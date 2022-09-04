Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября - 04.09.2022 Украина.ру
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Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября
Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября - 04.09.2022 Украина.ру
Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября
ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Жена президента Украины Елена Зеленская призвала британцев помнить о потерях её страны
2022-09-04T12:34
2022-09-04T12:34
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 44 удара по территории республики."На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском - артиллерию 152 мм, на горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 241 единицу различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новосёловка, Ясиноватая, ст. Донецк-Северный, Макеевка (Кировский район), Доля."За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, посёлок Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобождённой ранее Евгеновке", - указывалось в сообщении.Огнём украинской артиллерии было повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.Утром 4 сентября представительство сообщило о новых обстрелах со стороны ВСУ. Так, украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив в сумме 15 снарядов,"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - Ред.) по направлению: 07:30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм...; 07:20 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 07:25 - н.п. Дружба - н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм" - сообщило представительство.При этом в Горловке при обстреле пострадало трое, а в Донецке — один мирный житель.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики."В течение 3 сентября ими очищено более 7 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Новодружеск и Шипиловка", - рассказал Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать и Северную Таврию."Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжёлая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура", - сообщил около 10:40 в комментарии РИА "Новости" замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Пока информации о пострадавших у ВГА нет.Упрёки ЗеленскойЭкономические последствия боевых действий на Украине тяжёло сказываются на её союзниках, но британцы "считают копейки", а украинцы "считают потери", заявила жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью британским СМИ. Она отметила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче."Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина... В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери", - попрекнула британцев Зеленская.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев потерпеть ради Украины. Он заявил, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными."И всё же я уверен как никогда, что мы успешно пройдем через эти испытания, и Британия выйдет из них более сильной и процветающей. Стоит помнить, кто стоит за этим глобальным ростом цен и что сейчас стоит на кону", - отмечает Джонсон. .Он напомнил, как было трудно в первые месяцы пандемии коронавируса, но что впоследствии все нарушенные цепочки снабжения постепенно наладились.Между тем, именно в пандемию сам Джонсон оскандалился с закрытой вечеринкой, в которой он принял участие. Вечеринка проходило в то время, когда для рядовых британцев были введены жёсткие меры по изоляции. Как отмечает ряд экспертов, Джонсон активно начал участвовать в ситуации на Украине в том числе и для того, чтобы переключить внимание с этого скандала, который нанёс серьёзный удар по имиджу власти.Тем временем в Великобритании готовятся ввести новые ограничения.Как сообщило издание Daily Mail, британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера."Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30", - указывалось в публикации издания.Тем временем в ряде государств Европы всё громче раздаются голоса о необходимости пересмотреть санкционную политику в адрес России, а также уменьшить помощь Украине.В свою очередь британское издание The Times сообщило, что полиция Великобритании готовится к "горячей" зиме - к всплеску преступности на фоне экономических проблем. В связи с этим летом был разработан специальный циркуляр, который и опубликовало издание.По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов, исходя из того, что "экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране".Имеются в виду такие преступления: кражи в магазинах, сетевое мошенничество, кражи со взломом, похищения велосипедов и вообще все виды преступления, "связанные с финансовой уязвимостью" британских семей и отдельных лиц. Всего этого, по мнению полиции, в холодное время года станет значительно больше.
https://ukraina.ru/20220904/1038426353.html
https://ukraina.ru/20220903/1038416678.html
https://ukraina.ru/20220903/1038414273.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября

12:34 04.09.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена Зеленская
- РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена Зеленская
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Жена президента Украины Елена Зеленская призвала британцев помнить о потерях её страны
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 44 удара по территории республики.
"На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском - артиллерию 152 мм, на горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 241 единицу различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новосёловка, Ясиноватая, ст. Донецк-Северный, Макеевка (Кировский район), Доля.
"За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, посёлок Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобождённой ранее Евгеновке", - указывалось в сообщении.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
10:03
"Леопарды" под Херсоном, угрозы Верещук, попадание по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 4 сентябряРяд источников сообщил о появлении на херсонском направлении танков "Леопард". Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук пригрозила всем, кто придёт на референдумы. Украинский снаряд поразил один из энергоблоков Запорожской АЭС
Утром 4 сентября представительство сообщило о новых обстрелах со стороны ВСУ. Так, украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив в сумме 15 снарядов,
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - Ред.) по направлению: 07:30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм...; 07:20 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 07:25 - н.п. Дружба - н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм" - сообщило представительство.
При этом в Горловке при обстреле пострадало трое, а в Донецке — один мирный житель.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.
"В течение 3 сентября ими очищено более 7 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Новодружеск и Шипиловка", - рассказал Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать и Северную Таврию.
"Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжёлая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура", - сообщил около 10:40 в комментарии РИА "Новости" замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
ВСУ боец - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 19:03
Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на УкраинеУкраина попыталась высадить ещё один десант на Запорожской АЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал новые подробности о деятельности США на Украине
Пока информации о пострадавших у ВГА нет.
Упрёки Зеленской
Экономические последствия боевых действий на Украине тяжёло сказываются на её союзниках, но британцы "считают копейки", а украинцы "считают потери", заявила жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью британским СМИ. Она отметила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче.
"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина... В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери", - попрекнула британцев Зеленская.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев потерпеть ради Украины. Он заявил, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными.
"И всё же я уверен как никогда, что мы успешно пройдем через эти испытания, и Британия выйдет из них более сильной и процветающей. Стоит помнить, кто стоит за этим глобальным ростом цен и что сейчас стоит на кону", - отмечает Джонсон. .
Он напомнил, как было трудно в первые месяцы пандемии коронавируса, но что впоследствии все нарушенные цепочки снабжения постепенно наладились.
Между тем, именно в пандемию сам Джонсон оскандалился с закрытой вечеринкой, в которой он принял участие. Вечеринка проходило в то время, когда для рядовых британцев были введены жёсткие меры по изоляции. Как отмечает ряд экспертов, Джонсон активно начал участвовать в ситуации на Украине в том числе и для того, чтобы переключить внимание с этого скандала, который нанёс серьёзный удар по имиджу власти.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 16:13
Потери ВСУ, подробности по десанту, новая угроза России. Главное на Украине на 16:00 3 сентябряУкраинские военные продолжают нести потери. В Минобороны РФ рассказали о подробностях противодействия украинскому десанту в Энергодаре. Запрошенные Украиной беспилотники "Байрактар" с устройством распыления угрожают России
Тем временем в Великобритании готовятся ввести новые ограничения.
Как сообщило издание Daily Mail, британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера.
"Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30", - указывалось в публикации издания.
Тем временем в ряде государств Европы всё громче раздаются голоса о необходимости пересмотреть санкционную политику в адрес России, а также уменьшить помощь Украине.
В свою очередь британское издание The Times сообщило, что полиция Великобритании готовится к "горячей" зиме - к всплеску преступности на фоне экономических проблем. В связи с этим летом был разработан специальный циркуляр, который и опубликовало издание.

По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов, исходя из того, что "экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране".

Имеются в виду такие преступления: кражи в магазинах, сетевое мошенничество, кражи со взломом, похищения велосипедов и вообще все виды преступления, "связанные с финансовой уязвимостью" британских семей и отдельных лиц. Всего этого, по мнению полиции, в холодное время года станет значительно больше.
 
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12:35Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"
12:34Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября
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