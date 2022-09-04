https://ukraina.ru/20220904/1038428511.html
Начнут стучать на своих. Эксперт о том, как Россия задавила бандеровцев и задавит украинских террористов
Начнут стучать на своих. Эксперт о том, как Россия задавила бандеровцев и задавит украинских террористов - 04.09.2022 Украина.ру
Начнут стучать на своих. Эксперт о том, как Россия задавила бандеровцев и задавит украинских террористов
Все разговоры о том, что СССР смог совладать с бандеровским террором в результате договоренностей с американскими спецслужбами, которые их поддерживали, полная чушь. Вопрос решался самыми жесткими мерами. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T10:55
2022-09-04T10:55
2022-09-04T10:55
новости
бандеровцы
террор
херсон
сша
спецслужбы
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Сейчас на освобожденных территориях украинские диверсанты осуществляют теракты. На Владимира Сальдо было покушение, на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту так же было покушение, в замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура стреляли из пистолета и автомата – убили. В среду, 24 августа, стало известно, что в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.Сейчас до людей на освобожденных территориях нужно донести, что мы не собираемся никуда уходить, что мы готовы защищать их всеми имеющимися способами и что мы готовы дать им возможность защищаться самим, уверен Кочетков.И носители идеи, и исполнители, и пособники украинского террора на освобожденных территориях должны уничтожаться без исключения. Иначе число жертв этого террора будет только множится, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бандеровцы, террор, херсон, сша, спецслужбы
Новости, бандеровцы, террор, Херсон, США, спецслужбы
Начнут стучать на своих. Эксперт о том, как Россия задавила бандеровцев и задавит украинских террористов
Все разговоры о том, что СССР смог совладать с бандеровским террором в результате договоренностей с американскими спецслужбами, которые их поддерживали, полная чушь. Вопрос решался самыми жесткими мерами. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Сейчас на освобожденных территориях украинские диверсанты осуществляют теракты. На Владимира Сальдо было покушение, на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту так же было покушение, в замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура стреляли из пистолета и автомата – убили. В среду, 24 августа, стало известно, что в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.
"Это чушь собачья. Я не знаю, кто там договаривался с американцами. У меня дед служил в органах госбезопасности на Западной Украине с 1944 по 1949 год. Пока мы не начали их беспощадно резать без всяких прокуроров и проверок, мы вообще ничего не могли сделать. Как только мы по любому серьезному подозрению стали отправлять их к Коновальцу, они сразу же массово стали стучать на своих подельников", - подчеркнул эксперт.
Сейчас до людей на освобожденных территориях нужно донести, что мы не собираемся никуда уходить, что мы готовы защищать их всеми имеющимися способами и что мы готовы дать им возможность защищаться самим, уверен Кочетков.
И носители идеи, и исполнители, и пособники украинского террора на освобожденных территориях должны уничтожаться без исключения. Иначе число жертв этого террора будет только множится, заключил собеседник издания.