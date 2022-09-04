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В Николаев или в Кривой Рог? Военный эксперт о том, куда Россия погонит ВСУ из-под Херсона

В Николаев или в Кривой Рог? Военный эксперт о том, куда Россия погонит ВСУ из-под Херсона - 04.09.2022 Украина.ру

В Николаев или в Кривой Рог? Военный эксперт о том, куда Россия погонит ВСУ из-под Херсона

Если после наступления ВСУ на херсонском направлении российские войска нанесут успешный контрудар, все зависит от того, куда будут отступать войска противника. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T10:40

2022-09-04T10:40

2022-09-04T10:40

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авиация

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Нужно понимать, что удары на Николаев и Кривой Рог – расходящиеся. И если одна наша группировка будет успешно двигаться на Николаев, то она может получить удар во фланг со стороны Кривого Рога и понести серьезные потери. И наоборот, пояснил эксперт.Пока же вряд ли России придется снимать войска с Донбасса и перебрасывать их под Херсон. Имеющейся группировки достаточно, чтобы сдержать контрудар украинских сил. Плюс, погода успешно позволяет действовать нашей авиации и артиллерии, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, херсон, николаев, кривой рог, донбасс, артиллерия, авиация