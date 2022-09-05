https://ukraina.ru/20220905/1038442634.html
В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия
В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия - 05.09.2022 Украина.ру
В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия
Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора Украины
2022-09-05T12:17
2022-09-05T12:17
2022-09-05T12:17
новости
чернигов
взрыв
выставка
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Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора УкраиныПо разным данным, от взрыва пострадало от 5 до 15 человек, однако, точно известно, что четверо из пострадавших – дети.Подозреваемые были задержаны прокуратурой в тот же день, им инкриминируется "нарушение правил обращения с оружием".
https://ukraina.ru/20220904/1038432484.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чернигов, взрыв, выставка
Новости, Чернигов, взрыв, выставка
В Чернигове нашли подозреваемых в деле о взрыве на выставке оружия
Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны, сообщает 5 сентября Офис Генерального прокурора Украины