https://ukraina.ru/20220905/1038434604.html
Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"
Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу" - 05.09.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"
Всего на изюмско-славянском направлении у Союза доборовольцев Донбасса действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T08:15
2022-09-05T08:15
2022-09-05T08:15
новости
донбасс
союз добровольцев донбасса
изюм
славянск
всу
плен
херсон
запорожье
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Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, наши силы настолько активно уничтожают украинские формирования в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.Всего на изюмско-славянском направлении у нас действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей бывшей Украины. Так что география у СДД расширилась, уточнил Бородай.Помимо того, что члены "Союза" воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР и ЛНР, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, союз добровольцев донбасса, изюм, славянск, всу, плен, херсон, запорожье
Новости, Донбасс, Союз добровольцев Донбасса, Изюм, Славянск, ВСУ, плен, Херсон, Запорожье
Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"
Всего на изюмско-славянском направлении у Союза доборовольцев Донбасса действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, наши силы настолько активно уничтожают украинские формирования в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.
"Всё так, за исключением одного: сдаваться в плен они иногда всё же успевают. Кроме армейских подразделений, на этом направлении успешно действует батальон "Рюрик" и отряд "Барс-13", созданный Союзом Добровольцев Донбасса", - указал парламентарий.
Всего на изюмско-славянском направлении у нас действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей бывшей Украины. Так что география у СДД расширилась, уточнил Бородай.
Помимо того, что члены "Союза" воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР и ЛНР, заключил собеседник издания.