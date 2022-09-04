https://ukraina.ru/20220904/1038432484.html
В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети
В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети - 04.09.2022 Украина.ру
В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети
Во время выставки боеприпасов в Чернигове сдетонировал боеприпас для гранатомета, ранены 8 человек. Об этом 3 сентября сообщил телеканал "Суспільне"
2022-09-04T16:14
2022-09-04T16:14
2022-09-04T16:14
новости
оружие
гранатомет
чернигов
выставка
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Сообщается, что из восьмерых раненых, четверо – дети.Журналистка, освещавшая в эфире выставку, перейдя на русский язык срочно призвала всех отправляться в убежище.Местные жители сообщают, что боевое оружие и снаряды находились без присмотра в непосредственной доступности от детей.С начала СВО на Украине совершенно бесконтрольно оружие попадает в руки самых разных слоев населения. Более того, некоторые политические группы, создавали себе "положительный имидж", раздавая боевые автоматы и снаряды прямо на улицах городов.Так, экс-президент Украины Петр Порошенко в первые же дни спецоперации на улицах Киева раздавал оружие всем желающим, а после снимал видео "с фронта", где он привозит технику и амуницию для ВСУ. Однако, позднее журналисты выяснили, что видео – постановочные и снимались в Ивано-Франковской области.
https://ukraina.ru/20220901/1038301615.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, гранатомет, чернигов, выставка
В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети
Во время выставки боеприпасов в Чернигове сдетонировал боеприпас для гранатомета, ранены 8 человек. Об этом 3 сентября сообщил телеканал "Суспільне"
Сообщается, что из восьмерых раненых, четверо – дети.
Журналистка, освещавшая в эфире выставку, перейдя на русский язык срочно призвала всех отправляться в убежище.
Местные жители сообщают, что боевое оружие и снаряды находились без присмотра в непосредственной доступности от детей.
С начала СВО на Украине совершенно бесконтрольно оружие попадает в руки самых разных слоев населения. Более того, некоторые политические группы, создавали себе "положительный имидж", раздавая боевые автоматы и снаряды прямо на улицах городов.
Так, экс-президент Украины Петр Порошенко в первые же дни спецоперации на улицах Киева раздавал оружие всем желающим, а после снимал видео "с фронта", где он привозит технику и амуницию для ВСУ. Однако, позднее журналисты выяснили, что видео – постановочные и снимались в Ивано-Франковской области.