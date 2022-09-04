С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров - 04.09.2022 Украина.ру
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С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров
С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров - 04.09.2022 Украина.ру
С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров
Вы не найдете ни одного за восемьдесят лет решения Америки, нарушающего территориальные итоги Второй мировой войны, они не взяли себе ни одного миллиметра территории, для них это важно - заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
2022-09-04T10:30
2022-09-04T10:30
новости
россия
евгений федоров
сша
политика
внешняя политика
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Они жизненно зависят от Панамы, но они не стали брать эту территорию, потому что боятся потерять мировое лидерство, я говорю сейчас непопулярные вещи, но я не случайно об этом говорю - отметил депутат.По мнению Федорова, его признали около пятидесяти стран, но Белград его не признал, потому что это просто сепаратисты, а Америка лидер, а лидер всегда опирается на закон, потому что по беспределу ты не получишь мирового лидерства, таким образом, мы должны в большей степени опираться на международное право и договариваться с Америкой с позиции права, а не с позиции силы, а лучше с позиции и права, и — за ним — силы, а не наоборот.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html
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новости, россия, евгений федоров, сша, политика, внешняя политика
Новости, Россия, Евгений Федоров, США, политика, внешняя политика

С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров

10:30 04.09.2022
 
© Фото : Открытые источникиРоссия, США, флаги
Россия, США, флаги - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Открытые источники
Читать в
Вы не найдете ни одного за восемьдесят лет решения Америки, нарушающего территориальные итоги Второй мировой войны, они не взяли себе ни одного миллиметра территории, для них это важно - заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Они жизненно зависят от Панамы, но они не стали брать эту территорию, потому что боятся потерять мировое лидерство, я говорю сейчас непопулярные вещи, но я не случайно об этом говорю - отметил депутат.
Посмотрите, сейчас они выкручивают руки Белграду. Что они от него хотят? Чтобы он признал Косово. А зачем? Косово — американская военная база. Зачем Америке признание Косово со стороны Белграда? Потому что это итоги Второй мировой войны. Соответственно, без согласия Белграда Косово не может получить статус независимого государства.
Евгений Федоров интервью
Евгений Федоров
депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам
По мнению Федорова, его признали около пятидесяти стран, но Белград его не признал, потому что это просто сепаратисты, а Америка лидер, а лидер всегда опирается на закон, потому что по беспределу ты не получишь мирового лидерства, таким образом, мы должны в большей степени опираться на международное право и договариваться с Америкой с позиции права, а не с позиции силы, а лучше с позиции и права, и — за ним — силы, а не наоборот.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 16:18
Евгений Федоров: Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года
 
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