В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия - 05.09.2022 Украина.ру
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В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия
В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия - 05.09.2022 Украина.ру
В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия
Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора Украины
2022-09-05T12:17
2022-09-05T12:17
новости
чернигов
взрыв
выставка
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Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора УкраиныПо разным данным, от взрыва пострадало от 5 до 15 человек, однако, точно известно, что четверо из пострадавших – дети.Подозреваемые были задержаны прокуратурой в тот же день, им инкриминируется "нарушение правил обращения с оружием".
https://ukraina.ru/20220904/1038432484.html
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новости, чернигов, взрыв, выставка
Новости, Чернигов, взрыв, выставка

В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия

12:17 05.09.2022
 
Взрыв на выставке оружия в Чернигове. Офис Генерального прокурора Украины
 Взрыв на выставке оружия в Чернигове. Офис Генерального прокурора Украины
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Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора Украины
Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора Украины
По данным следствия, 3 сентября 2022 года в городе Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал.
По разным данным, от взрыва пострадало от 5 до 15 человек, однако, точно известно, что четверо из пострадавших – дети.
Подозреваемые были задержаны прокуратурой в тот же день, им инкриминируется "нарушение правил обращения с оружием".
- РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 16:14
В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них детиВо время выставки боеприпасов в Чернигове сдетонировал боеприпас для гранатомета, ранены 8 человек. Об этом 3 сентября сообщил телеканал "Суспільне"
 
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