https://ukraina.ru/20220904/1038427349.html
С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров
С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров - 04.09.2022 Украина.ру
С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров
Вы не найдете ни одного за восемьдесят лет решения Америки, нарушающего территориальные итоги Второй мировой войны, они не взяли себе ни одного миллиметра территории, для них это важно - заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
2022-09-04T10:30
2022-09-04T10:30
2022-09-04T10:30
новости
россия
евгений федоров
сша
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/72/1033107287_0:0:1489:837_1920x0_80_0_0_ea424e63cf786bbfd52e789d12dd8ec8.jpg
Они жизненно зависят от Панамы, но они не стали брать эту территорию, потому что боятся потерять мировое лидерство, я говорю сейчас непопулярные вещи, но я не случайно об этом говорю - отметил депутат.По мнению Федорова, его признали около пятидесяти стран, но Белград его не признал, потому что это просто сепаратисты, а Америка лидер, а лидер всегда опирается на закон, потому что по беспределу ты не получишь мирового лидерства, таким образом, мы должны в большей степени опираться на международное право и договариваться с Америкой с позиции права, а не с позиции силы, а лучше с позиции и права, и — за ним — силы, а не наоборот.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/72/1033107287_0:0:1117:837_1920x0_80_0_0_0021e9fd9072dd8d74863f7277b1b7fb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, евгений федоров, сша, политика, внешняя политика
С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров
Вы не найдете ни одного за восемьдесят лет решения Америки, нарушающего территориальные итоги Второй мировой войны, они не взяли себе ни одного миллиметра территории, для них это важно - заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Они жизненно зависят от Панамы, но они не стали брать эту территорию, потому что боятся потерять мировое лидерство, я говорю сейчас непопулярные вещи, но я не случайно об этом говорю - отметил депутат.
Посмотрите, сейчас они выкручивают руки Белграду. Что они от него хотят? Чтобы он признал Косово. А зачем? Косово — американская военная база. Зачем Америке признание Косово со стороны Белграда? Потому что это итоги Второй мировой войны. Соответственно, без согласия Белграда Косово не может получить статус независимого государства.
Евгений Федоров
депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам
По мнению Федорова, его признали около пятидесяти стран, но Белград его не признал, потому что это просто сепаратисты, а Америка лидер, а лидер всегда опирается на закон, потому что по беспределу ты не получишь мирового лидерства, таким образом, мы должны в большей степени опираться на международное право и договариваться с Америкой с позиции права, а не с позиции силы, а лучше с позиции и права, и — за ним — силы, а не наоборот.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: