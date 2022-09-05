https://ukraina.ru/20220905/1038436696.html

Отъезд посла США, взрывы, жестокое наказание для киевских властей. Главное на Украине на утро 5 сентября

Отъезд посла США, взрывы, жестокое наказание для киевских властей. Главное на Украине на утро 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру

Отъезд посла США, взрывы, жестокое наказание для киевских властей. Главное на Украине на утро 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T09:00

2022-09-05T09:00

2022-09-05T10:00

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Посол США завершил работу и покинул Россию в рамках дипломатической ротации. Неспокойная обстановка в Энергодаре и Горловке. В Запорожье пообещали жестокое наказание угрожающим населению политикамПосол США Джон Салливан завершил свою работу в России и покинул Москву, сообщили на сайте дипмиссии.После ухода с должности Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие посты в американских министерствах юстиции, обороны и торговли США.Салливан проработал на должности посла США в России три года (с декабря 2019 года). До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.СМИ заверяют, что Вашингтон готовит ротацию на должность посла США в Москве. При этом ни о каком понижении уровня диппредставительства Соединенных Штатов в России речи не идет.О том, что Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, сообщала и газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, отъезд посла из Москвы был запланирован.«Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», — отметили в посольстве США в РФ.В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков предположил, что возможной причиной отъезда из России американского посла Джона Салливана стало ухудшение отношений Москвы и Вашингтона. По его мнению, прекращение полномочий посла не было запланированным, но оказалось неизбежным.Дудаков объяснил, что американских послов обычно переназначают после президентских выборов. Салливан был назначен еще при бывшем главе государства Дональде Трампе, поэтому теперь действующий американский лидер Джо Байден хотел бы назначить своего.«Сейчас я допускаю, что его отставка связана не с такими бюрократическими процедурами, а с тем, что происходит в отношениях между Россией и США, которые де-факто заморожены. Ему на смену посла все-таки выберут и утвердят в cенате, но это займет какое-то время, и это показывает, до какого уровня упали наши отношения», — предположил политолог.Говоря о преемнике Салливана, Дудаков заявил, что кандидата будут выбирать из членов демократической партии, это будет человек, «который понимает специфику России». Однако, указал он, многие из тех, кто специализируется по России, персоны нон грата для Москвы, поэтому Вашингтону «придется потрудиться, чтобы найти нужную кандидатуру на пост посла».Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отказался отвечать на вопрос, стал ли для Москвы неожиданным отъезд Джона Салливана, а также запрашивал ли Вашингтон агреман на нового посла. Он переадресовал соответствующий вопрос в Министерство иностранных дел (МИД).Как подчеркнул представитель Госдепартамента США, Вашингтон считает критически важным сохранение дипломатических отношений с Москвой для «управления напряженностью» в разгар кризиса на Украине.По его словам, американские власти намерены в ближайшее время объявить кандидатуру на должность посла США в России.«Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в России], но на данный момент нам не о чем сообщить», — сказал он.Дипломат пояснил, что потенциальную кандидатуру сначала должен утвердить Сенат Конгресса.Взрывы в Энергодаре и обстрел ГорловкиТри мощных взрыва прогремели в Энергодаре в Запорожской области. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).На улицах сохраняется спокойная обстановка, действует комендантский час.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять взрывов.По словам главы администрации города Энергодар Александра Волги, один из артиллерийских снарядов ВСУ попал в энергоблок Запорожской АЭС. Снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока. При этом чиновник не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на АЭС 6 энергоблоков по 1 гигаватту мощности.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли также Горловку в ДНР из артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО, выпустив в общей сложности четыре снаряда. Об этом в понедельник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По информации представительства, украинские силовики из населенного пункта Дылеевка в 01:00 выпустили по Горловке четыре снаряда калибра 155 мм.Жестокое наказание для украинских политиковПредседатель запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов пообещал, что все украинские политики, угрожающие населению региона, понесут жестокое наказание и будут привлечены к уголовной ответственности.Таким образом, он ответил на заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая пригрозила жителям перешедших под контроль России регионов до 12 лет тюрьмы за участие в референдумах.По его мнению, украинские власти понимают, что жители Запорожской области связывают свое будущее с Россией.Ранее Рогов заявил, что обстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре Вооруженные силы Украины лишь помогают усилить стремление запорожцев вернуть регион в Россию. По его словам, уже 45 тысяч жителей области подали заявления на получение паспорта российского гражданина.В понедельник посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров в интервью РИА «Новости» заверил, что Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов.«Организация голосования на выборах и референдумах относится к исключительному ведению органов соответствующей территории. Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН (Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, ПРООН), ОБСЕ, а также на двусторонней основе», — сказал он, отвечая на вопрос, получали ли в Москве просьбы от республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей помочь им в проведении референдумов.Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории ДНР и ЛНР состоятся, и назвал республики территорией России.Россия в феврале признала ДНР и ЛНР, которые выразили желание войти в ее состав. Также о намерении стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях, где планируются соответствующие референдумы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав России — это планы жителей этих регионов, а не Москвы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ukraina.ru/20220904/1038433005.html

https://ukraina.ru/20220904/1038429985.html

https://ukraina.ru/20220904/1038426353.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

днр, лнр, энергодар, горловка, хроники, эксклюзив, посол, джон салливан, запорожская область, запорожская аэс