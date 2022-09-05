https://ukraina.ru/20220905/1038452557.html

СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер

СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер - 05.09.2022 Украина.ру

СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер

Охране Офиса президента пришлось едва ли не "под руки" уводить Владимира Зеленского в бункер из комнаты совещаний. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября

2022-09-05T14:50

2022-09-05T14:50

2022-09-05T14:50

новости

владимир зеленский

бункер

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/48/1032894820_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_f53ca1992d01b3bc6fe1741d38df7366.jpg.webp

В статье рассказывается о работе украинских органов государственной власти в период с 21 по 24 февраля.По информации журналистов, в середине дня 24 февраля Зеленский проводил совещание с лидерами парламентских фракций.Он также сообщил Зеленскому, что существует угроза "ракетного удара по ОП".Следующими, по информации журналистов "Украинской правды", в помещении также внезапно появились "вооруженные до зубов" силовики Управления Государственной Охраны, которые "под руки" вывели Зеленского в "безопасное место".Отмечается, что именно так он впервые оказался в бункере, откуда, последствии, сделает множество фотосессией он сам, и первая леди Украины Елена Зеленская.

https://ukraina.ru/20220610/1034135937.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, бункер, сми