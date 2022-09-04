"Леопарды" под Херсоном, угрозы Верещук, попадание по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 4 сентября - 04.09.2022 Украина.ру
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"Леопарды" под Херсоном, угрозы Верещук, попадание по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 4 сентября
"Леопарды" под Херсоном, угрозы Верещук, попадание по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 4 сентября - 04.09.2022 Украина.ру
"Леопарды" под Херсоном, угрозы Верещук, попадание по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 4 сентября
Ряд источников сообщил о появлении на херсонском направлении танков "Леопард". Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук пригрозила всем, кто придёт на референдумы. Украинский снаряд поразил один из энергоблоков Запорожской АЭС
2022-09-04T10:03
2022-09-04T10:03
эксклюзив
хроники
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О появлении на херсонском направлении танков "Леопард" ещё вечером 3 сентября сообщил популярный в РФ Telegram-канал "Рыбарь"."Судя по всему, на Андреевский участок фронта сейчас перекинули весь ротный комплект итальянских Leopard 2А4. Сейчас они находятся в голой степи без поддержки средств ПВО в Сухом Ставке в зоне поражения российской артиллерии и авиации", - сообщил канал.Чуть позже публикацию дополнили."Источник поправляет, что речь может идти про 2А6", - отмечалось в публикации канала.Канал также сообщил, что речь идёт не об итальянских, а об испанских танках, которые полтора месяца назад "засветились" по время погрузки в одном из портов Европы. Чуть позже "Рыбарь" сообщил, что танки перебросили уже на южный берег Ингульца.Другой канал - "Тактический галстук" - авторы которого принимают участие в спецоперации, уточнил информацию по танкам."Сначала танки были названы итальянскими: очевидно, что источник, сообщивший о появлении "Леопардов", попросту перепутал Италию (на вооружении которой "Леопарды" никогда не состояли: у итальянцев есть свой ОБТ С1 Ariete) и Испанию, Этот момент быстро поправили многие телеграм-каналы, но интересно другое: Испания официально никакие танки Украине не поставляла. Ранее испанское правительство объявило о возможной передаче партии старых "Леопардов" в версии 2А4 Украине, но отправку постоянно откладывали, а 2 августа министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что "Леопарды" находятся в непригодном для поставок состоянии, и потому отправлены не будут", - указал канал.Кроме того, авторы указали, что интересно и упоминание модификации 2А6, "главным визуальным отличием которой являются форма лба башни и более длинное орудие: 55 калибров против 44 у версии 2А4"."У Испании на вооружении стоят "Леопарды" модификации 2Е, идентичные 2А6. Только вот последние поставлять Украине совершенно не собирались. Были ли "Леопарды" в Херсонской области операцией ЦИПСО, или же очередным случаем теневых поставок (ранее так ВСУ получили ракеты HARM), только предстоит выяснить", - подытожили авторы канала.Уже утром 4 сентября боец бригады "Восток" Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский также сообщил о появлении под Херсоном танков "Леопард"."Утро приносит новости о продолжении тяжелых боёв на переправе Андреевки (Херсонская обл.). В бой брошены немецкие танки "Леопард"", - указал он.Фомин при этом указал, что существует версия о том, что Херсонское направление учитывая количество заявлений официальных лиц Украины, всё-таки носит отвлекающий характер, а главный удар буде нанесён под Изюмом."У меня есть ещё одна версия где может быть нанесен удар — в районе Угледар-Великая Новосёловка. Туда уже переброшены 72-я бригада ВСУ, а также "Цезари" и "777". (Возможно, просто большее количество БК к ним). Оборону там прощупывают с июня. Наши войска в том районе не переходили к обороне, а всё время пытались тоже наступать", - указал Фомин.При этом, по его информации, недавно, упреждающим артударом, уже была сорвана попытка противника перейти в атаку, "но, как говорит разведка, от амбициозных планов выхода к Волновахе украинцы не отказались".Угрозы ВерещукВице-премьер-министр Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобождённых территорий страны за участие в референдуме об объединении с Россией."Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит уголовное наказание. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", — пояснила Верещук.Она добавила, что Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной.При этом ранее та же Верещук сообщала, что граждане Украины не понесут ответственность за получение паспорта РФ если они не сотрудничали с российской властью. Она подчеркнула, что никакого наказания не предусмотрено за сам факт наличия паспорта, за исключением публичных служащих.В субботу, 3 сентября, председатель избирательной комиссии освобождённой Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что в избирком поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование.По её словам, избирательная комиссия региона приступила к подготовке к референдуму еще в августе."В распоряжение избирательной комиссии Запорожской области поступили образцы технологического оборудования для голосования. Это всем известные кабины для тайного голосования, в которых оборудован специальный столик для того, чтобы процесс проходил тайно. Кабинки имеют шторки, столик для голосования", - рассказала Катющенко.