https://ukraina.ru/20220904/1038432484.html

В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети

В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети - 04.09.2022 Украина.ру

В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети

Во время выставки боеприпасов в Чернигове сдетонировал боеприпас для гранатомета, ранены 8 человек. Об этом 3 сентября сообщил телеканал "Суспільне"

2022-09-04T16:14

2022-09-04T16:14

2022-09-04T16:14

новости

оружие

гранатомет

чернигов

выставка

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Сообщается, что из восьмерых раненых, четверо – дети.Журналистка, освещавшая в эфире выставку, перейдя на русский язык срочно призвала всех отправляться в убежище.Местные жители сообщают, что боевое оружие и снаряды находились без присмотра в непосредственной доступности от детей.С начала СВО на Украине совершенно бесконтрольно оружие попадает в руки самых разных слоев населения. Более того, некоторые политические группы, создавали себе "положительный имидж", раздавая боевые автоматы и снаряды прямо на улицах городов.Так, экс-президент Украины Петр Порошенко в первые же дни спецоперации на улицах Киева раздавал оружие всем желающим, а после снимал видео "с фронта", где он привозит технику и амуницию для ВСУ. Однако, позднее журналисты выяснили, что видео – постановочные и снимались в Ивано-Франковской области.

https://ukraina.ru/20220901/1038301615.html

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2022

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новости, оружие, гранатомет, чернигов, выставка