Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу" - 05.09.2022 Украина.ру
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Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"
Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу" - 05.09.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"
Всего на изюмско-славянском направлении у Союза доборовольцев Донбасса действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T08:15
2022-09-05T08:15
новости
донбасс
союз добровольцев донбасса
изюм
славянск
всу
плен
херсон
запорожье
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Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, наши силы настолько активно уничтожают украинские формирования в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.Всего на изюмско-славянском направлении у нас действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей бывшей Украины. Так что география у СДД расширилась, уточнил Бородай.Помимо того, что члены "Союза" воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР и ЛНР, заключил собеседник издания.
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новости, донбасс, союз добровольцев донбасса, изюм, славянск, всу, плен, херсон, запорожье
Новости, Донбасс, Союз добровольцев Донбасса, Изюм, Славянск, ВСУ, плен, Херсон, Запорожье

Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"

08:15 05.09.2022
 
© Фото : Владимир Трефилов
- РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Владимир Трефилов
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Всего на изюмско-славянском направлении у Союза доборовольцев Донбасса действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, наши силы настолько активно уничтожают украинские формирования в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.
"Всё так, за исключением одного: сдаваться в плен они иногда всё же успевают. Кроме армейских подразделений, на этом направлении успешно действует батальон "Рюрик" и отряд "Барс-13", созданный Союзом Добровольцев Донбасса", - указал парламентарий.
Всего на изюмско-славянском направлении у нас действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей бывшей Украины. Так что география у СДД расширилась, уточнил Бородай.
Помимо того, что члены "Союза" воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР и ЛНР, заключил собеседник издания.
 
НовостиДонбассСоюз добровольцев ДонбассаИзюмСлавянскВСУпленХерсонЗапорожье
 
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