"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемерие - 04.09.2022 Украина.ру
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"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемерие
"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемерие - 04.09.2022 Украина.ру
"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемерие
Турецкое издание Evrensel опубликовала статью, высмеивающую лицемерие европейских лидеров, которые одобряя действия первого президента СССР Михаила Горбачёва по окончанию Холодной войны, воздвигают новый "железный занавес" между Европой и Россией. Публикация появилась на днях на сайте издания
2022-09-04T11:50
2022-09-04T11:50
новости
визы
турция
горбачев
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"Те, кто еще вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право российских граждан", - говорится в статье "Железный занавес в Европе".Автор материала отмечает, что население Евросоюза само же пострадает от фактического запрета на выдачу виз россиянам, как оно уже пострадало от введения антироссийских санкций на фоне СВО.По мнению издания, Европа уже "не является континентом, где каждый путешествует легко, даже в качестве туриста".Решение глав МИД стран Евросоюза турецкое издание называет "лицемерием и разглагольствованием", особенно на фоне речей о деятельности Горбачёва, звучащих со всех сторон в последние дни из-за его смерти.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
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новости, визы, турция, горбачев
Новости, визы, Турция, Горбачев

"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемерие

11:50 04.09.2022
 
© CC0, PixabayТурция флаги
Турция флаги
© CC0, Pixabay
Читать в
Турецкое издание Evrensel опубликовала статью, высмеивающую лицемерие европейских лидеров, которые одобряя действия первого президента СССР Михаила Горбачёва по окончанию Холодной войны, воздвигают новый "железный занавес" между Европой и Россией. Публикация появилась на днях на сайте издания
"Те, кто еще вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право российских граждан", - говорится в статье "Железный занавес в Европе".
Автор материала отмечает, что население Евросоюза само же пострадает от фактического запрета на выдачу виз россиянам, как оно уже пострадало от введения антироссийских санкций на фоне СВО.
По мнению издания, Европа уже "не является континентом, где каждый путешествует легко, даже в качестве туриста".
Решение глав МИД стран Евросоюза турецкое издание называет "лицемерием и разглагольствованием", особенно на фоне речей о деятельности Горбачёва, звучащих со всех сторон в последние дни из-за его смерти.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:17
Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиянСтраны ЕС единогласно пришли к договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с РФ, заявил 31 августа журналистам глава евродиплматии Жозеп Боррель
 
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