В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети - 04.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220904/1038432484.html
В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети
В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети - 04.09.2022 Украина.ру
В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети
Во время выставки боеприпасов в Чернигове сдетонировал боеприпас для гранатомета, ранены 8 человек. Об этом 3 сентября сообщил телеканал "Суспільне"
2022-09-04T16:14
2022-09-04T16:14
новости
оружие
гранатомет
чернигов
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/34/1033943406_0:220:4288:2632_1920x0_80_0_0_76f6dc1b162705645bc75e3bb6e0347d.jpg
Сообщается, что из восьмерых раненых, четверо – дети.Журналистка, освещавшая в эфире выставку, перейдя на русский язык срочно призвала всех отправляться в убежище.Местные жители сообщают, что боевое оружие и снаряды находились без присмотра в непосредственной доступности от детей.С начала СВО на Украине совершенно бесконтрольно оружие попадает в руки самых разных слоев населения. Более того, некоторые политические группы, создавали себе "положительный имидж", раздавая боевые автоматы и снаряды прямо на улицах городов.Так, экс-президент Украины Петр Порошенко в первые же дни спецоперации на улицах Киева раздавал оружие всем желающим, а после снимал видео "с фронта", где он привозит технику и амуницию для ВСУ. Однако, позднее журналисты выяснили, что видео – постановочные и снимались в Ивано-Франковской области.
https://ukraina.ru/20220901/1038301615.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/34/1033943406_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_c4d0199ff667f652e404a627ed521311.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оружие, гранатомет, чернигов, выставка
Новости, оружие, гранатомет, Чернигов, выставка

В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети

16:14 04.09.2022
 
© AP / Andrew Marienko, File
- РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP / Andrew Marienko, File
Читать в
Во время выставки боеприпасов в Чернигове сдетонировал боеприпас для гранатомета, ранены 8 человек. Об этом 3 сентября сообщил телеканал "Суспільне"
Сообщается, что из восьмерых раненых, четверо – дети.
Журналистка, освещавшая в эфире выставку, перейдя на русский язык срочно призвала всех отправляться в убежище.
Местные жители сообщают, что боевое оружие и снаряды находились без присмотра в непосредственной доступности от детей.
С начала СВО на Украине совершенно бесконтрольно оружие попадает в руки самых разных слоев населения. Более того, некоторые политические группы, создавали себе "положительный имидж", раздавая боевые автоматы и снаряды прямо на улицах городов.
Так, экс-президент Украины Петр Порошенко в первые же дни спецоперации на улицах Киева раздавал оружие всем желающим, а после снимал видео "с фронта", где он привозит технику и амуницию для ВСУ. Однако, позднее журналисты выяснили, что видео – постановочные и снимались в Ивано-Франковской области.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 07:00
Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с РоссиейНАТО фактически участвует в конфликте на Украине, а сама Украина – оружие Альянса против России, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиоружиегранатометЧерниговвыставка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
17:52Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
17:38Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
16:45С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье
16:19Чем Россия ответит на "холодный душ" ЕС? Камкин о запрете на выдачу виз
16:17Скандал у торговцев оружием, порно, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 4 сентября
16:16Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ
16:14В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети
15:47Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС
15:38Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном
15:15Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию
15:03Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине
14:45В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе
14:19"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка
14:10Не ПВО и не инфраструктура. Суздальцев о том, почему Россия не бьет по центру принятия решений
13:49У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ
13:29Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов
13:01Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, если начнет сбивать американские "геркулесы"
12:52Мыть руки перед едой и не стрелять по АЭС. Недоступные для Зеленского истины
12:35Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"
Лента новостейМолния