Для заполненных бюллетеней установлены стационарные прозрачные ящики. Кроме того, в распоряжении избиркома теперь есть и переносные урны для выездного голосования."За открытостью голосования будут смотреть наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий", - отметила председатель избирательной комиссии региона.По словам Катющенко, за ходом голосования будут следить и иностранные наблюдатели, от которых уже поступили заявки. При этом электронного формата голосования на референдуме в Запорожской области не предусмотрено, так как связь в регионе пока еще работает нестабильно.Указ о проведении референдума о вхождении региона в состав России ещё 8 августа подписал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Обстрел Запорожской АЭСВласти Энергодара сообщили о попадании снаряда ВСУ в неработающий энергоблок ЗАЭС. Соответствующее заявление в интервью российским СМИ сделал глава администрации Энергодара Александр Волга.Он отметил, что снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока, и заявил об имеющихся фотодоказательствах. При этом Волга не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.Также глава Энергодара успокоил журналистов заявив, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием."Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть", — резюмировал он.В субботу, 3 сентября, в Минобороны России сообщили, что несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, Украина в очередной раз попыталась захватить станцию. Так, 2 сентября около 23 часов по московскому времени две группы катеров и моторных лодок попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. На них лодках находились свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников.Российский военный с позывным "Скиф", принимавший участие в отражении атаки, рассказал РИА Новости, что катера, на которых украинские силы попытались высадиться на побережье и захватить Запорожскую АЭС, были зарубежного производства.По украинскому десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега, отметили в Минобороны России.
https://ukraina.ru/20220903/1038416678.html
https://ukraina.ru/20220903/1038414273.html
https://ukraina.ru/20220903/1038410950.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

"Леопарды" под Херсоном, угрозы Верещук, попадание по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 4 сентября

10:03 04.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus RauchenbergerLeopard 2A6
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus Rauchenberger
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Ряд источников сообщил о появлении на херсонском направлении танков "Леопард". Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук пригрозила всем, кто придёт на референдумы. Украинский снаряд поразил один из энергоблоков Запорожской АЭС
О появлении на херсонском направлении танков "Леопард" ещё вечером 3 сентября сообщил популярный в РФ Telegram-канал "Рыбарь".
"Судя по всему, на Андреевский участок фронта сейчас перекинули весь ротный комплект итальянских Leopard 2А4. Сейчас они находятся в голой степи без поддержки средств ПВО в Сухом Ставке в зоне поражения российской артиллерии и авиации", - сообщил канал.
Чуть позже публикацию дополнили.
"Источник поправляет, что речь может идти про 2А6", - отмечалось в публикации канала.
Канал также сообщил, что речь идёт не об итальянских, а об испанских танках, которые полтора месяца назад "засветились" по время погрузки в одном из портов Европы. Чуть позже "Рыбарь" сообщил, что танки перебросили уже на южный берег Ингульца.
Другой канал - "Тактический галстук" - авторы которого принимают участие в спецоперации, уточнил информацию по танкам.
"Сначала танки были названы итальянскими: очевидно, что источник, сообщивший о появлении "Леопардов", попросту перепутал Италию (на вооружении которой "Леопарды" никогда не состояли: у итальянцев есть свой ОБТ С1 Ariete) и Испанию, Этот момент быстро поправили многие телеграм-каналы, но интересно другое: Испания официально никакие танки Украине не поставляла. Ранее испанское правительство объявило о возможной передаче партии старых "Леопардов" в версии 2А4 Украине, но отправку постоянно откладывали, а 2 августа министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что "Леопарды" находятся в непригодном для поставок состоянии, и потому отправлены не будут", - указал канал.
ВСУ боец - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 19:03
Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на УкраинеУкраина попыталась высадить ещё один десант на Запорожской АЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал новые подробности о деятельности США на Украине
Кроме того, авторы указали, что интересно и упоминание модификации 2А6, "главным визуальным отличием которой являются форма лба башни и более длинное орудие: 55 калибров против 44 у версии 2А4".
"У Испании на вооружении стоят "Леопарды" модификации 2Е, идентичные 2А6. Только вот последние поставлять Украине совершенно не собирались. Были ли "Леопарды" в Херсонской области операцией ЦИПСО, или же очередным случаем теневых поставок (ранее так ВСУ получили ракеты HARM), только предстоит выяснить", - подытожили авторы канала.
Уже утром 4 сентября боец бригады "Восток" Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский также сообщил о появлении под Херсоном танков "Леопард".
