 по 24 февраля.По информации журналистов, в середине дня 24 февраля Зеленский проводил совещание с лидерами парламентских фракций.Он также сообщил Зеленскому, что существует угроза "ракетного удара по ОП".Следующими, по информации журналистов "Украинской правды", в помещении также внезапно появились "вооруженные до зубов" силовики Управления Государственной Охраны, которые "под руки" вывели Зеленского в "безопасное место".Отмечается, что именно так он впервые оказался в бункере, откуда, последствии, сделает множество фотосессией он сам, и первая леди Украины Елена Зеленская.
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новости, владимир зеленский, бункер, сми
Новости, Владимир Зеленский, бункер, СМИ

СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер

14:50 05.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Восточного партнерства
Саммит Восточного партнерства - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Охране Офиса президента пришлось едва ли не "под руки" уводить Владимира Зеленского в бункер из комнаты совещаний. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября
В статье рассказывается о работе украинских органов государственной власти в период с 21 по 24 февраля.
По информации журналистов, в середине дня 24 февраля Зеленский проводил совещание с лидерами парламентских фракций.
Неожиданно, минуте на 30-й встречи, в ситуационную комнату едва ли не вбежал руководитель президентской охраны. Спецслужбы передали информацию, что на Печерскую в нескольких кварталах от Офиса президента уже орудуют вражеские ДРГ.
Он также сообщил Зеленскому, что существует угроза "ракетного удара по ОП".
Следующими, по информации журналистов "Украинской правды", в помещении также внезапно появились "вооруженные до зубов" силовики Управления Государственной Охраны, которые "под руки" вывели Зеленского в "безопасное место".
Отмечается, что именно так он впервые оказался в бункере, откуда, последствии, сделает множество фотосессией он сам, и первая леди Украины Елена Зеленская.
Зеленский Владимир - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 20:00
«Железный бункер»: военный эксперт рассказал, как Зеленский может использовать израильские системы ПВОВладимир Зеленский может обезопасить свой бункер системой ПВО «Железный купол», сказал автор Telegram-канала «Крылья войны», специалист по военной и гражданской авиации Андрей Привезенцев в интервью Украина.ру
 
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