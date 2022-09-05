https://ukraina.ru/20220905/1038442634.html

В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия

В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия - 05.09.2022 Украина.ру

В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия

Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора Украины

2022-09-05T12:17

2022-09-05T12:17

2022-09-05T12:17

новости

чернигов

взрыв

выставка

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Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора УкраиныПо разным данным, от взрыва пострадало от 5 до 15 человек, однако, точно известно, что четверо из пострадавших – дети.Подозреваемые были задержаны прокуратурой в тот же день, им инкриминируется "нарушение правил обращения с оружием".

https://ukraina.ru/20220904/1038432484.html

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новости, чернигов, взрыв, выставка