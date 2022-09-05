https://ukraina.ru/20220905/1038434604.html

Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"

Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу" - 05.09.2022 Украина.ру

Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"

Всего на изюмско-славянском направлении у Союза доборовольцев Донбасса действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T08:15

2022-09-05T08:15

2022-09-05T08:15

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Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, наши силы настолько активно уничтожают украинские формирования в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.Всего на изюмско-славянском направлении у нас действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей бывшей Украины. Так что география у СДД расширилась, уточнил Бородай.Помимо того, что члены "Союза" воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР и ЛНР, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донбасс, союз добровольцев донбасса, изюм, славянск, всу, плен, херсон, запорожье