"Утро приносит новости о продолжении тяжелых боёв на переправе Андреевки (Херсонская обл.). В бой брошены немецкие танки "Леопард"", - указал он.
Фомин при этом указал, что существует версия о том, что Херсонское направление учитывая количество заявлений официальных лиц Украины, всё-таки носит отвлекающий характер, а главный удар буде нанесён под Изюмом.
"У меня есть ещё одна версия где может быть нанесен удар — в районе Угледар-Великая Новосёловка. Туда уже переброшены 72-я бригада ВСУ, а также "Цезари" и "777". (Возможно, просто большее количество БК к ним). Оборону там прощупывают с июня. Наши войска в том районе не переходили к обороне, а всё время пытались тоже наступать", - указал Фомин.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 16:13
Потери ВСУ, подробности по десанту, новая угроза России. Главное на Украине на 16:00 3 сентябряУкраинские военные продолжают нести потери. В Минобороны РФ рассказали о подробностях противодействия украинскому десанту в Энергодаре. Запрошенные Украиной беспилотники "Байрактар" с устройством распыления угрожают России
При этом, по его информации, недавно, упреждающим артударом, уже была сорвана попытка противника перейти в атаку, "но, как говорит разведка, от амбициозных планов выхода к Волновахе украинцы не отказались".
Угрозы Верещук
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобождённых территорий страны за участие в референдуме об объединении с Россией.
"Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит уголовное наказание. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", — пояснила Верещук.
Она добавила, что Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной.
При этом ранее та же Верещук сообщала, что граждане Украины не понесут ответственность за получение паспорта РФ если они не сотрудничали с российской властью. Она подчеркнула, что никакого наказания не предусмотрено за сам факт наличия паспорта, за исключением публичных служащих.
В субботу, 3 сентября, председатель избирательной комиссии освобождённой Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что в избирком поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование.
паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 12:09
Обстрелы, паспорта РФ на Слобожанщине, проверка в Пентагоне. Главное на Украине на 12:00 3 сентябряУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Жители Волчанского района Харьковской области начали получать российские паспорта. События на Украине принудили Пентагон начать внутреннюю проверку, сообщили американские СМИ
По её словам, избирательная комиссия региона приступила к подготовке к референдуму еще в августе.
"В распоряжение избирательной комиссии Запорожской области поступили образцы технологического оборудования для голосования. Это всем известные кабины для тайного голосования, в которых оборудован специальный столик для того, чтобы процесс проходил тайно. Кабинки имеют шторки, столик для голосования", - рассказала Катющенко.
Для заполненных бюллетеней установлены стационарные прозрачные ящики. Кроме того, в распоряжении избиркома теперь есть и переносные урны для выездного голосования.
"За открытостью голосования будут смотреть наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий", - отметила председатель избирательной комиссии региона.
По словам Катющенко, за ходом голосования будут следить и иностранные наблюдатели, от которых уже поступили заявки. При этом электронного формата голосования на референдуме в Запорожской области не предусмотрено, так как связь в регионе пока еще работает нестабильно.
Указ о проведении референдума о вхождении региона в состав России ещё 8 августа подписал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 09:15
Новый десант на ЗАЭС, обстрел Донецка, атака на Брянщину. Главное на Украине на утро 3 сентябряУкраинские военные попытались высадить новый десант в Энернодаре. ВСУ нанесли удар по Донецку, погиб ребёнок. Украина открыла огонь по Брянской области
Обстрел Запорожской АЭС
Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда ВСУ в неработающий энергоблок ЗАЭС. Соответствующее заявление в интервью российским СМИ сделал глава администрации Энергодара Александр Волга.
Он отметил, что снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока, и заявил об имеющихся фотодоказательствах. При этом Волга не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.
Также глава Энергодара успокоил журналистов заявив, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием.
"Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть", — резюмировал он.
В субботу, 3 сентября, в Минобороны России сообщили, что несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, Украина в очередной раз попыталась захватить станцию. Так, 2 сентября около 23 часов по московскому времени две группы катеров и моторных лодок попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. На них лодках находились свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников.
Российский военный с позывным "Скиф", принимавший участие в отражении атаки, рассказал РИА Новости, что катера, на которых украинские силы попытались высадиться на побережье и захватить Запорожскую АЭС, были зарубежного производства.
По украинскому десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега, отметили в Минобороны России.
 
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12:35Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"
12:34Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября
12:25В США обнаружили проявления фашизма непосредственно в Белом доме
12:17"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ
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11:50"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемерие
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11:27Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту
11:16Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО
11:13Артиллерийский снаряд попал в энергоблок ЗАЭС – местные власти
11:00Чем воюют на Украине. М113: ящик для мотопехоты
10:58Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий
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10:23Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР
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