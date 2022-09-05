https://ukraina.ru/20220905/1038441373.html

Отъезд МАГАТЭ, удары по Донбассу и освобожденным территориям. Главное на Украине на 12:00 5 сентября

Отъезд МАГАТЭ, удары по Донбассу и освобожденным территориям. Главное на Украине на 12:00 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру

Отъезд МАГАТЭ, удары по Донбассу и освобожденным территориям. Главное на Украине на 12:00 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T12:00

2022-09-05T12:00

2022-09-05T13:02

магатэ

энергодар

запорожская аэс

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обстрелы

днр

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Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию. Украинские военные за сутки 40 раз обстреляли ДНР. Беспилотники ударили по волонтерскому штабу в ЭнергодареСпециалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.«Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей», — сказал он.Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как заверил эксперт-атомщик Ренат Карчаа, сопровождавший членов делегации организации на станции, все доказательства того, что Запорожскую АЭС обстреливает украинская сторона, были предоставлены гендиректору МАГАТЭ.«Что касается направления ударов, то оно очевидно, и все доказательства того, что они производились с украинской стороны, господину Гросси были предоставлены», — сказал он.По его словам, позиции украинской артиллерии находятся в районе Марганца и Никополя на противоположном берегу Днепра, о чем свидетельствует траектория снарядов, которые падают на территории АЭС и в прилегающих районах.Как сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, два эксперта МАГАТЭ остались на АЭС.Он выразил надежду, что оставшиеся на ЗАЭС представители МАГАТЭ станут гарантом безопасности станции.«У нас также очень большие надежды непосредственно на доклад (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси завтра на совете безопасности ООН», — сказал он.По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.По данным местных властей, после обстрела со стороны ВСУ линий электропередач на АЭС работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории.«Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями. Из-за отключения ЛЭП, по которым были нанесены удары со стороны ВСУ, есть ряд регламентных работ. В рамках этих мероприятий пятый энергоблок отключен, шестой работает в норме и подает энергию в общую энергосистему», — сказал Волга.Он уточнил, что электроэнергия поступает в том числе и на территории, подконтрольные Украине «в обязательном порядке».Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в СЦКК сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны украинских военных за истекшие сутки.На донецком направлении противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм.На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм.Всего Вооруженные силу Украины (ВСУ) выпустили 199 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский и Кировский районы), Зайцево, Горловка, Озеряновка, Гольмовский, Широкая Балка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Михайловка, Макеевка (Червоногвардейский район, пос. Землянки), Кременец.Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Кировском районе Донецка и Горловке.Повреждено 18 домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке.В то же время официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко заверил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.Удары по освобожденным территориямВСУ утром выпустили 30 артиллерийских снарядов по жилым районам Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщила в Telegram военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара.«Боевики ВСУ ведут артиллерийские обстрелы жилых районов города Каменка-Днепровская. Военно-гражданская администрация города зафиксировала более 30 артиллерийских ударов по жилым районам города и гражданской инфраструктуре», — говорится в материале.Экстренные службы уточняют информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры, находятся в немедленной готовности оказать первую помощь.Город находится на расстоянии всего около 16 километров от Энергодара.Под ударами в понедельник оказался и сам Энергодар. Глава администрации города Александр Волга рассказал, что нападению подвергся волонтерский штаб общественного движения «Мы вместе с Россией».«По городу только что прилетело два беспилотника. На общественное движение "Мы вместе". Пострадавших нет, повреждения есть — побиты стекла и прочее. Это находится около жилого дома, поэтому есть разрушения», — сказал Волга.В пресс-службе администрации города уточнили, что в момент удара в волонтерском штабе проводился прием граждан.«В помещении находились работники гуманитарной миссии, а также осуществлялся прием граждан для оказания им всесторонней помощи социально-бытового характера», — отметили там.В здании и рядом с ним отсутствовала какая-либо военная техника, военная инфраструктура или военнослужащие, говорится в сообщении пресс-службы.На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Проводится оценка степени повреждений жилого фонда.По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимира Леонтьева, украинцы всю ночь обстреливали и территорию освобожденной от националистов территории Новой Каховки в Херсонской области.По его словам, избежать разрушения города позволила работа системы ПВО.При этом заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram заверил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах, они понесли крупные потери.«Херсон был, есть и будет русским городом. <...> Все операции и контрнаступления потерпели крах», — написал Стремоусов.По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. По данным ВГА Каховского района, 3 сентября был нанесен ракетный удар по жилым кварталам Херсона, также ракетные удары наносились по Каховской ГЭС и селу Казацкое.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ukraina.ru/20220905/1038436696.html

https://ukraina.ru/20220904/1038433005.html

https://ukraina.ru/20220904/1038429985.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

магатэ, энергодар, запорожская аэс, херсонская область, хроники, эксклюзив, россия, украина, обстрелы, днр, лнр