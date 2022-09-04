https://ukraina.ru/20220904/1038427349.html

С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров

С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров - 04.09.2022 Украина.ру

С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров

Вы не найдете ни одного за восемьдесят лет решения Америки, нарушающего территориальные итоги Второй мировой войны, они не взяли себе ни одного миллиметра территории, для них это важно - заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

2022-09-04T10:30

2022-09-04T10:30

2022-09-04T10:30

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Они жизненно зависят от Панамы, но они не стали брать эту территорию, потому что боятся потерять мировое лидерство, я говорю сейчас непопулярные вещи, но я не случайно об этом говорю - отметил депутат.По мнению Федорова, его признали около пятидесяти стран, но Белград его не признал, потому что это просто сепаратисты, а Америка лидер, а лидер всегда опирается на закон, потому что по беспределу ты не получишь мирового лидерства, таким образом, мы должны в большей степени опираться на международное право и договариваться с Америкой с позиции права, а не с позиции силы, а лучше с позиции и права, и — за ним — силы, а не наоборот.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html

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новости, россия, евгений федоров, сша, политика, внешняя политика